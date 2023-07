Bored Ape Yacht Club : tout savoir sur la collection NFT des milliardaires

Les avatars NFT du Bored Ape Yacht Club rencontrent un succès fou sur internet, et s’échangent à prix d’or. Mais en fait, qu’est-ce que c’est et pourquoi ça vaut si cher ? Découvrez tout ce que vous devez savoir sur ce nouveau phénomène qui enflamme le web.

Depuis maintenant plusieurs mois, le web est envahi par des avatars de singe dans le style du groupe Gorillaz. Si vous vous demandez ce dont il s’agit, vous êtes à la bonne adresse. À travers ce dossier, découvrez tout ce que vous devez savoir sur le Bored Ape Yacht Club.

Bored Ape Yacht Club, qu’est-ce que c’est ?

Avant d’aborder en détail le sujet de Bored Ape, il faut d’abord revoir le concept des NFT ou Non-fungible Tokens.

Les NFT representent des jetons cryptographiques basés sur la blockchain : un enregistrement public des transactions qui ne peut être modifié. Les blockchains sont en règle générale décentralisées. Autrement dit, nul ne les possède ou ne les contrôle. En général, les NFT sont frappés sur la blockchain Ethereum.

Développé par Yuga Labs, le Bored Ape Yacht Club regroupe 10 000 images de profil « minted » sous forme de NFT sur la blockchain Ethereum. Son propriétaire reçoit un jeton non fongible pour prouver qu’il détient la seule version authentique de l’image.

Les avatars Bored Ape Yacht Club

Les images représentent un visage de singe nonchalant avec des caractéristiques et des accessoires générés de manière aléatoire. Chacune de ces images présente un caractère unique.

Le NFT Bored Ape Yacht Club suscite autant d’intérêt parce que ces avatars se vendent à des prix considérables. Plus d’un milliard de dollars ont déjà été générés par la vente de ces avatars.

Le plus cher des Bored Ape a été vendu pour 3,4 millions de dollars. Le prix se situe généralement entre quelques centaines et quelques milliers de dollars. En septembre 2021, le développeur du jeu « The Sandbox » a acheté un Bored Ape NFT pour 740 ETH, soit une valeur de 2,9 millions de dollars à l’époque.

What an historic moment for the club: the @Sothebys auction of 101 Bored Apes has closed at over $24m. Congratulations and THANK YOU to the whole ape community. To the buyer, I think we speak for everybody when we say: WELCOME TO THE CLUB. ☠️🦍⛵️ pic.twitter.com/NKxHekC0ny — Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) September 9, 2021

Les images génératives

Les avatars de Bored Ape représentent une variété de NFT appelée « images génératives ». Parmi les exemples les plus anciens et les plus connus figurent les avatars Cryptopunks du pionnier de la NFT Larvalabs en 2017.

Pour faire simple, Larvalabs génère un ensemble d’images d’avatars en utilisant une méthode de génération aléatoire combinant différents éléments de designs de personnages. Cette méthode ne diffère pas des outils de création de personnages dans les jeux vidéo. De cette manière, chaque image se révèle totalement unique.

Les créateurs d’un ensemble d’avatars NFT achètent le premier ensemble, et les échanges commencent. Les propriétaires des NFT peuvent les mettre en vente et laisser les acheteurs potentiels enchérir sur eux.

Qui sont les créateurs du Bored Ape Yacht Club ?

En février 2022, les mystérieux créateurs du Bored Apes Yacht Club ont enfin révélé leurs identités. Jusqu’à présent, seule l’entité Yuga Labs était connue depuis la création du club en avril 2021. L’entreprise elle-même fut fondée en février 2021, et compte 11 employés.

Le Bored Ape Yacht Club a été créé par Greg Solano et Wylie Aronow, deux trentenaires basés en Floride. Tous deux sont amis d’enfance, et leurs identités ont été révélées à partir des enregistrements publics de Yuga Labs. La CEO de l’entreprise, Nicole Muniz, a également confirmé que Solano et Aronows sont les fondateurs du club.

Selon les rumeurs, tous deux sont aussi actifs sur les réseaux sociaux sous pseudonymes. Le surnom de Solano serait Gargamel, tandis que celui d’Aronow serait Gorgon Goner. Tous deux ont lancé le Bored Ape Yacht Club pour faire leur entrée dans le domaine des crypto via les NFT. Ils se sont ensuite inscrits sur Twitter avec leurs avatars de Bored Apes.

Toutefois, les NFTs en eux-mêmes ont été dessinés par une artiste graphique de 27 ans surnommée Seneca. Elle est la principale artiste des NFT de Bored Ape.

