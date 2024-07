Futurama revient et blague sur l’IA et les NFT mais… oublie d’être drôle

La 12e saison de Futurama est disponible sur Hulu depuis hier, mais elle a du mal à intégrer l'humour d'actualité. Alors qu'elle se concentre davantage sur des sujets modernes comme l'IA et les NFT, la saison n'arrive pas à saisir l'humour décalé et de science-fiction qui la déterminent au début.

La nouvelle saison de Futurama est diffusée depuis hier sur Hulu. Nous allons certainement reparler de NFT ou de jetons non fongibles. Ces derniers sont des actifs numériques représentant la propriété d'un élément ou d'un contenu spécifique. Ceux-ci sont surtout utilisés dans les secteurs du divertissement et de l'art. C'est certainement un concept que la majorité d'entre nous n'a pas pensé depuis plus d'un an, mais qui va devenir sujet de débat prochainement.

La série animée Futurama peine à être drôle depuis maintenant deux saisons

Futurama est une série animée qui se déroule dans un futur lointain. Toutefois, elle peut très bien également aborder la vie moderne. Rappelons que les épisodes de Futurama ont déjà parlé des smartphones et des imprimantes 3D.

Ces appareils exploitent des absurdités de science-fiction pour embrouiller les concepts de manière à ce qu'elle devienne drôle. Effectivement, c'est ce qui rendait cette série animée originale durant de nombreuses années.

Futurama's new season struggles to make NFTs and AI funny https://t.co/rFP0Ig60Y7 July 27, 2024

Mais après son annulation, lorsqu'elle a repris l'année dernière sur Hulu, elle a perdu son équilibre. C'est à ce moment aussi que ses blagues d'actualité ont dissimulé les gags de science-fiction.

Toutefois, d'après la bande-annonce de la 12e saison et son premier épisode, elle a encore plus de mal à repérer une tournure digne de Futurama sur des fictions aberrantes tirées des gros titres sur les NFT et l'IA. Cela rend les saisons inégales, donnant souvent l'impression de manquer ce qui différencie la série à l'origine.

Une très mauvaise impression pour le premier épisode de la série animée

Les NFT sont l'une des preuves les plus flagrantes que la série a du mal à trouver l'humour dans cette nouvelle saison. En effet, ils sont très présents dans le premier épisode, donnant une mauvaise première impression.

L'intrigue compliquée engage que Bender vend une collection de style CryptoPunks inédit afin de gagner immédiatement de l'argent. Cela le conduit ainsi au cœur d'une enquête pour découvrir ses origines au Mexique.

De leur côté, le reste de l'équipe de Planet Express réalise un hold-up pour libérer la collection NFT de Bender d'un musée d'art. Malheureusement, le braquage a freiné à cause des registres numériques et des complexités de la blockchain.

Le souci est que ce n'est pas une version décalée des NFT à la Futurama. C'est juste un NFT ordinaire comme nous les connaissons actuellement, de l'art terrible relié à un reçu numérique. Par ailleurs, cet épisode aborde beaucoup l'explication du concept, ce qui est assez difficile.

Vous êtes un fan de la série Futurama ? Comment l'avez-vous vu jusqu'à ce jour ? C'était à la hauteur de vos attentes ? Est-ce que vous partagez le même avis que cet article ? Vous pouvez écrire vos avis dans les commentaires.

Restez à la pointe de l'information avec LEBIGDATA.FR ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et rejoignez-nous sur Google Actualités pour garder une longueur d'avance.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.