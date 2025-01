Microsoft vous force à télécharger cette mise à jour Windows 11 (mais c’est pour votre bien)

Microsoft n’attend plus votre feu vert. Si vous utilisez encore une ancienne version de Windows 11 (comme 22H2 ou 23H2), vous êtes contraint de passer vers la dernière version 24H2, annoncée le 1er octobre 2024. La mise à jour se fera automatiquement.

Cependant, vouloir mettre à jour les anciennes versions de Windows 11 vers la version 24H2 risque de ne pas plaire. Cette mise à jour a eu un début compliqué. Elle a causé des bugs comme des jeux qui ne marchent pas bien et des problèmes avec le HDR, qui est censé améliorer les couleurs et la luminosité des écrans.

Avec ces soucis largement discutés, beaucoup de gens hésitent – et je les comprends – à passer à cette version. Mais bon, derrière ce geste apparemment autoritaire, il y a une logique. Je vous explique tout dans cet article !

Microsoft a mis à jour son blog Microsoft Learn dans la section « Problèmes connus et notifications de Windows 11, version 24H2″. Il y a annoncé que Windows 11 24H2 est désormais jugé assez stable pour être installé sur tous les PC éligibles.

Traduction : si vous êtes sur une version plus ancienne et que votre machine est éligible, elle recevra la mise à jour. Normalement, cette dernière se fait automatiquement.

Toutefois, si vous préférez attendre, vous pouvez reporter la mise à jour jusqu’à cinq semaines, selon Tom’s Hardware. Voici comment faire :

Rendez-vous dans Paramètres. Allez dans la section Windows Update (elle se trouve dans le menu à gauche et il faudra peut-être faire défiler un peu vers le bas). Trouvez l’option Suspendre les mises à jour. Utilisez le menu déroulant pour choisir combien de semaines vous voulez les retarder

En revanche, si vous n’avez pas encore installé la version 24H2 et que vous voulez l’ajouter, allez directement sur la page Windows Update, cliquez sur « Rechercher les mises à jour », puis sur « Télécharger et installer » pour l’installer vous-même.

À noter que pour l’instant, les appareils gérés par des organisations, comme les ordinateurs professionnels, échapperont à cette vague.

Pourquoi Microsoft force-t-il la main des utilisateurs ?

Si vous avez un PC Copilot+ de Microsoft, la mise à jour 24H2 activera Windows Recall sur tous les appareils compatibles. Recall, en test chez les membres du programme Windows Insider, aide les utilisateurs de Windows 11 à gagner en productivité en enregistrant des instantanés de leurs activités et en les rendant faciles à rechercher.

Cela dit, cette fonctionnalité soulève des inquiétudes sur la confidentialité et la sécurité, notamment sur le risque d’accès non autorisé à ces données.

Si vous n’utilisez pas PC Copilot+, la mise à jour 24H2 améliore quand même les performances et accélère les mises à jour pour les PC équipés de processeurs AMD Ryzen sous Windows 11.

Les PC avec des processeurs Intel bénéficieront, eux aussi, de correctifs spécifiques pour optimiser les performances avec les puces Arrow Lake. Et ce, bien que ces améliorations ne soient pas toujours flagrantes pour ceux ayant déjà installé la mise à jour.

En ce qui concerne les nombreux bugs signalés avec 24H2, Microsoft semble avoir corrigé la plupart d’entre eux. Cependant, certains problèmes persistent : des PC Asus ne peuvent pas installer la mise à jour, des applications de fond d’écran s’affichent de manière inattendue, et certains PC rencontrent des soucis avec la caméra.

Si votre PC est concerné, Microsoft bloquera temporairement la mise à jour jusqu’à ce qu’elle soit prête à fonctionner correctement.

Et pour répondre à la question, la mise à jour vise à rendre votre PC plus rapide (et peut-être ajouter de nouvelles options). Mais si vous hésitez encore à passer à la version 24H2, vous avez encore un peu de temps.

Alors, êtes-vous convaincu ? Parlez-nous de votre plan concernant cette mise à jour obligatoire dans le commentaire !