Deux autres co-fondateur ont participé à la création du club, mais leur identité reste secrète à l’heure actuelle. Leurs pseudonymes sur les réseaux sociaux sont No Sass et Emperor Tomato Ketchup.

Les créateurs du Bored Ape Yacht Club montrent enfin leurs visages

En août 2022, les créateurs du Bored Ape Yacht Club ont enfin révélé leurs visages dans une interview accordée à Input. Dans cette vidéo, Wylie Aronow et Greg Solano racontent leur rencontre et leurs sources d’inspiration pour créer le BAYC.

Cette amitié aurait vu le jour avec un débat sur le défunt auteur David Foster Wallace, dans un bar de Miami. Ils étaient alors en vacances de l’université, où tous deux étudiaient l’écriture créative.

Au cours de cet entretien, les deux fondateurs du BAYC marchent dans New York City. Ils ont distribué des lunettes similaires à celles des Bored Apes. Ils révèlent aussi leurs centres d’intérêts et les événements ayant mené à ce projet artistique.

Pourquoi les Bored Apes coûtent si cher ?

Les avatars de NFT Bored Apes ont une valeur purement spéculative. Elle paraît totalement subjective, comme le prix d’un costume porté par Johnny Hallyday ou d’une carte Pokémon de première édition.

Toutefois, les prix n’ont pas atteint de tels sommets par pur hasard. Les célébrités et autres influenceurs du web ont joué un rôle clé dans la croissance de cette nouvelle tendance. Athlètes, musiciens et autres influenceurs choisissent ces NFT comme avatars sur Twitter.

View this post on Instagram A post shared by Justin Bieber (@justinbieber)

L’actrice Gwyneth Paltrow a posté un tweet sur le BoredApeYC, tandis que Jimmy Fallon a interviewé Paris Hilton sur le sujet. De même, des rappeurs comme Snoop Dogg et Eminem se sont lancés dans l’aventure. Ce dernier a dépensé 462 000 dollars pour acquérir un avatar. Cela a suffi pour que le grand public s’intéresse au phénomène, et lui donne immédiatement une certaine valeur.

Cependant, rejoindre le Bored Ape Yacht Club apporte aussi quelques avantages. Comme son nom l’indique, il s’agit en fait d’une société privée. Posséder un de ces NFT permet de devenir membre du club.

Les membres peuvent accéder à un serveur Discord privé, et être invités à des fêtes exclusives où ils peuvent rencontrer des célébrités. Sur les réseaux sociaux, posséder un Bored Ape est devenu un symbole de prestige.

Mutant Apes et Bored Ape Kennel Club

There are two ways to acquire a Mutant. The first is by MUTATION – exposing a Bored Ape to a vial of Mutant Serum. There are three tiers of Mutant Serum – M1, M2, and Mega Mutant. MUTATION will begin after the public sale concludes. pic.twitter.com/xB12hDzHuG — Bored Ape Yacht Club (@BoredApeYC) August 29, 2021

Posséder un Bored Ape permet d’accéder à d’autres NFT, pouvant être revendus pour des sommes massives. Ainsi, Yuga Labs a offert un NFT de chien du Bored Ape Kennel Club à tous les possesseurs de Bored Ape.

Par la suite, la firme a également lancé les NFT » sérum mutant « permettant de générer le Mutant Ape Yacht Club. Chaque possesseur de Bored Ape s’est vu remettre un sérum permettant de générer gratuitement un NFT de Mutant Ape.

En parallèle, en août 2021, Yuga Labs a aussi lancé 10 000 nouveaux Mutant Apes disponibles en vente libre pour un prix de 3 EHT. En moins d’une heure, tout le stock était écoulé pour 96 millions de dollars.

Le phénomène des avatars NFT

Outre les Bored Apes, d’autres avatars NFT comme les Crypto Punks et les Lazy Lions créent le buzz et s’arrachent à prix d’or. On peut aussi citer les collections de NFT Profile Pices (PFP) de World of Women ou Cool Cats.

Ce phénomène est notamment lié au désir de posséder quelque chose d’unique à l’ère de la production de masse. Même s’il ne s’agit finalement que d’une ligne de code sur une blockchain, c’est une manière de se démarquer de la masse.

Rejoindre un club exclusif aux côtés de stars connues dans le monde entier est aussi une perspective attrayante. Cette mode s’inscrit donc dans la continuité de l’essor des influenceurs sur les réseaux sociaux.

