MiCA, la régulation qui va bouleverser l’univers crypto en Europe

En vigueur depuis 30 juin 2024, le règlement MiCA secoue l’écosystème crypto européen. Pour la première fois, le vieux continent dispose d’un arsenal législatif complet pour encadrer les actifs numériques. Les stablecoins, les plateformes d’échange, les émetteurs de jetons : tous se plient à des exigences strictes. Entre confiance institutionnelle et craintes de centralisation, une question persiste : MiCA va-t-elle tuer la crypto ou la sauver ?

MiCA, un cadre sans équivalent pour la crypto

Depuis un peu plus d’un an, l’Europe a choisi la voie de la régulation. Cette décision tombe alors que les États-Unis naviguent entre une approche répressive et un laissez-faire. L’Asie oscille également entre interdiction et encouragement, mais l’UE impose une troisième voie. L’Union européenne a mis au point un cadre unifié, contraignant, mais qui a le mérite de légaliser et d’organiser l’industrie.

Ce cadre est le fruit de plusieurs années de réflexion, de débats intenses entre les institutions européennes, les acteurs de l’industrie et les experts. Le processus a été long et complexe. Il a fallu concilier des intérêts divergents, surmonter des divergences nationales et s’adapter à un secteur qui évolue à un rythme effréné. L’objectif est un compromis : garantir la stabilité financière et la protection des consommateurs tout en ne freinant pas l’innovation technologique.

Trois piliers structurent ce cadre légal européen

Le premier pilier est la protection des investisseurs. Ce point s’appuie sur la mise en place de white papers obligatoires qui présentent de façon claire et honnête les caractéristiques des projets. La loi interdit de plus les publicités trompeuses ou les promesses de rendements irréalistes.

Le deuxième pilier est la stabilité financière. Cette stabilité vient des réserves auditables et garanties pour les stablecoins. En même temps, une surveillance accrue se met en place pour les plateformes d’échange. Le troisième pilier est la lutte contre le blanchiment d’argent. Ce point s’aligne sur les règles internationales déjà existantes dans le monde financier traditionnel.

Un porte-parole de la Commission européenne affirme que cette loi est le début d’une nouvelle ère. Selon lui, la crypto peut enfin sortir de l’ombre, gagner en crédibilité et attirer des investisseurs plus traditionnels, comme les fonds de pension ou les banques. La Commission a l’espoir que l’Europe devienne un modèle à l’échelle mondiale.

Les stablecoins dans le viseur

Les cryptos adossées à des devises comme l’euro ou le dollar, sont les premières cibles de MiCA. Leur rôle reste perçu comme potentiellement dangereux pour la stabilité financière. Un effondrement massif d’un stablecoin majeur pourrait avoir un effet domino sur le système financier global. C’est pour cela que MiCA s’est concentré en premier lieu sur ce type de crypto-actifs.

Dès 2024, tout émetteur doit obtenir un agrément par un régulateur européen, l’AMF en France. Les réserves doivent être intégralement couvertes et auditables, mettant fin à l’opacité autour de certains acteurs majeurs, comme Tether.

Les stablecoins non-euro demeurent interdits pour les paiements de masse au-delà d’un million de transactions par jour ou 200 millions d’euros. Ce seuil élevé a pour but de limiter la concurrence directe avec l’euro et de préserver la souveraineté monétaire de l’Union.

L’effet de cette loi est déjà visible. Certains acteurs comme Circle, émetteur de l’USDC, se préparent à lancer des stablecoins en euros. Ils veulent se conformer aux nouvelles règles pour pénétrer ce marché européen de la cryptomonnaie. D’autres, moins transparents dans leur fonctionnement, pourraient quitter le marché européen. Ils sont dans l’incapacité de respecter les exigences de réserves.

Exchanges et wallets sous pression

Les plateformes comme Binance, Kraken ou Coinbase sont aussi l’objet d’une attention particulière. Elles sont les portes d’entrée de l’univers crypto pour des millions d’Européens. Le législateur a voulu éviter un scénario comme celui de l’affaire FTX. La loi MiCA crypto impose donc des règles plus strictes pour garantir la sécurité des fonds et la transparence des opérations.

Les cryptomonnaies doivent obtenir un agrément dans un pays de l’UE pour pouvoir opérer sur l’ensemble du marché. Elles ont pour obligation de séparer strictement les fonds des clients de leurs actifs propres pour éviter toute utilisation abusive. Enfin, elles doivent fournir des preuves de réserves régulières, via des audits trimestriels. Cela offre une assurance aux clients que leur argent est bien présent et n’a pas été utilisé pour d’autres usages.

Les analystes prédisent une consolidation du marché. Il a affirmé que les petits exchanges, qui n’ont pas les moyens de se conformer à ces règles coûteuses, vont disparaître ou être rachetés. Seuls les géants, qui ont les ressources financières et humaines nécessaires, survivront dans ce nouvel environnement.

Bitcoin, Ethereum et les autres dans tout ça ?

Contrairement aux stablecoins, Bitcoin et Ethereum ne sont pas directement visés par MiCA. Le législateur a considéré ces cryptos comme décentralisées par nature. Elles n’ont pas d’émetteur centralisé qui pourrait être régulé. Cependant, les plateformes qui les échangent doivent se conformer aux nouvelles règles.

Ces plateformes sont l’interface entre les utilisateurs et ces cryptos. Frappées bien après les stablecoins, elles doivent appliquer les règles de transparence et de sécurité depuis janvier 2025. Cette approche progressive donne aux acteurs du marché le temps de s’adapter et de se conformer aux nouvelles exigences, mais cela n’enlève rien à l’ampleur du bouleversement qui est en cours. Le législateur a ainsi voulu un passage plus doux vers le nouveau cadre réglementaire.

