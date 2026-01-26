L’IA de Spotify lit dans vos pensées et concocte votre playlist

Grâce à une nouvelle fonctionnalité, Spotify transforme une simple idée en playlist sur mesure, pilotée par IA.

Créer la liste de lecture parfaite demande du temps, de l’inspiration et un certain sens de la sélection. La plateforme veut désormais déléguer cette mission à l’intelligence artificielle. Voici comment vous pourrez créer votre playlist sur Spotify à l’aide de l’IA.

L’IA de Spotify crée des playlists personnalisées

Spotify déploie actuellement une fonction baptisée Prompted Playlists. Cette nouveauté sert à générer une playlist en décrivant simplement ce que l’on souhaite écouter. L’utilisateur n’a donc plus besoin de connaître des genres précis ni des artistes spécifiques.

L’intelligence artificielle analyse le prompt rédigé en langage naturel. Elle le croise ensuite avec l’historique d’écoute complet du compte de l’utilisateur. Pour créer la playlist, l’IA de Spotify prend également en compte divers paramètres. Parmi eux, les tendances musicales, la culture populaire ainsi que les nouveautés du moment.

Le résultat va plus loin qu’une recommandation classique. Chaque playlist reflète une intention précise, un souvenir ou alors une ambiance. Spotify parle d’une collaboration entre l’utilisateur et l’algorithme, plutôt que d’une simple automatisation.

Une nouveauté qui révolutionne l’usage de la plateforme

Jusqu’ici, créer une playlist demandait des ajustements constants. Beaucoup d’utilisateurs abandonnaient alors par manque de temps ou d’idées. Avec l’IA, Spotify abaisse cette barrière et rend la curation et la conception de playlist accessibles à tous.

Tout ce que vous avez à faire, c’est décrire une émotion, une activité ou un moment précis. Une soirée pluvieuse, un souvenir d’été ou une séance de sport deviennent par exemple des points de départ valables. L’IA comprend ces contextes sans vocabulaire musical technique.

On peut en outre guider volontairement l’algorithme ailleurs. Vous avez notamment la possibilité de demander à ignorer vos habitudes ou à découvrir uniquement des titres inconnus. Cette liberté que donne l’IA de Spotify pour les playlists redonne ainsi du contrôle sur la découverte musicale.

Les options qui rendent ces playlists vraiment uniques

Les Prompted Playlists ne restent toutefois pas figées dans le temps. Spotify autorise effectivement un rafraîchissement automatique quotidien ou hebdomadaire. La playlist évolue donc avec l’humeur, l’actualité et les tendances musicales.

Chaque titre s’accompagne par ailleurs d’une courte explication. L’IA de Spotify indique pourquoi elle a sélectionné ce morceau précis pour votre playlist. Cette transparence renforce ainsi la compréhension et la confiance envers l’algorithme de la plateforme.

Notez aussi que vous pouvez partager vos prompts. Deux utilisateurs peuvent partir de la même idée, mais obtenir des playlists différentes. L’IA adaptera le résultat à votre profil d’écoute personnel.

Spotify expands AI-powered “Prompted Playlist” to U.S. and Canada. A premium subscribers in North America get tailored music suggestions based on natural-language prompts. #Spotify #AI — SysJosh (@SysJosh) January 23, 2026

Qui peut créer une playlist via l’IA de Spotify ?

Spotify teste actuellement cette fonctionnalité en version bêta. Elle reste donc réservée aux abonnés Premium aux États-Unis et au Canada. Des essais avaient d’ailleurs déjà eu lieu en Nouvelle-Zélande fin 2025.

La plateforme de streaming avance en outre de manière prudente et impose des limites d’utilisation pendant cette phase d’essai. L’entreprise souhaite ajuster l’outil avant un lancement plus large, notamment en Europe. En tout cas, avec cette IA, Spotify cherche à renforcer l’engagement et la personnalisation via la création de playlist.