De toute évidence, le design attrayant et coloré des avatars joue aussi un rôle dans le succès de cette nouvelle mode. Tout comme un emballage réussi peut booster les ventes d’un produit, ces avatars donnent envie d’acheter les NFT associés.

Enfin, la mode des NFT n’est finalement qu’une nouvelle ruée vers l’or. Comme pour les cryptomonnaies, les premiers investisseurs ont une chance de faire fortune si le phénomène prend de l’ampleur. Ils pourront vendre leurs avatars aux nouveaux arrivants, pour des prix décuplés par rapport à l’investissement initial…

Les NFT du Bored Ape Yacht Club sont disponibles par le biais de marchés secondaires, dont le plus connu est OpenSea. Pour acheter un NFT Bored Ape Yacht Club, Bored Ape Kennel Club ou Mutant Ape Yacht Club, il vous suffit de vous rendre sur la page dédiée à l’un de ces projets sur OpenSea pour visualiser la collection complète.

Certains sont proposés pour un prix fixe, d’autres vendus aux enchères. Il est nécessaire de posséder un portefeuille Ethereum tel que MetaMask pour acheter des NFT sur le site. Bien évidemment, vous devez aussi détenir suffisamment d’ETH sur le portefeuille pour couvrir le prix d’achat et les frais de transaction.

Bored Apes Yacht Club veut lever 5 milliards de $ auprès d’Anreessen Horowitz

Selon un article du Financial Times de février 2022, Yuga Labs cherche à lever entre 4 milliards et 5 milliards de dollars auprès de la firme d’investissement Andreessen Horowitz.

Les négociations sont en termes, et les termes de l’accord pourraient changer. Toutefois, si Andreessen Horowitz accepte de financer le projet, il s’agirait du premier investissement institutionnel dans le projet du Bored Ape Yacht Club.

Rappelons que cet investisseur a notamment financé des entreprises technologiques comme Facebook et Airbnb. C’est aussi un important actionnaire de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Coinbase et de la plateforme OpenSea dédiée aux NFT.

Yuga Labs rachète CryptoPunks et Meebits à Larva Labs

Le 14 mars 2022, Yuga Labs a annoncé le rachat de CryptoPunks et Meebits à Larva Labs. La startup contrôle donc désormais trois des collections NFT les plus populaires et les plus chères du marché. La collection Bored Apes représente 1 milliard de dollars en volume d’échange, et la collection CryptoPunks cumule plus de 2,2 milliards de dollars.

Les co-fondateurs de Larva Labs, Matt Hall et John Watkinson, estiment que Yuga Labs est le mieux placé pour continuer à faire évoluer les projets CryptoPunks et Meebits. Tous deux sont convaincus que cette entreprise restera l’un des principaux acteurs du web décentralisé.

Pour rappel, CryptoPunks fut l’un des premiers projets NFT. Il existe plus de 10 000 itérations de cette collection sur la blockchain Ethereum. Le prix plancher démarrer actuellement à 69,95 ETH soit approximativement 181 000 dollars.

De son côté, la collection Meebits a cumulé 227 millions de dollars de volume de trading sur OpenSea. Le prix plancher est à 4,7 ETH, soit environ 12 000 dollars.

ApeCoin : la cryptomonnaie du Bored Ape Yacht Club

Welcome to the club.



ApeCoin ($APE) is now available on Coinbase! @BoredApeYC is on board too. pic.twitter.com/i9DeNJtbzJ — Coinbase (@coinbase) March 17, 2022

Après le succès de sa collection NFT, le Bored Ape Yacht Club vient de lancer sa propre cryptomonnaie : le ApeCoin (APE). Ce token est disponible à l’achat sur les plateformes comme CoinBase depuis le 18 mars 2022, et les détenteurs de NFT BAYC en ont aussi reçu gratuitement.

Cette cryptomonnaie servira de token pour le Bored Ape Yacht Club et tous les projets dérivés. Elle est supervisée par le ApeCoin DAO, dont les membres sont élus par les détenteurs de ApeCoin.

Le conseil » The Board » se chargera quant à lui de passer en revue les propositions du DAO et de les appliquer. Le premier Board servira 6 mois, puis les membres du DAO voteront chaque année pour de nouveaux membres.

Il s’agit d’un projet open-source de l’économie 3.0, basé sur la blockchain. Il sera notamment possible de l’utiliser dans le futur métavers de Yuga Labs : Otherside.

Ce token servira à la fois à voter pour l’avenir du BAYC, à accéder à du contenu et des événements exclusifs, et pourra bien sûr être utilisé comme monnaie d’échange.

