La Chine dévoile un appareil pour soigner la dépression : mieux qu’un psy ?

En Chine, des chercheurs viennent de miniaturiser un dispositif thérapeutique qui, jusqu’ici, ressemblait plus à un frigo qu’à un gadget high-tech. Leur appareil de stimulation cérébrale portable est parfait pour tous ceux qui luttent contre la dépression ou d’autres troubles neurologiques. Léger, autonome, cette machine est prête à bidouiller nos neurones.

Ainsi, la Chine vient de présenter le premier appareil portable de stimulation magnétique transcrânienne répétitive (rTMS). Derrière ce nom un peu barbare, se cache une technologie déjà utilisée dans les cliniques pour soigner la dépression et d’autres troubles. Mais jusqu’à maintenant, ces machines étaient énormes, gourmandes en énergie et réservées aux hôpitaux. Sauf que là, l’Académie chinoise des sciences a mis au point une version compacte, légère et alimentée par batterie.

Les chercheurs de l’Académie chinoise des sciences ont donc créé le tout premier appareil portable de rTMS. Il s’agit d’un petit gadget de seulement 3 kg.

Avant, la rTMS était réservée aux grandes cliniques. Les appareils classiques pesaient plus de 50 kg, bouffaient de l’électricité et clouaient les patients dans des salles spécialisées. Là, le modèle est donc portatif et alimenté par batterie. Vous pouvez littéralement le glisser dans votre sac et l’utiliser en marchant, chez vous ou en balade.

Chinese researchers has developed a wearable repetitive transcranial magnetic stimulation (rTMS) device, according to a research article recently published in the journal Nature Communications.

Through lightweight magnetic core coil designs, high-power-density and high-voltage… pic.twitter.com/flBbwke0uG

?ref_src=twsrc%5Etfw">March 27, 2025

La rTMS balance donc des petites impulsions magnétiques sur des zones précises du cerveau pour améliorer ou calmer l’activité neuronale. Cet appareil aide à mieux réguler l’humeur et pas seulement pour la dépression, mais aussi pour le TOC, l’anxiété, le stress post-traumatique, voire troubles moteurs.

La thérapie rimera désormais avec liberté

L’appareil ressemble à un gros livre de poche en plastique blanc cassé, avec un petit écran, des voyants lumineux et un bouton bleu pour régler l’intensité. Un câble relie l’unité principale à deux coussinets magnétiques qui se posent directement sur la tête.

En plus, cet appareil anti dépression fonctionne même quand vous êtes en mouvement. Les chercheurs ont constaté que marcher pendant la stimulation améliore même l’effet sur le cerveau.

Qi Ziwei, l’un des cerveaux derrière le projet, explique également que cette mini machine pourrait amener la rTMS à domicile. Comme ça, vous n’aurez plus à bloquer un rendez-vous en clinique chaque semaine, mais faire votre séance tranquille, chez vous ou en pleine nature.

Par ailleurs, les chercheurs envisagent aussi un mode pour connecter la machine à un système de lecture des signaux cérébraux en temps réel. La stimulation s’adaptera ainsi en fonction de votre cerveau à l’instant T.

Alors, est-ce que c’est mieux qu’un psy ? Je dirais que cet appareil peut bien démocratiser l’accès aux soins et rendre les thérapies plus souples. Surtout pour les zones reculées ou les patients chroniques. Évidemment, sans remplacer l’humain. Et vous, qu’en pensez-vous ?

