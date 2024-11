Le Samsung Galaxy Ring 2 déjà à l’horizon ?! Tout savoir sur l’anneau connecté

Le nouveau Samsung Galaxy Ring 2 est plus fin et embarque plus de fonctionnalités. De plus, sa batterie a une meilleure autonomie.

Un leak en provenance de Corée affirme que Samsung pourrait sortir la suite du Galaxy Ring plutôt que prévu. Effectivement, cet anneau connecté profitera de quelques améliorations. Selon la fuite, partagée sur le moteur de recherche ou plateforme de blogs coréen Naver, le Galaxy Ring 2 sera lancé « un peu plus tôt que prévu » (traduction automatique).

Samsung Galaxy Ring 2, pourquoi cette bague pourrait-elle sortir plus tôt que prévu ?

Pour rappel, Samsung a sorti sa nouvelle bague en juillet dernier. Lorsque j’ai testé le Galaxy Ring, j’ai constaté que la version Samsung présente un argument de poids en faveur de l’adoption de la bague intelligente.

Sauf en cas de changement, Samsung devrait aussi lancer la série de téléphones Galaxy S25 en janvier 2025, même si des gens pensent que c’est assez trop tôt. Des rumeurs disent que Samsung pourrait proposer une version slim à cette série plus tard, plus précisément au printemps.

Cela pourrait être ainsi une opportunité potentielle pour que cette entreprise coréenne puisse accélérer la date de sortie de sa nouvelle version de son Galaxy Ring. Néanmoins, on ne sait pas réellement ce que le mot « tôt » signifie ici.

Galaxy Ring 2 ? Que promet cette bague connectée de Samsung ?

Lanzuk, le responsable de ce leak, a ajouté que cet anneau connecté devrait être doté d’un bracelet plus fin. Samsung prévoit également plus de fonctionnalités et une autonomie de batterie plus longue.

Par contre, il n’a pas donné plus de détails sur ce que ces nouvelles fonctionnalités pourraient inclure. Il a expliqué dans son message que la structure du capteur et les mesures ont été améliorées.

Mais nous pouvons supposer qu’il disposera de fonctionnalités de suivi de la santé améliorées. Elles devraient être ainsi disponibles lors de la mise à jour One UI 7, qui pourrait être lancée début 2025. Apparemment, Samsung entrera aussi d’autres fonctionnalités de suivi de santé sur la bague.

Lanzunk termine sa publication en ajoutant qu’Apple travaillait sur sa version d’une bague et de lunettes intelligentes. Apple aurait partagé des enquêtes à ses employés qui montrent que la société travaille sur une bague intelligente.

Néanmoins, en attendant, les lunettes intelligentes pourraient être une tentative de la société de produire un objet intelligent moins cher que la Vision Pro, qui, actuellement a du mal à trouver sa place.

Les deux dispositifs ont fait l’objet de rumeurs et devraient être mis sur le marché en 2026 ou au plus tard en 2027.