Le ApeCoin est un token ERC-20, ce qui signifie qu’il est basé sur la blockchain Ethereum. La quantité de jetons en circulation est limitée à 1 milliard, et tous ont été minted en une seule fois.

Les tokens ont été répartis de cette façon : 62% ont été distribués aux détenteurs de NFT et à la trésorerie du DAO, 16% ont été versés à Yuga Labs et à des associations caritatives, 14% aux contributeurs de lancement, et 8% aux fondateurs du Bored Ape Yacht Club.

Si vous souhaitez investir dans le ApeCoin, il vous suffit de vous rendre sur un exchange comme Binance, Coinbase, KuCoin, Huobi, Kraken, Bybit ou FTX. Le prix du jeton oscille actuellement autour de 10€…

Le métavers Otherside

See you on the Otherside in April. Powered by @apecoin pic.twitter.com/1cnSk1CjXS — Yuga Labs (@yugalabs) March 19, 2022

Le 20 mars 2022, Yuga Labs a publié un teaser vidéo pour son futur métavers : Otherside. Ce trailer présente un Bored Ape qui pêche une potion toxique et la boit d’une traite. Aussitôt, une créature volante l’attrape et le transporte dans les airs. On aperçoit aussi un CrypoPunk, un Mutant Ape, un avatar de World of Women et un Cool Cat.

Selon un document en fuite, Yuga Labs envisage de créer » un métavers qui rendra tous les autres métavers obsolètes « . Cet univers virtuel sera centré sur le jeu vidéo, et regroupera les créatures des différentes collections NFT détenues par la startup.

Ce document en fuite révèle aussi une trame narrative. Toute forme de vie intelligente sur Terre a été transportée dans un monde étrange créé par une ancienne race de créatures célestes. Il serait possible d’acheter un terrain dans ce nouveau monde dans le courant du mois d’avril 2022.

Toutefois, selon l’un des fondateurs, le projet aurait fortement changé depuis la rédaction de ce document en fuite. Yuga Labs a bien l’intention de surprendre tout le monde, une fois encore.

En parallèle, le studio Animoca à qui l’on doit The Sandbox a révélé travailler sur un projet secret avec le Bored Ape Yacht Club. Il s’agit très probablement du métavers Otherside…

Coinbase annonce une trilogie de films basée sur le BAYC

https://twitter.com/BoredApeYC/status/1513592766307225600?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1513592766307225600%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.fastcompany.com%2F90740618%2Fwhy-coinbase-is-making-a-crowdsourced-film-trilogy-with-bored-ape-yacht-club

Où s’arrêtera le phénomène Bored Ape Yacht Club ? Le 14 avril 2022, la plateforme d’exchange de cryptomonnaie Coinbase a annoncé une trilogie de films basée sur le BAYC et intitulée » The Degen Trilogy « .

Cette annonce s’accompagne d’un appel aux membres du Bored Ape Yacht Club à proposer leurs NFT en guise de personnages et leurs idées d’histoires. Ils peuvent faire leur proposition sur un microsite web dédié au film à cette adresse. Les détenteurs des singes choisis recevront l’équivalent de 10 000 dollars sur leur compte Coinbase en ApeCoin ou BitCoin.

Ce site est ouvert à quiconque détient un compte sur Coinbase, et des mises à jour seront apportées tout au long du développement du premier film qui devrait durer un an. Une présentation de l’histoire, des clins d’oeil et des airdrops de ApeCoin sont prévus. Les utilisateurs pourront aussi voter pour leur scénario préféré afin de créer un film d’aventure unique en son genre.

Ce projet s’inscrit dans la nouvelle stratégie de Coinbase, visant à utiliser le divertissement pour attirer l’attention sur sa plateforme d’échange de crypto. Cette série de films a d’ailleurs pour but de promouvoir la nouvelle marketplace NFT.

Le concept de film » crowdsourcé « semble particulièrement adapté pour le Bored Ape Yacht Club, puisque ce projet NFT s’est distingué des autres en donnant les droits de propriété intellectuelle complets aux détenteurs sur les personnages liés à leurs tokens. C’est également ce qui a permis la naissance du groupe Kingship.

Par la suite, Coinbase compte lancer de tels projets similaires pour d’autres collections NFT. La firme souhaite s’inscrire comme un acteur majeur du mouvement Web3. Le premier film de la Degen Trilogy devrait sortir au mois de juin.

Le ApeCoin gagne 58% de valeur en deux jours

Le 20 avril 2022, le ApeCoin a connu une croissance explosive. En deux jours, sa valeur a augmenté de 58% en passant de 10,90 dollars à 17,20 dollars au plus haut.

