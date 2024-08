Les scientifiques découvrent 2 nouveaux facteurs de démence : comment les éviter ?

Des scientifiques ont récemment découvert deux nouveaux facteurs de risque de démence. Heureusement, on peut modifier ces facteurs, ce qui donne un véritable espoir de réduire leur impact.

Il existe un lien intime entre le corps et l'esprit. Les chercheurs viennent de mettre en lumière deux nouveaux dangers qui pourraient menacer ce lien précieux. Il s'agit de l'hypercholestérolémie avant 40 ans et de la perte de vision non traitée. Ces risques, s'ils ne sont pas pris au sérieux, peuvent précipiter un déclin cognitif. Cependant, l'espoir est là… On peut les éviter.

Quels facteurs silencieux déclenchent la démence ?

La Commission Lancet a ajouté l'hypercholestérolémie avant 40 ans et la perte de vision non traitée à la liste des facteurs de risque de démence. Ces risques viennent s'ajouter à ceux déjà connus, tels que l'hypertension, le tabagisme, et l'isolement social.

Selon les chercheurs, ces facteurs modifiables sont responsables de près de la moitié des cas de démence dans le monde.

Ces nouveaux risques sont particulièrement préoccupants car ils peuvent affecter des individus bien avant que les premiers signes de démence ne se manifestent. Par exemple, avoir un taux de cholestérol élevé avant l'âge de 40 ans augmente le risque de démence de 7 %.

De même, une perte de vision non traitée est associée à 2 % des cas de démence. Toutefois, ces risques peuvent être gérés avec des actions préventives appropriées.

Les répercussions neuronales du cholestérol

Le cholestérol, souvent lié aux problèmes cardiaques, menace aussi le cerveau. Il obstrue les artères, réduisant l'apport sanguin au cerveau. Le résultat ? Des zones critiques du cerveau peuvent subir des dommages, entraînant progressivement la démence.

Le neurologue Arman Fesharaki-Zadeh explique : « Certaines parties du cerveau sont plus vulnérables aux dommages ». En conséquence, l'esprit peut commencer à s'effacer à cause de simples obstructions dans les artères.

Que faire alors ? Dans le but de protéger le cerveau, il est crucial de surveiller le cholestérol avant qu'il ne soit trop tard. Une alimentation saine, parfois complétée par de l'exercice régulier, peut être la meilleure défense. Chaque effort compte, non seulement pour le cœur, mais aussi pour préserver l'esprit.

L'importance d'agir pour protéger le cerveau : « ne laissez pas la vision s'éteindre »

La perte de vision non traitée représente aussi un autre facteur de risque de démence, souvent sous-estimé. Il faut noter que la vision joue un rôle central dans les activités cognitives. Sa détérioration peut réduire ces activités, telles que la lecture ou les interactions sociales. Cette réduction des activités peut entraîner isolement et sédentarité, deux facteurs qui peuvent accélérer l'apparition de la démence.

Dans ce contexte, il est essentiel de consulter régulièrement un ophtalmologue et de corriger tout problème de vision dès qu'il se manifeste. Prendre soin de la vue est donc une étape cruciale pour maintenir une bonne santé cognitive et prévenir les risques associés à la démence.

La démence reste une maladie complexe, mais des actions préventives peuvent réduire les risques. Il est possible d'agir sur ces facteurs de risque pour protéger la santé mentale. Glen R. Finney, membre de l'Académie américaine de neurologie, affirme que « Nous devons lutter contre le nihilisme neurologique »,

En prenant des mesures pour contrôler le cholestérol et en veillant à la santé visuelle, il est possible de réduire significativement le risque de développer une démence.

Ces actions préventives sont essentielles pour maintenir la santé du cerveau. Chaque geste, aussi petit soit-il, peut avoir un impact positif sur la santé mentale et physique.

