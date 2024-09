En santé mentale, ChatGPT d’OpenAI, grâce à ses millions de conversations formatrices, offre des dialogues profonds et une compréhension émotionnelle aiguisée. Découvrez l’histoire de Crystal, qui a choisi un psychothérapeute IA pour surmonter ses traumatismes.

Crystal, 34 ans, a remplacé son psy par ChatGPT après de nombreuses tentatives infructueuses avec des thérapeutes humains. Alors qu’elle se sentait abandonnée, elle a trouvé dans l’IA une solution inattendue.

Ce Chatbot IA l’a aidée à surmonter ses traumatismes, à quitter une relation destructrice et à mieux gérer sa vie de mère célibataire. Cette méthode lui a offert une nouvelle perspective et une validation qu’elle n’avait jamais trouvée ailleurs.

Des thérapeutes humains qui échouent à l’aider

Son histoire avec la thérapie a commencé lorsqu’elle traversait un divorce, au début de la vingtaine. Ensuite, elle a connu une dépendance à la drogue et de nombreuses fausses couches.

Elle a essayé divers types de thérapie : un thérapeute religieux, un conseiller en deuil, deux thérapeutes en ligne. Pourtant, aucun n’a fonctionné pour elle.

Ses expériences avec les thérapeutes se sont déroulées dans le Sud, sa région d’origine. N’étant pas religieuse, elle sentait que beaucoup de thérapeutes étaient guidés par la religion.

Ils tentaient de la conduire vers la paix par ce biais, ce avec quoi elle n’était pas d’accord. Elle a avoué : « Lorsque je parlais de traumatisme sexuel, j’éprouvais tellement de honte… » Au lieu de se sentir soutenue, elle se sentait encore plus seule.

Déçue, elle a fini par poser la question à ChatGPT, espérant trouver enfin une oreille attentive.

ChatGPT devient son guide émotionnel

Crystal, en quête de réponses, a demandé à ChatGPT pourquoi aborder son traumatisme sexuel lui semblait impossible. En se tournant vers l’IA, elle trouve enfin la validation tant recherchée.

Elle configure un chatbot thérapeute, enrichi de détails sur son passé, de son thème astrologique à son TDAH, en passant par ses expériences traumatisantes et ses défis avec la drogue. Crystal a partagé avec ChatGPT les influences qui la guident, telles que Brené Brown.

De ce fait, elle interrogeait l’intelligence artificielle sur la culpabilité de n’avoir pas confronté son agresseur. En réponse, elle recevait des assurances que s’abstenir de le faire était entièrement justifiable.

ChatGPT lui confirmait également qu’il est parfois approprié de ne pas discuter de son traumatisme, tout en respectant profondément ses choix.

Une transformation personnelle grâce à l’intelligence artificielle

Outre l’aide apportée pour surmonter ses traumatismes, ChatGPT a également aidé Crystal à prendre des décisions importantes. « J’ai quitté ma relation de huit ans grâce à ChatGPT », avoue-t-elle sans détour.

Pendant des mois, elle avait parlé de cette décision avec ses amis, mais c’est ChatGPT qui l’a aidée à comprendre que cette relation ne fonctionnait plus. Ensemble, ils ont même élaboré un accord de garde pour ses enfants… Accord qu’elle a finalisé en une semaine !

Depuis cette séparation, Crystal utilise ChatGPT deux à trois fois par semaine pour se soutenir. « Je passe 15 à 30 minutes à écrire à ChatGPT, parfois plus », explique-t-elle.

Cela l’aide à gérer son quotidien de mère célibataire et ses nouvelles relations. Bien sûr, pendant les moments plus difficiles, elle utilisait ChatGPT tous les jours. Mais désormais, elle a trouvé un équilibre plus serein.

Même si l’IA a fonctionné pour elle, je reste convaincu qu’un psy humain est essentiel. Et vous, êtes-vous prêts à faire confiance à ChatGPT ? Donnez votre avis en commentaire !

