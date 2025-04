L’IA Claude d’Anthropic lit désormais vos e-mails Gmail

Claude, l’IA d’Anthropic, vient de débloquer un niveau bonus, car elle peut maintenant plonger dans vos e-mails Gmail. Un pas de plus vers l’IA vraiment utile au quotidien. Voici ce qu’il faut savoir sur ces nouveautés !

L’annonce est tombée le 15 avril ! Claude, l’IA développée par Anthropic, s’invite désormais dans Gmail. Grâce à une nouvelle intégration en version bêta avec Google Workspace, Claude peut désormais accéder à vos données (avec mon accord) pour vous aider plus efficacement. Et avec le lancement de Claude Research, l’IA veut aussi devenir une bête de recherche en ligne.

Ainsi, Claude, le chatbot d’Anthropic, peut dorénavant se connecter à votre compte Google Workspace ; ça veut dire accès à vos e-mails dans Gmail.

Depuis le 15 avril, les utilisateurs des forfaits Max, Team, Enterprise et Pro d’Anthropic peuvent activer cette nouvelle intégration en version bêta. Pour les comptes avec plusieurs utilisateurs, c’est l’administrateur qui doit appuyer sur le gros bouton « Activer ». Une fois que c’est fait, hop, Claude peut fouiller dans vos e-mails et fichiers (avec votre permission bien sûr).

Today we’re launching Research, alongside a new Google Workspace integration.



Claude now brings together information from your work and the web. pic.twitter.com/FfHXJLCJf7