Cette augmentation semble liée aux spéculations sur les projets de Yuga Labs pour le métavers. Le bruit court en effet qu’il sera possible d’acheter des terrains dans Otherside pour un prix débutant à 600 ApeCoins. Les utilisateurs veulent donc acquérir des tokens pour pouvoir avoir leur propriété virtuelle au prix le plus bas.

ApeCoin devient le token metaverse le plus cher du marché

La valeur du ApeCoin s’est envolée le 27 avril 2022, avec une hausse de 7% pour atteindre 19,10 dollars. En sept jours, la valeur du token a augmenté de 22%.

Cette hausse soudaine est liée à l’annonce de Yuga Labs confirmant le lancement du métavers Otherside pour le 30 avril 2022. Les fans de NFT attendent ce projet au tournant, et le ApeCoin servira de devise officielle dans ce monde virtuel.

C’est la raison pour laquelle le trading de APE s’est beaucoup intensifié. En approchant le cap des 20 dollars, ApeCoin est devenu le principal token métavers, dépassant le MANA de Decentraland, le SAND de The Sandbox et le AXS d’Axie Infinity.

Ce token basé sur l’Ethereum a aussi surpassé la majorité des crypto du top 100 de CoinMarketCap. Le ApeCoin s’est hissé à la 28ème place du classement des cryptomonnaies par market cap, à 5,5 milliards de dollars.

Un Mutant Ape vendu pour 4 millions $

En août 2022, le Mutant Ape #30005 a été vendu pour 2300 ETH soit l’équivalent de 3,91 millions de dollars au moment de la vente. L’acheteur @Lior s’est procuré ce précieux NFT auprès du collection @oxb1. C’est un nouveau record pour l’écosystème Bored Ape.

Ce Mutant Ape vaut très cher pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il s’agit certainement du Bored Ape le plus réussi visuellement. Sa fourrure multicolore semble fondre et se liquéfier, créant un effet totalement psychédélique.

Par ailleurs, ce Trippy Mega Mutant Ape a été créé en utilisant un Mega Serum extrêmement rare. Il a été créé par son propriétaire original en février 2022, en utilisant l’un des derniers sérums M3 existants.

Rappelons qu’il n’existait au départ que huit mega sérums M3, permettant de transformer un Bored Ape de façon totalement imprédictible. La dernière vente de sérum M3 a eu lieu en janvier 2022, pour l’équivalent de 5,8 millions de dollars en ETH.

Le Bored Ape Yacht Club attire les stars et les marques

En quelques mois, le Bored Ape Yacht Club est devenu la collection de photos de profil NFT la plus populaire. Le prix plancher de cette collection a dépassé celui des CryptoPunks pour la première fois en décembre 2021.

Les célébrités ont suivi la mode, et de nombreuses vedettes ont choisi d’utiliser un NFT de Bored Ape comme avatar sur les réseaux. On peut citer des sportifs comme les stars de NBA Stephen Curry, Josh Hart, Tyrese Haliburton, ou les joueurs de NFL Dez Bryant et Von Miller. Parmi les musiciens, Eminem, Steve Aoki ou Timbaland ont également investi.

Les grandes marques ont également suivi la tendance. La marque de thé glacé Arizona Iced Tea a acheté un NFT Bored Ape Yacht Club et l’utilise dans son matériel marketing. Cet usage a toutefois été critiqué par Yuga Labs.

En décembre 2021, Adidas a acheté un Bored Ape dans le cadre d’un investissement dans le métavers. La firme a également lancé une bande dessinée mettant en scène le personnage.

Par ailleurs, en octobre 2021, Yuga Labs a signé un partenariat avec le producteur de musique Guy Oseary pour étendre la marque vers d’autres formats de divertissement. Un mois plus tard, Universal Music Group a formé le groupe virtuel Kingship, inspiré par Gorillaz et composé de Bored Apes.

Un autre moment clé dans l’essor des photos de profil NFT est l’introduction d’un système de vérification par Twitter en janvier 2022. Les abonnés au service Twitter Blue peuvent faire vérifier leurs images NFT pour obtenir un cadre hexagonal et ajouter un lien vers le NFT sur OpenSea.

Une belle manière de démontrer qu’il ne suffit pas d’un clic droit pour copier une image NFT. Toutefois, une large partie de la communauté Twitter a critiqué cette initiative.

