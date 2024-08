Marre de Windows 11 ? Cette appli vous renvoie sur Windows 10 en un clic !

Vous êtes lassé de Windows 11 ? Bonne nouvelle ! Un simple clic vous permet de retrouver l'interface de Windows 10, sans tracas. Découvrez comment !

Incroyable, mais vrai ! Avec RevertSV, vous redécouvrez le plaisir d'un système éprouvé. Développée par le YouTuber LagLife, cette application transforme l'apparence de Windows 11. Elle lui donne celle, plus familière et appréciée, de Windows 10. Comme si vous reveniez chez vous après un long voyage…

Pourquoi revenir à Windows 10 ?

Alors, pourquoi tant de gens souhaitent-ils revenir à Windows 10 ? Malgré l'arrivée de Windows 11, Windows 10 reste le choix préféré de nombreux utilisateurs. Avec 66 % des installations de systèmes d'exploitation sur PC, il continue de dominer le marché.

Il est vrai que Windows 11 a apporté des innovations, mais aussi des contraintes non négligeables. D'autant plus que l'adoption de Windows 11 reste faible, se situant autour de 30% après presque trois ans de disponibilité.

Les critiques se concentrent souvent sur ses exigences matérielles plus élevées et certains changements d'interface qui n'ont pas plu. Dans ce contexte, RevertSV apparaît comme une solution de réconfort pour ceux qui préfèrent l'interface et la simplicité de Windows 10.

Mais comment RevertSV parvient-elle à vous ramener à Windows 10 ? L'application utilise un « script » pour rétablir une installation existante vers l'interface utilisateur de Windows 10 en un clic.

Elle modifie l'apparence de Windows 11 pour qu'elle ressemble à celle de Windows 10, tout en conservant les fonctionnalités et les avantages de sécurité de la version la plus récente.

En revanche, il est important de noter que RevertSV a ses limites. Basée sur Windows 11 21H2, elle peut présenter divers bugs et problèmes. La recherche Windows, par exemple, ne fonctionne pas correctement pour de nombreux utilisateurs. Ainsi, il est conseillé de l'utiliser sur une machine virtuelle. Cela évite de perturber votre ordinateur principal.

RevertSV adlı yeni bir program, Windows 11 kullanıcılarına masaüstü deneyimini Windows 10'a dönüştürmeyi hedefliyor.



📍 Bir YouTuber tarafından geliştirilen uygulama, Windows 11'in stilini ve arayüzünü bir önceki işletim sistemine benzeyecek şekilde değiştiriyor. pic.twitter.com/Z9cSgRT04S August 5, 2024

L'équilibre parfait entre ancien et moderne via RevertSV

Selon LagLife, RevertSV est le résultat de trois mois de travail acharné. Évidemment, cette application peut faire hésiter certains.

Pourtant, pour ceux qui cherchent le meilleur des deux mondes, elle représente une option sérieuse à envisager. Cette initiative montre également combien la personnalisation est essentielle à notre expérience technologique.

Quel que soit votre choix, RevertSV propose une alternative attrayante dans un monde numérique constamment en évolution. Si vous êtes curieux de voir comment RevertSV peut transformer votre interface, n'hésitez pas à explorer cette application et à découvrir par vous-même les possibilités qu'elle offre.

Pour moi, RevertSV est l'exemple parfait de la manière dont la technologie peut allier passé et futur pour une expérience utilisateur optimale. Avez-vous des anecdotes à partager sur la personnalisation de votre système ? Commentez ci-dessous !

