Marre de ChatGPT ? Vous pourrez bientôt transférer vos discussions sur Gemini

Changer d’IA signifie souvent de tout recommencer. Les historiques sont perdus, les habitudes effacées, et les repères à reconstruire. Conscient de cette dépendance silencieuse, Google travaille sur un outil inédit qui peut transférer les discussions dans ChatGPT directement dans Gemini.

Pour beaucoup d’utilisateurs, ChatGPT est comme un réflexe, au point de devenir difficile à quitter. C’est devenu un compagnon numérique du quotidien, qui se souvient de longues discussions, de styles d’écriture, voire de méthodes de travail. Ainsi, Google l’a bien compris et prépare une réponse très attendue. Selon TestingCatalog, le géant américain travaille sur un outil qui peut transférer l’historique de discussions de ChatGPT ou d’autres IA directement dans Gemini.

Un outil pour quitter ChatGPT sans repartir de zéro

Jusqu’ici, migrer de ChatGPT vers Gemini c’était impossible. Vous ne pouvez emporter avec vous vos anciens échanges. Pourtant ils sont essentiels pour garder une continuité de réflexion ou de travail. Google a compris ce frein et a élaboré Import AI chats, un nouvel outil repéré dans la version bêta de son application.

Vous exportez donc vos données depuis une plateforme concurrente, comme ChatGPT, sous forme de fichier. Puis vous les importez manuellement dans l’interface de Gemini. L’objectif n’est pas de copier l’IA elle-même, mais bien de conserver une trace des conversations passées, pour ne pas repartir d’une page blanche.

🚨 Google tests switching from ChatGPT conversion to Gemini in Search AI chats! 🤖🔄

Reports show Google is rolling out a new experiment where Search AI will default to Gemini responses instead of ChatGPT-style answers — including an “Import AI Chat” feature that lets users bring… — Bijay Krushna Pradhan (@bijay_krushna22) February 3, 2026

Attention toutefois, l’outil ne transférera pas les informations que l’IA a apprises sur vous (préférences, habitudes implicites). Mais uniquement le contenu brut des échanges. Le processus reste imparfait, mais je trouve que c’est un premier pas concret vers une vraie portabilité des usages. Ce qui est encore rare dans l’univers de l’IA générative.

Google accélère pendant que Gemini gagne du terrain

Ces derniers mois, Gemini connaît une croissance spectaculaire. En décembre, son trafic web a bondi de 28,4 % en un mois, pendant que ChatGPT reculait de 5,6 % d’après Similarweb. Sur un an, l’écart est de +563,6 % pour Gemini, contre +49,5 % pour ChatGPT.

The audience overlap between ChatGPT and Gemini throughout 2025 showed a growing trend of ChatGPT users also visiting Gemini, especially after the release of Nano Banana at the end of August.



>> pic.twitter.com/BaFL1x7Kxg — Similarweb (@Similarweb) January 18, 2026

Certes, ChatGPT conserve une avance confortable avec 5,5 milliards de visites mensuelles, contre 1,7 milliard pour Gemini. Google peut s’appuyer sur un atout que peu de concurrents possèdent. Il s’agit d’une intégration native de l’IA dans un écosystème déjà utilisé par des milliards de personnes, de la recherche à Gmail en passant par Android.

Faciliter le transfert des discussions depuis ChatGPT s’inscrit donc dans la stratégie de réduire au maximum le coût psychologique du changement d’outil.

Gemini 3 Pro, l’argument massue de Google

Nous avons tous vu combien Google muscle sérieusement son IA. La firme de Mountain View a présenté Gemini 3 Pro comme l’anti-GPT par excellence. ChatGPT est parfois jugé trop consensuel, Gemini 3 Pro promet des réponses plus directes, sans flatterie inutile, et une meilleure compréhension du contexte sans avoir besoin de longues explications.

Gemini 3 Pro accepte des fenêtres allant jusqu’à un million de tokens. L’IA analyse et génère texte, image et son nativement, et excelle dans la conversion de formats. Comme le passage d’un texte manuscrit à une version numérique exploitable. De quoi séduire les utilisateurs avancés à condition de pouvoir les faire venir.

C’est donc là que le transfert des discussions vers Gemini prend tout son sens. Google ne cherche pas seulement à proposer une meilleure IA, mais à permettre aux utilisateurs de quitter ChatGPT sans perdre leur historique, un point longtemps négligé par les acteurs du secteur.

Du côté d’OpenAI, la montée en puissance de Gemini a déclenché un véritable « code rouge ». Sam Altman a reconnu que la concurrence a dévoilé certaines faiblesses stratégiques de ChatGPT. Cela a poussé l’entreprise à accélérer ses mises à jour. Notamment sur la génération d’images avec GPT-5.1.

Ainsi, le duel se joue désormais sur l’expérience utilisateur. Et dans cette bataille, la possibilité de transférer ses discussions vers Gemini pourrait devenir un argument décisif. Si Google tient ses promesses, quitter ChatGPT pour Gemini ne sera bientôt plus qu’une simple formalité.

