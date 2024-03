Les NFT sont démodés ? Cette collectionneuse rigole du haut de ses 16 millions $

On pourrait croire que les NFT ne sont plus d'actualité. Pourtant, une récente vente à 16 millions de dollars prouve le contraire.

Alors que le marché des cryptomonnaies traverse une période de calme, une transaction exceptionnelle a, néanmoins, retenu l'attention de tous. En effet, un CryptoPunks NFT a été vendu pour plus de 16 millions de dollars en ETH. Cette vente témoigne, sans aucun doute, d'un intérêt soutenu pour les œuvres numériques uniques.

Malgré la baisse d'Ethereum, cela n'a pas dissuadé un acheteur anonyme d'investir une somme colossale dans un NFT. L'échange concerne précisément le Punk #7804, l'un des rares Alien Punks. Il a été acquis pour 4 850 ETH, ce qui équivaut à 16,42 millions de dollars.

Dans ce contexte, cet achat se distingue remarquablement comme la deuxième plus grande transaction de CryptoPunks à ce jour. Cela concerne tant en termes d'ETH que de dollars.

Une vente remarquable malgré un marché froid

Cette transaction n'est pas un cas unique. En effet, juste un peu avant, un autre Alien Punk, précisément, le #3100 avait trouvé preneur pour 4 500 ETH, ce qui équivaut à pas moins de 16,03 millions de dollars.

Quant à l'identité de cet acheteur, elle reste enveloppée dans un voile de mystère. Intrigant, n'est-ce pas ? De surcroît, le compte Ethereum mobilisé pour réaliser cette acquisition a été activé précisément le même jour, et cela, via Coinbase, un détail non négligeable.

Par ailleurs, le vendeur, qui avait fait l'acquisition du Punk #7804 en 2021, a partagé sur X (Twitter) un sentiment de regrets. Il se percevait, d'après ses propres mots, tel un « imposteur » pour ne pas avoir su mettre en valeur ce NFT comme il l'aurait mérité.

Toutefois, il affirme, avec un soupçon de soulagement, avoir enfin déniché l'acheteur idéal, quelqu'un de capable, selon lui, de reconnaître la véritable essence de cet actif.

CryptoPunk établit un record et confirme l'engouement pour les NFT

Le record de vente pour un CryptoPunk ? Toujours détenu par une transaction datant de février 2022 : oui, exactement, pour 8 000 ETH ce qui représente 23,7 millions de dollars.

Néanmoins, l'achat récent du Punk #78040 met en lumière, la place prépondérante des NFT dans l'univers numérique. Les NFT ont réinventé la notion des photos de profil grâce à des collections phares comme CryptoPunks et Bored Ape Yacht Club. Ils les ont transformées en actifs numériques précieux.

Et, malgré un marché des plus fluctuants, les NFT, ils continuent de susciter un intérêt sans faille et de générer des volumes de transactions qui ne manquent pas d'impressionner.

Pour dire, même le CryptoPunk le moins coté, il se négocie autour de 51 ETH, soit environ 177 000 dollars. Et l'acquisition de l'IP CryptoPunks par Yuga Labs en 2022 ? Ça, c'est la preuve irréfutable de leur impact durable.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.