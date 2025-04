Leak du design de l’ioS 19 : Apple semble avoir trouvé une formule gagnante pour l’interface

D’après un leak récente, Apple prépare un iOS 19 très différent, mais pas trop non plus. L’interface semble repensée avec soin, pour rester simple tout en devenant plus moderne.

La vidéo publiée par Jon Prosser n’a pas mis longtemps à circuler. Et honnêtement, c’est facile de comprendre pourquoi. Cette fuite sur le design de l’iOS 19 révèle une interface modernisée, juste assez innovante sans trop s’éloigner des classiques. D’après ce que je vois, Apple semble vouloir faire évoluer l’expérience utilisateur sans lui faire peur.

Un leak du design de l’iOS 19 qui annonce une navigation plus intelligente

Les icônes gardent leur forme arrondie, mais deviennent visuellement plus nettes, plus éclatantes. Les couleurs ressortent davantage, et les ombres sont plus aériennes. Ce n’est pas un choc, mais une sorte de mise au goût du jour.

En outre, la structure globale de l’interface semble offrir plus d’espace. On sent que chaque élément cherche à être plus clair, plus utile.

Le vrai changement, selon la vidéo, se voit surtout dans la façon de naviguer dans les applications. Et c’est ici que l’on entre dans le vif du sujet.

Certaines des apps récentes d’Apple n’ont plus de barre d’onglets classique. C’est le cas pour Journal, Apple Sports, Image Playground, Apple Invites ou encore Apple Vision Pro. Ces applications misent sur une interface plus fluide, sans repère trop rigide.

Dans l’application Musique, par exemple, les onglets ne sont plus visibles en permanence. Ils apparaissent lorsqu’on clique sur un petit bouton situé en bas à gauche.

Ce bouton remplace donc l’ancienne barre, tout en laissant plus de place pour d’autres éléments, comme une barre de recherche bien visible. Et plus précisément, cela permet d’aérer l’écran, tout en gardant les fonctions essentielles à portée de main.

Personnellement, je pense que ce type de détail fait vraiment la différence. Plutôt que de supprimer des fonctions, Apple les range mieux. Et ça, c’est une évolution qui respecte l’utilisateur.

Un changement fluide, bien plus agréable que celui d’iOS 18

Pour l’instant, cette refonte semble pensée pour éviter les erreurs du passé. On se souvient tous de l’accueil mitigé de la nouvelle app Photos dans iOS 18. Beaucoup trouvaient la refonte trop confuse, pas assez intuitive.

Ici, Apple avance avec plus de prudence. L’idée n’est pas de tout casser, mais de moderniser ce qui peut l’être. De même, chaque changement reste cohérent avec les autres apps du système.

Et d’après ce que je vois dans les maquettes, tout ça va dans le bon sens. La recherche devient plus accessible, les menus prennent moins de place, et l’ensemble paraît plus cohérent.

Bon, on devra attendre la WWDC 2025 pour en être sûrs… mais ce premier aperçu donne vraiment envie.

Vous aimez cette idée d’un iOS plus léger mais toujours familier ? Dites-le franchement en commentaire !

