Un simple nom, « David Mayer », met ChatGPT hors-service. Les théories fusent : bug, choix délibéré ou autres. Sachez-en plus dans cet article.

Quand une IA bute sur un nom, les internautes s’amusent à tester ses limites. « David Mayer » est devenu une obsession collective. Pourquoi ce prénom inoffensif provoque-t-il un bug ?

Un nom, mille hypothèses

Tout a commencé il y a quelques jours, lorsqu’un utilisateur du subreddit r/ChatGPT a demandé : « Qui est David Mayer ? ». En guise de réponse, il a obtenu de ChatGPT un « Je ne suis pas en mesure de fournir une réponse. »

Aussitôt, la curiosité enflamme les forums. Les utilisateurs rivalisent d’idées pour contourner le blocage. Certains ont tenté de partager des captures d’écran mentionnant le nom, d’autres ont changé leur pseudo en « David Mayer » pour forcer ChatGPT à le prononcer. Rien n’a fonctionné.

Cela incite encore plus les internautes à se demander : qui est David Mayer et pourquoi son nom semble-t-il perturber l’IA ? Compréhensible vu que nous les humains, plus on nous cachent des, plus on s’efforce de savoir ce que c’est.

Dans le cas de David Mayer, par exemple, les hypothèses pullulent. Certains pensent à un bug. D’autres soupçonnent un filtre délibéré dans l’algorithme qui bloquerait ce nom spécifique.

Peut-être que « David Mayer » a été accidentellement ou volontairement mis sur liste noire ?

Est-ce qu’on a flairé une piste ?

Un internaute a effectué une recherche rapide et Google lui a suggéré une piste : un certain David Mayer de Rothschild, écologiste et héritier de la célèbre dynastie bancaire.

Mais quelque chose ne colle pas : ChatGPT n’a aucun mal à parler de « David de Rothschild » ou de noms similaires. À moins que l’héritier de la dynastie Rothschild ait utilisé ses moyens pour rendre son nom imprononçable par l’IA.

Une autre piste évoque un historien nommé David Mayer, autrefois confondu avec un terroriste tchétchène portant un pseudonyme identique. Dans ce cas, le blocage pourrait viser à éviter des polémiques ou des erreurs de contexte.

Mais la théorie la plus plausible reste qu’un individu nommé David Mayer aurait exploité les lois sur la confidentialité pour disparaître de l’IA. Au fait, les lois sur le droit à l’oubli, notamment en Europe, permettent à des personnes de demander la suppression de leurs données. Est-ce le cas ici ? Mystère total.

Une internaute, Justine Moore, a d’ailleurs signalé sur X que d’autres noms déclenchent le même bug. Et vous, quelle est votre théorie ? Ou bien ça vous plairait aussi d’effacer vos données dans la base ?

En attente de votre réponse dans le commentaire…