Universal Music lance un groupe de musique virtuel basé sur BAYC

Le célèbre label Universal Music a acquis plusieurs NFT du Bored Ape Yacht Club, dans le but de créer un groupe de musique virtuel pour le métavers : Kingship.

Depuis le mois de novembre 2021, Universal investit massivement dans ce projet. Tous les membres du groupe sont des NFT. On ignore la somme totale déboursée par la firme, mais deux des Bored Apes coûtaient déjà 125 000 dollars chacun en novembre dernier.

Fin mars 2022, le label a annoncé avoir payé plus de 360 000 dollars en ethereum pour acheter un Bored Ape dénommé Manager Noet All. Ce dernier sera le leader du groupe. Cette acquisition par un label de l’envergure d’Universal démontre l’influence croissante du Bored Apes Yacht Club…

Madonna rejoint le Bored Ape Yacht Club

L’une des superstars américaines les plus renommées vient de rejoindre le Bored Ape Yacht Club : le 25 mars 2022, Madonna a révélé sur Instagram avoir acquis un NFT de Bored Ape d’une valeur d’un demi-million de dollars.

La chanteuse a déclaré avoir rejoint le métavers en achetant le Bored Ape #4988, doté d’une fourrure rose et d’un drôle de chapeau…

Dans la même publication, Madonna remercie l’entreprise MoonPay. Cette dernière se charge d’acheter des NFT pour le compte de célébrités, et a acquis celui de Madonna pour 180 ETH soit l’équivalent de 564 000 dollars.

Eminem et Snoop Dogg : un clip Bored Ape Yacht Club récompensé aux MTV Video Music Awards

Le 24 juin 2022, Eminem et Snoop Dogg ont créé la surprise avec un clip dans lequel ils apparaissent sous la forme de leurs avatars Bored Ape Yacht Club.

Les deux rappeurs comptent parmi les membres du club, et ont choisi d’utiliser leurs singes respectifs pour le clip de leur chanson « From the D to the LBC ». Ce morceau est loin d’être anodin, puisqu’il s’agit de la première collaboration entre Eminem et Snoop Dogg…

Full performance of Snoop Dogg & Eminem featuring Bored Ape Yacht Club at the #VMA’s.



pic.twitter.com/KIqBpn5gw6 — Watcher.Guru (@WatcherGuru) August 29, 2022

Lors de la prestigieuse cérémonie des MTV Video Music Awards, récompensant les meilleurs clips, les deux artistes ont persisté en apparaissant en tant que Bored Apes pour jouer la chanson en live.

Il s’agit a priori de la première performance live d’artistes majeurs en tant que Bored Apes. D’autres groupes moins célèbres surfent aussi sur la vague, comme le duo de musique électronique néerlandais BassJackers a également lancé le projet Ape Rave Club et joué en live déguisé en Bored Ape au festival Tomorrowland 2022.

Mars lance des M&M’s Bored Ape Yacht Club

En août 2022, la célèbre marque de friandises Mars a annoncé un partenariat avec le label 10:22PM d’Universal Music Group. Le but de cette alliance est de lancer une édition limitée de bonbons chocolatés M&M’s basée sur Kingship : le groupe virtuel composé d’avatars Bored Ape Yacht Club et Mutant Ape Yacht Club.

Selon Jane Hwang, vice-présidente mondiale de Mars, « les attentes des consommateurs pour ce qu’ils veulent de leurs marques favorites ont changé, et chez Mars, nous savons que nous avons besoin d’innover plus que jamais avec une marque si culturellement célèbre comme M&M’s ».

Les détenteurs de NFT « key cards » de Kingship ont eu accès à l’achat de M&M’s Bored Ape Yacht Club en avant-première. Au total, seuls 10 000 paquets seront mis en vente par Mars pour cette édition limitée.

Bored Ape Yacht Club et cybersécurité

Face aux prix faramineux des images de Bored Apes, il n’est pas surprenant que les cybercriminels se penchent sur ce phénomène. De nombreuses attaques de phishing ont été menées pour tenter de dérober ces NFT.

En décembre 2021, un utilisateur de Twitter a déclaré avoir perdu tous ses singes suite à une attaque d’hameçonnage. Puis, en janvier 2022, une faille de sécurité sur la marketplace OpenSea a permis à un utilisateur de se procurer des Bored Apes et d’autres NFT pour plusieurs dizaines de milliers de dollars de moins que le prix plancher.

Un hacker vole 10 NFT du BAYC via Instagram

Le 25 avril 2022, un hacker est parvenu à dérober plus de 91 NFT pour une valeur de 2,8 millions de dollars. Une attaque de phishing a été lancée contre les membres du Bored Ape Yacht Club, en piratant le compte Instagram officiel du club.

