Kingston lance ses modules DDR5 CUDIMM compatibles Intel 800

Kingston Technology, leader mondial des solutions technologiques et des produits mémoire, annonce le lancement de sa nouvelle gamme Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM, compatible avec le chipset Intel série 800. Ce développement marque une avancée majeure dans le domaine de la mémoire vive pour les utilisateurs exigeants.

Des modules conçus pour la performance maximale

La nouvelle série Intel 800, anciennement connue sous le nom de code Arrow Lake, est la première à adopter la puce CKD (Client Clock Driver). Ce composant est essentiel pour la gestion précise des signaux d’horloge entre le processeur et les modules de mémoire. Selon la norme imposée par le JEDEC, ces puces doivent être présentes sur les modules UDIMM et SODIMM DDR5 de 6400 MT/s. C’est nécessaire afin de garantir une transmission fiable et stable du signal. Pour se différencier des versions classiques, les modules optimisés par ces puces sont désormais appelés CUDIMM et CSODIMM. Ils s’adressent à un public qui recherchent de hautes performances et une grande fiabilité pour des usages professionnels et intensifs.

Des capacités et une vitesse inégalées

Les modules Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM sont disponibles en deux variantes : avec et sans RGB. Cela offre une flexibilité aux utilisateurs en fonction de leurs préférences. Ces modules sont conçus pour l’overclocking. Ils démarrent à une vitesse impressionnante de 8400 MT/s. Ils sont disponibles en plusieurs configurations, notamment en modules simples de 24 Go et en kits double canal de 48 Go.

« Nos nouveaux modules CUDIMM à 8 400 MT/s ont été testés minutieusement. Ils ont été classés parmi les meilleurs modules par les principaux fabricants de cartes mères et sont également certifiés Intel XMP. Les modules sont en effet compatibles avec les nouvelles cartes mères Intel Z890 équipées de processeurs Intel Core Ultra Series 2 », explique Iwona Zalewska, Directrice commerciale DRAM, Kingston EMEA. « Le lancement des modules CUDIMM DDR5 également overclockables nous permet d’atteindre davantage de professionnels, qui exigent à la fois des performances de haut niveau tout en repoussant les limites de leurs systèmes sans compromettre l’intégrité du signal. »

Compatibilité et disponibilité des modules

Kingston souligne que ses nouveaux modules CUDIMM disposent d’un connecteur standard de 288 broches, identique à celui des UDIMM DDR5. Les utilisateurs doivent néanmoins vérifier la compatibilité de ces modules avec leurs cartes mères Intel série 800. Kingston recommande de consulter la liste des fournisseurs qualifiés (QVL) ou d’utiliser son Configurateur Kingston afin de garantir des performances optimales. Les modules Kingston FURY Renegade DDR5 CUDIMM seront disponibles à la vente à partir du 18 novembre. Avec cette nouvelle gamme de mémoire vive, Kingston Technology continue d’imposer son nom dans un marché de plus en plus concurrentiel.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

