Windows : 12 astuces pour accélérer votre ordinateur

Améliorez les performances de votre ordinateur équipé de Windows 11 ou 10 tout en préservant l’interface et les fonctionnalités.

À mesure que le matériel informatique et les logiciels s’accélèrent, Windows OS ne fait pas exception, en particulier pour le démarrage. Après cela, d’autres facteurs de performance importent. Même avec la dernière version, Windows peut ralentir, et passer à Windows 11 n’est pas toujours envisageable. La plupart des astuces pour accélérer Windows fonctionnent sur toutes les versions.

Optimisation de Windows : performances améliorées sans compromis

Beaucoup d’articles pour accélérer Windows vous demandent de désactiver des fonctionnalités attrayantes, comme les animations visuelles. Nos conseils améliorent les performances sans compromettre l’apparence. La plupart sont gratuits, mais certains nécessitent des dépenses. Pour les anciennes machines, quelques astuces prioritaires améliorent les performances au détriment du visuel. Méfiez-vous des publicités pour les nettoyeurs de registre, souvent malveillants. Microsoft ne les soutient pas. Maintenez votre système à jour via les paramètres de Windows Update pour des mises à jour de sécurité et de pilotes matériels. Même sans les mises à jour majeures, faites-le périodiquement.

Supprimer, nettoyer, désinstaller, gérer, activer et maximiser

Tout d’abord, supprimez les logiciels inutiles (crapware) et les applications indésirables afin d’améliorer les performances de votre ordinateur. Ensuite, limitez les processus de démarrage superflus et nettoyez votre disque en utilisant l’utilitaire de nettoyage de disque intégré à Windows. Pour désinstaller les applications non désirées, utilisez soit le Panneau de configuration, soit la page Applications et fonctionnalités des paramètres.

La suppression d’applications améliore les performances en libérant de la mémoire et du processeur. Pour gérer les programmes au démarrage, utilisez le gestionnaire de tâches pour les désactiver. Si nécessaire, planifiez la défragmentation du disque, à l’exception des SSD. Enfin, activez Storage Sense pour libérer automatiquement de l’espace. Suivez ces étapes pour optimiser votre système Windows et maximiser ses performances.

RAM, SSD, protection et alimentation pour un PC plus rapide

Accélérer votre PC en ajoutant de la RAM. En effet, Windows 10 et 11 gèrent la mémoire efficacement, mais plus de RAM peut toujours améliorer les performances. Si vous utilisez une tour de bureau, vous pouvez découvrir comment choisir le bon type de RAM. Pour cela, consultez les sites des fabricants réputés tels que Crucial, Kingston et Corsair. Vous pouvez obtenir 16 Go de RAM DDR4 pour moins de 50 dollars. Cependant, si vous avez un ordinateur ancien avec peu de RAM et un disque dur, une option est d’essayer ReadyBoost avec une clé USB. Cette solution permet d’accélérer l’accès à la mémoire.

Malheureusement, l’ajout de RAM n’est pas toujours possible, notamment sur les tablettes Surface Pro. Néanmoins, un SSD peut améliorer considérablement les performances, en particulier pour les applications exigeantes et le démarrage de Windows. Assurez la protection de votre PC avec un programme antivirus fiable, tel que Windows Defender ou des solutions tierces recommandées. Pour optimiser les performances, choisissez le mode « Haute performance » dans les paramètres d’alimentation, tout en étant conscient de la consommation d’énergie. Si vous êtes près d’une prise, branchez votre ordinateur portable pour améliorer les performances. Toutefois, notez que cela peut entraîner une augmentation de la chaleur et de la consommation d’énergie.

Dépannage, maintenance, paramètres, jeux et comparaisons

Exécutez les dépanneurs pour résoudre les problèmes de votre ordinateur en accédant au dépannage via le bouton Démarrer et la recherche. Windows recommande d’exécuter automatiquement ou manuellement les utilitaires de dépannage pour le matériel, les appareils et les applications du Windows Store. En outre, il est conseillé d’utiliser ces outils pour la recherche et l’indexation. De plus, exécutez tous les autres dépanneurs disponibles. Dans le panneau de configuration, accédez à la page de maintenance en recherchant « panneau de configuration » dans le menu Démarrer. Ensuite, cliquez sur « Maintenance » et « Démarrer la maintenance » pour l’exécuter automatiquement quotidiennement. Si votre PC est lent, utilisez l’option « Nouveau démarrage » dans Windows Security, en tenant compte de la suppression possible de certains programmes.

Modifiez les paramètres de performances en accédant aux options d’apparence dans Windows 10 ou 11. Désactivez certaines fonctionnalités visuelles pour améliorer les performances selon vos préférences. Si nécessaire, désactivez l’indexation de la recherche en sélectionnant les emplacements à exclure. Temporairement, désactivez le processus de recherche Windows pour augmenter la vitesse. Réduisez la charge de traitement de Windows en désactivant les conseils et les notifications inutiles. Profitez du mode de jeu intégré dans Windows 10 et 11 pour optimiser les performances lors des jeux. Par ailleurs, effectuez également des tests sans ce mode pour comparer les résultats.