Afin d’avertir les utilisateurs, le Bored Ape Yacht Club s’est exprimé sur Twitter en appelant à ne rien frapper, à ne cliquer sur aucun lien, et ne pas lier de portefeuille à quoi que ce soit.

https://twitter.com/jatuur/status/1518590709003173888?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1518590709003173888%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmashable.com%2Farticle%2Fbored-ape-yacht-club-instagram-hacked-stolen-nfts

Après avoir piraté le compte Instagram du BAYC, les hackers l’ont utilisé pour publier un faux message au sujet d’un airdrop LAND nécessitant de connecter son portefeuille. Il s’agit d’une référence à la feuille de route officielle du club, incluant un jeu métavers avec des terrains virtuels.

Malheureusement, dès que les utilisateurs ont connecté leur portefeuille et ont approuvé une transaction, le site web a dérobé leurs NFT. Selon les données de la blockchain, le portefeuille du hacker détient 91 NFT d’une valeur totale de 2,8 millions de dollars en se basant sur les prix planchers des collections impactées.

Parmi les NFT volés, on compte quatre Bored Apes, six Mutant Apes et trois Bored Ape Kennel Club. Le hacker s’est aussi emparé d’un CloneX et d’éléments d’autres collections comme EightBit, Alien Fren et Toxic Skull Club.

Le co-fondateur du BAYC, Garga, promet de contacter les utilisateurs affectés et de poster un rapport complet sur l’incident dès que possible. Il précise également que l’authentification à double facteur était activée sur le compte Instagram, ce qui rend ce hack particulièrement étrange…

Le Bored Ape #9132 donne des conseils financiers sur Cameo

Sur la plateforme Cameo, où les fans payent des célébrités et des influenceurs pour de courtes vidéos personnalisées, le Bored Ape #9132 propose désormais des conseils d’investissement et des discours motivants.

Sous une forme 3D, le singe apparaît dans des vidéos de trois minutes en proposant des conseils et des phrases d’encouragement telles que « appelez votre famille » ou « vous n’êtes pas seul ». Ces vidéos sont tarifées à partir de 25 dollars.

Derrière ce singe nonchalant se cache Adam Draper : capital-risqueur chez Boost VA, et l’un des premiers investisseurs de Coinbase. Selon lui, il est naturel que les Bored Apes « prennent la personnalité de leurs propriétaires » lorsqu’ils prennent vie sous forme de personnages en 3D.

Il perçoit cette présence sur Cameo comme « un nouveau canal pour recevoir des pitches de startups », et estime que « ça pourrait être aussi une façon pour les gens de s’engager avec la communauté Bored Ape d’une façon qui n’était pas possible auparavant ». La version 3D du Bored Ape est conçue par Aquifer : une entreprise d’animation financée par Boost VC.

Fils du milliardaire Tim Draper, Adam Draper a précédemment affirmé que créer des vidéos de Bored Ape sur Cameo est son « remède contre le changement climatique ». En effet, les revenus générés par ses vidéos sont investis dans la cause environnementale et notamment les ONG dévouées aux océans.

Malgré les nombreuses critiques à l’égard des NFT et du Bored Ape Yach Club, Adam Draper n’est pas déstabilisé. Il « aime une industrie où il y a de l’opposition, car cela signifie qu’ils seront plus passionnés au sujet des oeuvres lorsqu’ils réaliseront la puissance de la propriété sur internet »…

Le CEO de Cameo perd son Bored Ape suite à un hack Apple ID

Début août 2022, le CEO de Cameo, Steven Galanis, a annoncé sur Twitter s’être fait pirater son Apple ID. Le hacker lui a volé plusieurs actifs crypto, dont son NFT Bored Ape Yacht Club acheté en début d’année pour l’équivalent de 320 000 dollars.

On ignore qui a volé les NFT de Galanis, mais la transparence de la Blockchain permet de suivre les transactions. Le Bored Ape a été revendu sur OpenSea pour 77 Ethereum, soit l’équivalent de 130 000 dollars au moment de la vente.

Le compte ayant volé et revendu le NFT, DCC10E, n’est plus actif sur OpenSea. Outre son Bored Ape, Galanis s’est aussi fait voler son terrain pour le métavers Otherside de Yuga Labs et près de 69 000 dollars en cryptomonnaie ApeCoin. Suite à ses appels à l’aide, OpenSea a suspendu la vente et l’achat du Bored Ape #9012.

