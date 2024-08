Les émulateurs PC sont de retour sur iOS ! Mais pour combien de temps ?

À tous les nostalgiques de MS-DOS, vous pouvez désormais replonger dans les jeux classiques des années 80 avec votre iPhone ! Apple vient de rouvrir les portes de l'App Store aux émulateurs PC. Mais attention, c'est peut-être éphémère.

Retour en arrière : les précédents des émulateurs PC sur iOS

iDOS 3 est un émulateur PC qui nous permet de jouer à des jeux conçus pour MS-DOS. Il y a quelques mois, la possibilité de transformer un iPad en console de jeu rétro a été annoncée. Cependant, seulement 10 jours plus tard, cette fonctionnalité a été supprimée. Apple a expliqué à Chaoji Li, le développeur d'iDOS 3, que son application ne peut pas émuler une console de jeu rétro. Cela va apparemment à l'encontre de la directive 4.7 de l'App Store qui autorise uniquement les émulateurs pour jeux rétro.

Qu'est-ce qui a poussé Apple à changer d'avis ?

Pour faire simple : Apple voulait éviter la pression de l'Union Européenne et ne pas enfreindre le Digital Markets Act (DMA). Ainsi, l'entreprise a modifié la directive 4.7 pour inclure les émulateurs PC et un mois plus tard, UTM SE a obtenu le feu vert. Ce changement est aussi ce qui a permis à iDOS 3 de retrouver sa place sur l'App Store, bien que cela ait pris plus de temps.

Les émulateurs PC sur iOS : de retour pour de bon ?

Malgré cette bonne nouvelle, Chaoji Li reste prudent. « Même si je veux célébrer cela, je ne peux m'empêcher d'être un peu prudent quant à l'avenir. » déclarait-il dans un billet de blog. Après tout, l'expérience passée n'incite pas vraiment à l'optimisme. En 2021, Apple avait déjà retiré iDOS 2 pour violation de la directive 2.5.2, ce qui ne fait que renforcer la méfiance. Mais qui sait ? Les émulateurs resteront peut-être cette fois car en général, Apple préfère éviter les pressions réglementaires.

En attendant, savourons ce retour inattendu en jouant à Spaceball Cadet Pinball ou à Wolfenstein 3D. En espérant que les futures décisions d'Apple seront plus plaisantes…

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.