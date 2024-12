Windows 11 est truffé de bugs ! Pourquoi les utilisateurs s’arrachent les cheveux ?

Windows 11 rencontre de nouveaux bugs avec sa dernière mise à jour, touchant particulièrement le « menu Démarrer ». Découvrez les détails de ces problèmes frustrants qui agacent les utilisateurs.

La dernière mise à jour de Windows 11 en décembre 2024 n’a pas apporté que des améliorations. De nombreux utilisateurs signalent des bugs persistants, notamment dans le « menu Démarrer ». Cela impact d’ailleurs sur leurs expériences, les rendant encore plus frustrante. Voici les détails !

Le « menu Démarrer » victime de plusieurs bugs ?

Ces dysfonctionnements ont été signalés pour les mises à jour cumulatives KB5048667 (Windows 11 24H2) et KB5048685 (Windows 11 23H2), d’après Windows Latest. Les soucis ne s’arrêtent pas là, car on a aussi enregistré un problème visuel. Et devine quoi ? Ce dernier affecte également le « menu Démarrer ».

Lorsque le mode sombre est activé, le thème de recherche apparaît parfois en blanc, brisant l’harmonie visuelle du système. Certes, le bug peut sembler mineur, mais il irrite déjà les utilisateurs, en particulier ceux qui privilégient une interface uniforme et cohérente.

Un problème plus préoccupant concerne des bugs qui peuvent complètement casser le « menu Démarrer » après l’installation des mises à jour KB5048667 ou KB5048685. Selon toujours Windows Latest, ce dysfonctionnement serait lié à une version obsolète d’un fichier DLL spécifique (MSVCP_140_APP.dll) détectée par Windows 11.

Alors, que faire face aux bugs ?

Pour contourner ce problème, il est suggéré de mettre à jour ce package. Néanmoins, cette solution est réservée aux utilisateurs expérimentés. Pour les autres, les options se limitent à désinstaller la mise à jour de décembre 2024. Par ailleurs, il est également possible d’accepter « un menu Démarrer dysfonctionnel » jusqu’à ce que Microsoft corrige ce souci.

Un autre bug similaire affecte certains utilisateurs professionnels exploitant Citrix via des infrastructures de bureau virtuel (VDI). Ce problème, heureusement moins répandu, sera pris en charge par les administrateurs informatiques de ces entreprises.

Une mise à jour de Windows 11 à l’origine de plusieurs bugs ?

La dernière mise à jour de Windows 11 continue de décevoir, avec une liste croissante de bugs signalés par les utilisateurs. Parmi les nouveaux problèmes, certains rapportent que l’icône « Supprimer le périphérique en toute sécurité » reste constamment affichée sur la barre des tâches.

Par ailleurs, un autre bug isolé fait état d’un écran plus terne après l’installation de la mise à jour KB5048685 pour Windows 11 23H2. Ce dernier souci pourrait être lié aux problèmes HDR récemment confirmés par Microsoft.

Effectivement, ces problèmes peuvent inquiéter. Néanmoins, je dois avouer que c’est le « menu Démarrer » qui concentre le plus mes préoccupations. En effet, il s’agit d’un élément central du système d’exploitation et difficile à éviter.

Avec une fréquence accrue de bugs signalés, notamment pour Windows 11 24H2, Microsoft est sous pression pour améliorer la stabilité de ses mises à jour. Espérons que l’entreprise réagira rapidement et efficacement pour résoudre ces dysfonctionnements frustrants.

Alors, qu’en pensez-vous ? Dites-nous dans les commentaires !

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.