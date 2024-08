La PS5 Pro arrive TRÈS bientôt : les développeurs révèlent toute la vérité

Depuis des mois, les rumeurs sur l'arrivée de la PS5 Pro, pour bientôt, se multiplient. Pendant la Gamescom 2024, un salon du jeu vidéo, les développeurs ont brisé ce silence. Apparemment, la sortie est prévue avant la fin de l'année 2024…

PS5 Pro : TRÈS bientôt à notre disposition !

Durant la Gamescom 2024, le plus grand salon européen dédié aux jeux vidéo, la vérité a été dévoilée. Plusieurs développeurs ont évoqué ouvertement la sortie imminente de PS5 Pro. Selon Lorenzo Fazio, journaliste pour Multiplayer.it, un créateur de jeu vidéo aurait confirmé l'arrivée de cette nouvelle console. Un aveu soutenu par d'autres, qui eux-même ont confirmé avoir déjà reçu les spécifications techniques de cette dernière. Et ce, malgré le fait que l'arrivée de la nouvelle machine de Sony ne soit pas encore officielle !

Des performances impressionnantes en perspective

Les rumeurs sur la PS5 Pro laissent présager une véritable révolution technologique. Les développeurs, présents à la Gamescom, ont parlé d'une console capable de faire tourner des jeux sous Unreal Engine 5. Et ce, de manière beaucoup plus fluide que sur la PS5 actuelle. Apparemment, elle serait dotée d'une puce graphique plus performante, une mémoire vive optimisée, et des capacités de ray tracing supérieures. PS5 Pro serait également équipée d'une nouvelle technologie appelée PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Une innovation qui promet des graphismes encore plus réalistes.

Le point de vue des développeurs

Les développeurs insinuent que ces propriétés techniques de PS5 Pro ne seront pas sans conséquences. Grâce à ces capacités, la console offrira plus d'options graphiques et techniques aux joueurs. Mais en même temps, elle imposera aussi des défis aux créateurs de jeux vidéo. Ces derniers devront, par exemple, ajuster leurs jeux pour tirer pleinement parti des performances accrues de la machine. Peut-être même qu'ils devront apporter des modifications à leurs projets actuels, ce qui nécessite plus de temps, d'efforts. Cela explique pourquoi certains ont repoussé la sortie officielle de leurs nouveaux jeux.

PS5 Pro : juste à temps pour les fêtes de fin d'année ?

Bien que les caractéristiques de la PS5 Pro soient de plus en plus claires, sa date de sortie reste un mystère. L'analyste Jeff Grubb estime qu'une annonce officielle est prévue en septembre 2024, probablement lors d'un événement State of Play. Le Tokyo Game Show 2024 pourrait, par exemple, être le moment propice pour dévoiler la console. Mais attention, il se pourrait qu'elle soit légèrement décalée. Rappelons-nous des problèmes d'approvisionnement que Sony a déjà rencontrés lors du lancement de la PS5 en 2020. Cette situation risque de se reproduire compte tenu de la demande massive attendue.

Le prix : une question délicate

Une autre question cruciale demeure : combien coûtera cette merveille ? Jeff Grubb estime un prix autour de 600 et 700 dollars. Un tarif élevé, certes, mais justifié vu ses performances. Avec l'arrivée de la Switch 2 de Nintendo et les Xbox Series S et X de Microsoft, la concurrence est plutôt féroce pour Sony. Alors, pour se démarquer, Sony a misé sur la qualité. En d'autres termes, la société compte sur les caractéristiques de la PS5 Pro pour séduire les joueurs.

Pour l'instant, tout reste au stade de la rumeur, même si les révélations des développeurs et des analystes semblent crédibles. Après tout, Sony garde encore le silence. Quoi qu'il en soit, la PS5 Pro, avec ses performances prometteuses, est idéale comme cadeau pour les fêtes de fin d'année.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.