Intel révèle le combo CPU/GPU le plus économique pour votre PC

Intel commercialise ses versions et packs de PC optimisés auprès des principaux détaillants.

Intel répond à la question clé de la construction de PC avec les nouveaux bundles Arc Balanced Builds. Ils garantissent des performances optimales sans dépenser trop. En se basant sur des tests internes approfondis, Intel travaille avec les détaillants et les constructeurs pour proposer des offres groupées de processeurs et de GPU correspondant au meilleur rapport qualité-prix.

Optimisation des combinaisons CPU/GPU pour les PC personnalisés

Dans la construction de PC, les composants ne sont généralement pas en équilibre, avec certains étant plus rapides que d’autres. Cela crée des goulots d’étranglement qui limitent le flux de données. Intel a effectué des tests approfondis en combinant ses processeurs Core avec ses propres GPU Arc pour les PC. Ces tests visaient à déterminer les meilleures combinaisons CPU-GPU en termes de valeur et de performances.

Selon les résultats, l’Arc A750/A770 est plus compatible avec les processeurs Core i5 et Core i7. D’autre part, l’A380 fonctionne de manière optimale avec un Core i3 et peut également être associé à un Core i5. Il est possible de combiner n’importe quel GPU Arc avec n’importe quel processeur Intel Core. Toutefois, dépasser les recommandations d’Intel peut entraîner des rendements décroissants, sauf si le GPU est également mis à niveau.

Les passionnés de PC peuvent effectuer ces tests, mais Intel bénéficie d’un avantage en ayant accès à tous les CPU et GPU qu’elle produit. Grâce à cet accès, Intel peut recommander des combinaisons optimales pour une expérience équilibrée et performante. Cela évite les goulots d’étranglement et maximise la valeur offerte aux utilisateurs.

Grâce à sa connaissance approfondie de ses produits, Intel collabore avec les détaillants et les fabricants. Ils proposent des offres groupées de CPU et de GPU, assurant ainsi une compatibilité et des performances optimales. De plus, grâce à cela, les utilisateurs peuvent construire des PC avec des composants évoluant de manière harmonieuse. Ainsi, cela leur offre une expérience fluide et équilibrée, répondant aux besoins spécifiques de chaque utilisateur.

Intel s’associe à des acteurs clés pour des combinaisons CPU/GPU de premier choix pour les PC

Intel a collaboré avec des constructeurs de systèmes et des détaillants pour proposer des versions optimisées. Chez Newegg, une carte Asrock Phantom Gaming Arc 770 est disponible à 329 dollars. De plus, leur page Balanced Builds propose un ensemble Core i5-12600K et A770 à 369,98 dollars, permettant une économie de 20 dollars. D’autres offres incluent le Core i5-12600K avec une carte A770 à 519,98 dollars, bénéficiant d’une réduction de 20 dollars. Intel s’associe à Micro Center pour proposer des offres en magasin encore plus avantageuses. Par exemple, le Core i7-12700K, une carte Gigabyte Z690 et 8 Go de DRAM DDR4-3200 sont disponibles à 349,99 dollars, avec une réduction de 216 dollars. Intel a établi des partenariats avec Amazon pour des PC optimisés, ainsi qu’avec Best Buy, Costco et d’autres fabricants de PC.

Intel a partagé un fichier Excel avec les résultats de leurs tests dans leur article de blog. Ces informations sont précieuses pour les futures mises à niveau de PC, peu importe le moment. Il s’efforce d’offrir aux consommateurs des options optimisées et abordables, leur permettant de construire des PC équilibrés et performants. En travaillant avec les acteurs clés de l’industrie, Intel garantit aux utilisateurs les meilleures combinaisons CPU-GPU et des économies significatives. Cette collaboration permet d’optimiser les performances tout en offrant un excellent rapport qualité-prix.