Les plateformes ont désormais l’obligation de signaler les manipulations de marché comme le wash trading ou le spoofing. La transparence est renforcée sur les frais et les risques associés à ces actifs. Le KYC (Know Your Customer) devient obligatoire pour les transactions supérieures à 1000 euros.

Le résultat de cette loi est moins d’arnaques et plus de sécurité. Mais cela signifie aussi moins d’anonymat, une victoire pour les régulateurs et un échec pour les puristes de la décentralisation. Ces puristes estiment que l’anonymat est une des caractéristiques fondatrices des cryptomonnaies.

Les grands oubliés : NFT et DeFi

MiCA a volontairement laissé de côté deux pans majeurs de la crypto. Les NFT (Non-Fungible Tokens), considérés comme des actifs non fongibles, échappent au cadre pour l’instant. Leur nature unique et leur usage souvent artistique ou de collection a compliqué leur classification. Pour mieux comprendre ces tokens, je vous invite à lire l’article de Annick R. intitulé NFT : tout savoir sur la nouvelle forme de cryptomonnaie.

La finance décentralisée (DeFi) n’est pas non plus concernée, laissant les protocoles comme Uniswap ou Aave dans un flou juridique. L’absence de contrepartie identifiable rend difficile la mise en application des règles de MiCA.

Cette exclusion est même considérée comme une bombe à retardement. Les analystes pensent que soit l’UE légifère rapidement sur ces sujets, soit les acteurs de ce secteur fuiront vers des juridictions plus souples. Ils sont en quête de clarté juridique et de liberté d’action. La pression est forte pour que les régulateurs s’attaquent à ces nouveaux sujets.

L’Europe, futur hub crypto ou zone tampon ?

Les optimistes voient dans MiCA une chance d’attirer les capitaux institutionnels comme les fonds d’investissement ou les banques. Ils estiment qu’un cadre réglementaire clair et sécurisé est un prérequis pour ces grands acteurs. Selon eux, cela évitera les krachs sauvages comme ceux de Terra Luna ou FTX. Pour eux, MiCA pourrait devenir un standard mondial, à l’image du RGPD pour la protection des données personnelles. La France, avec son agrément PSAN, pourrait d’ailleurs être un leader dans ce domaine.

Les pessimistes redoutent un exode des startups vers des juridictions plus attractives, comme Dubaï, Singapour ou la Suisse. Ils craignent que l’innovation soit entravée par la bureaucratie et que seuls les gros acteurs aient les moyens de se conformer à cette loi. L’esprit de décentralisation et d’anti-régulation, qui a toujours été à la base de la crypto, pourrait être étouffé.

Pour aller plus loin

Le règlement MiCA (règlement (UE) 2023/1114) est structuré de manière détaillée, avec plusieurs titres et chapitres qui couvrent les différents aspects de la régulation. En voici le sommaire :

Titre I – Dispositions générales : inclut le champ d’application, les définitions des termes (comme « crypto-actif », « jeton utilitaire »), et la compétence des autorités.

– Dispositions générales : inclut le champ d’application, les définitions des termes (comme « crypto-actif », « jeton utilitaire »), et la compétence des autorités. Titre II – Offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique : cette partie s’applique à la plupart des crypto-actifs et impose des obligations de publication d’un livre blanc.

– Offre au public et admission à la négociation de crypto-actifs autres que des jetons se référant à un ou des actifs ou des jetons de monnaie électronique : cette partie s’applique à la plupart des crypto-actifs et impose des obligations de publication d’un livre blanc. Titre III – Jetons se référant à un ou des actifs (ART) : ce titre définit les règles pour les stablecoins qui ne sont pas des EMT, notamment les exigences d’agrément, les obligations d’information et les règles de gestion des réserves.

– Jetons se référant à un ou des actifs (ART) : ce titre définit les règles pour les stablecoins qui ne sont pas des EMT, notamment les exigences d’agrément, les obligations d’information et les règles de gestion des réserves. Titre IV – Jetons de monnaie électronique (EMT) : ce titre établit un cadre spécifique pour les stablecoins adossés à une monnaie fiduciaire, avec des exigences prudentielles et des règles de surveillance renforcées.

– Jetons de monnaie électronique (EMT) : ce titre établit un cadre spécifique pour les stablecoins adossés à une monnaie fiduciaire, avec des exigences prudentielles et des règles de surveillance renforcées. Titre V – Agrément et conditions de fonctionnement des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) : cette section est consacrée aux bourses d’échange, aux services de conservation et aux autres intermédiaires, définissant leurs obligations de gouvernance, de protection des clients et de gestion des risques.

– Agrément et conditions de fonctionnement des prestataires de services sur crypto-actifs (PSCA) : cette section est consacrée aux bourses d’échange, aux services de conservation et aux autres intermédiaires, définissant leurs obligations de gouvernance, de protection des clients et de gestion des risques. Titre VI – Abus de marché : ce titre énumère les interdictions et les obligations pour prévenir les délits d’initiés et les manipulations de marché.

– Abus de marché : ce titre énumère les interdictions et les obligations pour prévenir les délits d’initiés et les manipulations de marché. Titre VII – Autorités compétentes : il établit les rôles et les pouvoirs des autorités nationales et européennes (ABE, AEMF) chargées de la supervision.

– Autorités compétentes : il établit les rôles et les pouvoirs des autorités nationales et européennes (ABE, AEMF) chargées de la supervision. Titre VIII à XI – Ces titres couvrent des dispositions spécifiques, notamment les actes délégués de la Commission européenne, des mesures transitoires pour les acteurs existants et les dispositions finales du règlement.

