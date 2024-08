Les NFT Lacoste, une arnaque digne des racailles en TN ?

Les propriétaires de jetons non fongibles de Lacoste sont-ils victimes d'arnaque ? En tout cas, c'est le sentiment qu'ils partagent après quelques événements liés à cette célèbre marque au crocodile ? Mais est-ce réellement le cas ?

Il n'y a pas longtemps, Lacoste a informé sur la plateforme « social Discord » la pause des « opérations relatives à la carte UNDW3 et la collection Emerge ». Rappelons que ce sont les noms des deux collections NTF de la société. Les investisseurs s'inquiètent ainsi sur l'avenir de leur placement. Ils se demandent même si les NTF Lacoste n'étaient juste qu'une nouvelle forme d'arnaque.

Collection NTF de Lacoste, un projet plein de promesses

La société Lacoste a fait de nombreuses promesses aux investisseurs lors du lancement de leur projet. Rappelons que la marque a lancé, UNDW 3, sa première collection, il y a deux ans. C'est l'époque où les projets NFTs ont connu un boom, notamment auprès des grandes marques de la même industrie.

La marque au crocodile lance la hype en garantissant aux investisseurs de « jouer un rôle dans le futur de la marque au travers du Web3 » sur son site Web.

Elle explique également aux cibles que l'investissement dans sa collection NFT permettra aux acquéreurs de profiter d'avantages exclusifs en vendant des quêtes. Notons que le prix d'entrée était de 0.08 ETH, un coût que l'on considère comme non négligeable.

Le résultat était bon, car la marque a récolté 1.2 million d'euros au printemps 2020 grâce aux 11,212 NFT vendus. Ainsi, on peut affirmer que la collection se vend parfaitement. Peu de temps après, Lacoste tient ses promesses.

En effet, certains investisseurs se retrouvent avec leurs récompenses, tandis que d'autres surfent toujours sur l'instabilité des prix des NFT. Cependant, les choses ne se déroulent pas comme prévu.

Prix de NFT instable, une stratégie bien élaborée ?

De nombreux connaisseurs commencent à évoquer des manœuvres douteuses. Selon Capital, « Ils ont commencé à appliquer une sorte de catégorisation en tiers pour accéder à certaines expériences. Certains d'entre nous ont donc investi toujours plus, en fonction des promesses de cadeaux. En fait, c'est comme si nous avions acheté des tickets de Loto ».

De plus, on recouvre toutefois des récompenses, comme la société l'avait promis. Parmi les récompenses, on peut citer des invitations pour le tournoi de tennis Open Miam. Le seul problème, c'est que les invitations étaient arrivées uniquement 15 jours avant le début du tournoi. Par ailleurs, les transports n'ont pas été assurés.

Lors de l'annonce de l'arrêt des activités de la marque, elle promet encore d'autres expériences : « une nouvelle expérience centrée autour de la création et du jeu, accessible à tous à travers son programme de membres ». Une promesse loin de contenter les actuels détenteurs de ses NFT. « On nous a promis monts et merveilles », explique l'un des membres de la marque Lacoste.

Qu'en pensez-vous ? Vous pouvez partager votre expérience et vos avis dans les commentaires.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.