Voici la première carte mère gaming chinoise : Gigabyte et ASRock détrôné ?

Gigabyte et ASRock auront bientôt un concurrent de taille dans le monde du gaming. Une entreprise chinoise, Beijing Jite Intelligent Technology, vient de lancer une nouvelle gamme de cartes mères. Les modèles GM7-26026-02 gaming seront disponibles sur le marché d’ici peu. Et ces innovations vont satisfaire les attentes des gamers les plus exigeants.

Une carte mère, avec un processeur intégré. Que demander de plus ? Rien que cette approche attire déjà l’attention de la majorité des gamers. Et c’est l’atout principal des gammes GM7-26026-02 gaming chinois. Mais cette carte mère réserve encore quelques surprises. Découvrez dès maintenant les promesses de cette avancée chinoise.

GM7-26026-02 : Une forme standard, combiné avec une puissance extraordinaire

Les ingénieurs chinois ont trouvé une autre stratégie pour économiser de l’espace dans votre unité centrale. En effet, la carte mère gaming GM7-26026-02 adopte la forme standard Mini-ITX. Il n’est pas nécessaire d’acheter un nouveau boîtier pour profiter de la puissance de cette merveille. Vous pourrez même créer un Mini PC avec cet avantage.

Et même avec cette Mini-ITX, cette carte mère arrive toujours à vous surprendre. Vous bénéficierez d’un emplacement M.2, d’un PCIe 16x, et des ports VGA et HDMI à l’arrière. Jusqu’ici, tout va bien. Par ailleurs, vous aurez aussi deux ports Ethernet, et deux ports USB 3.0. Cette carte mère respecte déjà les exigences des modèles haut de gamme.

Par contre, l’entreprise Beijing Jite Intelligent Technology a installé deux emplacements de RAM SODIMM DDR4, avec un processeur intégré. Les deux composants sont soudés. C’est un peu atypique, en considérant les sockets habituels sur les cartes mères classiques.

Concentrons-nous enfin sur ce fameux processeur intégré. L’entreprise chinoise a conçu le CPU Feiteng D200 dans sa carte mère. Ce modèle possède 8 cœurs. Une puissance considérable pour prendre en charge les logiciels et les jeux les plus exigeants. De plus, vous pourrez installer une carte graphique assez discrète sur ce modèle. En outre, ce CPU utilise l’architecture ARM.

La carte mère gaming GM7-26026-02 pour avoir une UC totalement chinois

Cette innovation montre de plus en plus la stratégie des entreprises chinoises. Elles ont réellement l’intention de fabriquer une UC « nationale ». En effet, ce pays a déjà ses propres CPU, GPU, SSD, RAM, et d’autres composants. Il ne restait plus qu’à concevoir une carte mère performante. Et le modèle GM7-26026-02 pourra répondre à cette attente. Comme quoi, la Chine a vraiment une place indétrônable dans l’ère du numérique.