Just got my Apple ID hacked. So far I’m out my @BoredApeYC, over 9k in $APE, 3 @OthersideMeta plots, 1 Phanta Bear, and 2 @11CaptainsClub NFTs 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/ikTQUx7ubw — Steven Galanis (@Mr312) August 7, 2022

Le Discord de Yuga Labs piraté, 32 NFT volés

En juin 2022, un hacker est parvenu à pirater le compte Discord du Community Manager de Yuga Labs. Il a ensuite tendu un piège de hameçonnage aux membres du serveur, en annonçant un « giveaway » pour les détenteurs de NFT Bored Ape Yacht Club, Mutant Ape Yacht Club et Otherside.

Un lien web était censé permettre aux visiteurs le minting d’un nouveau NFT gratuit. En évoquant un nombre limité de tokens disponibles, le hacker a réussi à pousser de nombreux internautes à se dépêcher de cliquer en oubliant toute méfiance.

En réalité, en cliquant sur ce lien de phishing, les victimes ont ouvert l’accès à leur portefeuille crypto et permis aux hackers de voler leur Ethereum et leurs NFT. Au total, plus de 145 Ethereum et 32 NFT ont été volés pour une valeur approximative de 250 000 dollars au moment des faits.

On ignore comment le compte du Community Manager a été compromis, et si l’authentification à double facteur était activée. Malheureusement, la valeur colossale des NFT du BAYC attire la convoitise des hackers les plus ingénieux…

Le Bored Ape Yacht Club accusé de néo-nazisme

Depuis la fin 2021, le directeur créatif Ryder Ripps accuse le Bored Ape Yacht Club de contenir des références racistes et néo-nazi. Il a accumulé de nombreuses preuves et les partage sur les réseaux sociaux, créant la polémique.

Les fruits de ses recherches sont compilés sur le site web gordongoner.com, nommé en référence au pseudonyme de l’un des fondateurs du club. Dans une interview accordée à Input, il accusait les créateurs du BAYC d’être des trolls.

L’entreprise Yuga Labs réfute fermement ces accusations, et nie toute connexion avec une imagerie extrémiste. La CEO Nicole Muniz souligne que cette idée est en opposition totale avec la notion de communauté sur laquelle repose le Bored Ape Yacht Club.

Elle assure que les tweets de Ripps sont « très douloureux et dérangeants », tandis que les experts de l’organisation juive Anti-Defamation League doutent aussi des preuves présentées par Ripps.

Symbole néo-nazisme

Par exemple, le logo du BAYC est comparé avec le symbole Totenkopf utilisé par les Nazis. La ressemblance n’est pourtant pas flagrante, et il faut rappeler que ce symbole était utilisé par l’armée prussienne bien avant la naissance d’Hitler.

De même, certains Bored Apes portent un casque Pickelhaube porté par les Nazis. Toutefois, ce casque était initialement arboré par les soldats impériaux allemands.

Afin d’appuyer ses accusations, Ripps cherche le moindre détail. En janvier 2022, il a notamment établi un lien entre le nom de l’entreprise Yuga Labs et Kali Yuga. Toutefois, Yuga Labs qui ne s’était pas exprimé jusqu’alors lui a répondu que le nom Yuga fait référence à la sorcière de Zelda capable de transformer les personnages en peintures.

https://twitter.com/yugalabs/status/1478100695404449804?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1478100695404449804%7Ctwgr%5E7cf97af7b4631b73343dc0217af4dc9e9ce9920b%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.inputmag.com%2Fculture%2Fbored-ape-yacht-club-nazism-racism-claims-yuga-labs-ryder-ripps

Outre les accusations de nazisme, Ripps et ceux qui le soutiennent reprochent à certains Bored Apes de véhiculer des clichés racistes sur les Africains ou les Japonais.

À la fin du mois de juin 2022, Yuga Labs a finalement porté plainte contre Ryder Ripps. La firme l’accuse notamment de mener « une campagne de harcèlement basée sur de fausses accusations de racisme » pour promouvoir sa propre collection de NFT…

Le futur du Bored Ape Yacht Club

La concurrence s’intensifie sur le marché des images NFT. Et le Bored Apes Yacht Club devra trouver le moyen de rester au-dessus de la compétition. En décembre 2021, Yuga Labs a annoncé un partenariat avec Animoca Brands pour lancer un jeu permettant de gagner de la cryptomonnaie.

L’entreprise devra trouver d’autres pistes pour se renouveler et s’étendre, afin de rester à la mode. Dans le cas contraire, elle risque de se faire voler la vedette par une nouvelle collection…