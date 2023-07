La Chine a créé ce CPU en moins de 5 heures avec l’IA : peut-on rivaliser ?

Un exploit révolutionnaire : la Chine fabrique un CPU grâce à l’IA en moins de 5 heures. L’impact de cette avancée technologique suscite des interrogations quant à l’avenir de la conception des processeurs.

L’émergence de l’intelligence artificielle (IA) promet de révolutionner l’industrie des processeurs. Cette prouesse effectuée par des chercheurs chinois ouvre de nouvelles perspectives pour le marché des processeurs. En effet, l’utilisation de l’IA pourrait bouleverser la conception, la production et les délais de fabrication des processeurs.

La Chine a réussi à construire un CPU RISC-V en moins de cinq heures grâce à l’utilisation d’un modèle d’IA révolutionnaire. Cette réalisation a été rapportée dans une publication de recherche datée du 27 juin. L’équipe derrière cet exploit est constituée de 19 chercheurs chinois issus de cinq écoles supérieures de technologie prestigieuses.

L’approche novatrice mise en œuvre par ces chercheurs a pour objectif de créer des machines auto-évolutives. Elle permettrait de transformer les flux de travail conventionnels de conception de processeurs. Cela impliquera également un changement dynamique de l’industrie mondiale des semi-conducteurs.

Le modèle d’IA utilisé a été en mesure de construire une unité centrale de traitement fonctionnelle en moins de cinq heures. Cela contraste fortement avec les géants de la fabrication tels qu’Intel ou AMD, qui prennent généralement quatre ans pour construire un processeur.

This was interesting. Although the chip was very slow by modern standards (equivalent to an Intel i486SX) the principles are what are exciting: the AI supposedly created it autonomously.https://t.co/8xaxT96pJx