Le site sulfureux 4chan piraté : les données internes fuitent en ligne

Le site anonyme 4chan, régulièrement considéré comme l’une des zones les plus troubles d’internet, a subi un piratage. Ce n’est pas juste une panne passagère, mais une vraie fuite de données. Eh oui, le scandale est énorme.

Souvent critiqué et parfois surnommé la décharge du web, 4chan reste pourtant largement connu. Ce forum associé à des contenus provocateurs, parfois haineux ou complotistes, est soudainement devenu inaccessible ce mardi 15 avril. Si l’on a d’abord pensé à un simple bug, il semblerait qu’une cyberattaque soit à l’origine de cette coupure.

4chan, un forum de l’ombre se fait complètement griller

Tout a commencé le lundi 14 avril 2025. D’après les données de Downdetector, les rapports de pannes dépassent les 1 000 vers 19h. Pendant ce temps-là, le site devient lent, presque inutilisable. Puis, un mème avec Jack Black, inspiré de Minecraft, apparaît et plus rien.

Le lendemain, le 15 avril, une annonce explose sur un forum rival appelé Sharty, aussi connu sous le nom Soyjack Party. Leur annonce est directe : « On a tout pris.» Et ils le prouvent.

Sur BlueSky, Kevin Beaumont, directeur des menaces émergentes chez Arcadia Group, affirme que le piratage est complet. Et selon lui, les pirates ont accédé à la base SQL, le code source et même le shell du serveur.

De même, les pirates affirment avoir exploité une faille liée à une version obsolète de PHP, toujours utilisée par 4chan. Cette version, vieille de près de dix ans, contenait une fonction dépassée pour interagir avec la base MySQL. En effet, ce manque de mise à jour a ouvert une brèche énorme.

Par la suite, les preuves sont arrivées. Des captures d’écran montrent le back-end de 4chan, accessible uniquement aux modérateurs. On y voit des règles internes, des modèles de bannissement et les pseudos de nombreux « concierges ». Ces utilisateurs, bien que moins puissants que les modérateurs, pouvaient supprimer des messages ou consulter des adresses IP.

Et plus précisément, les fichiers volés contiennent aussi des adresses e-mail [.edu] et [.gov], ce qui soulève de nouvelles inquiétudes.

Toujours aucun mot de ses créateurs

De leur côté, les responsables de 4chan ne publient rien. Aucun message officiel n’apparaît. Et jusqu’à présent, le forum est inaccessible.

TechCrunch parvient tout de même à parler à un membre de l’équipe. Un concierge, sous anonymat, confirme l’authenticité des données. Il n’a, selon lui, aucun motif de douter de la fiabilité de l’information. Il explique que cette fuite est plus grave que toutes les précédentes.

Et bien sûr, il s’inquiète. Car cette fois, il ne s’agit pas seulement de captures d’écran… Il parle de prises de contrôle entières, et de risques personnels pour les modérateurs dont l’identité a fuité.

D’après lui, même les abonnés au service 4chan Pass sont concernés. Ceux qui paient pour éviter les limites du site se retrouvent aussi exposés.

Bon, certains se disent surpris… d’autres moins. Car depuis des années, 4chan joue avec les frontières. C’est un terrain sans règles claires, où tout se mélange : humour, provocation, haine, violence.

En effet, le site a vu naître des mèmes célèbres comme Pepe the Frog ou les rage comics. Mais de même, il a servi de terreau à des mouvements comme QAnon.

Et ce n’est pas tout ! Le tueur de Christchurch en 2019 y était actif. Celui de Buffalo en 2022 aussi. Leurs idées, leurs écrits, leur radicalité, tout ça s’est formé là.

Malgré tout, 4chan continue d’exister. Lentement, mais sûrement. Certains refusent de lâcher, d’autres observent, curieux, ou simplement habitués.

Sinon, ce qui change aujourd’hui, c’est l’image du site. L’anonymat, longtemps sa force, semble maintenant fragilisé. Ce piratage a tout retourné.

Vous l’avez lu jusqu’au bout, maintenant, on veut connaître votre point de vue. 4chan a-t-il franchi un point de non-retour selon vous ?

