Vague de nouveautés sur Windows 11 : votre PC est-il compatible ?

Votre PC tourne sous Windows 11 ? Tenez-vous prêts, il pourrait bientôt se transformer en véritable QG intelligent. Microsoft vient de lever le voile sur une série de nouveautés dopées à l’IA, mais toutes ne seront pas accessibles à tout le monde.

Depuis le 21 avril, Microsoft a officialisé via un article sur le blog Windows Insider une nouvelle vague de fonctionnalités à venir pour Windows 11. Assistant de lecture interactif, recherche d’images qui comprend le langage naturel, accès vocal plus futé et mode lecture immersive qui parle à tous les cerveaux, la mise à jour sent bon l’IA et la personnalisation. Toutefois, certaines pépites seront réservées à une nouvelle génération de machines, les PC Copilot+ équipés de puces Snapdragon. Alors, ton ordi fait-il partie des élus ?

Quelles sont ces nouveautés sur Windows 11 ?

Dans la dernière build bêta 26120.3872, Microsoft intègre un outil que je trouve franchement agréable. C’est le Reading Coach. En gros, vous sélectionnez un texte, vous cliquez sur « S’entraîner à la lecture », et là, l’IA vous accompagne pour améliorer votre prononciation et votre fluidité.

Ce que j’adore dans celui-ci c’est que vous recevez des retours directs sur ce que vous pouvez améliorer. Et comme c’est intégré à l’outil « Cliquer pour faire », c’est hyper simple à utiliser.

Encore mieux ! Immersive Reader est aussi de la partie. Ce mode zen transforme n’importe quel texte en une expérience de lecture ultra-lisible. Vous pouvez changer la taille, la police, le fond… mais aussi activer la lecture à voix haute, la séparation des syllabes ou le surlignage grammatical. Pour les dyslexiques, c’est du pain béni, mais même sans ça, je vous assure que ça repose les yeux.

Vous êtes plutôt team visuel pour apprendre ? Vous allez craquer pour le dictionnaire illustré. Si vous trouvez un mot compliqué, l’IA de Microsoft vous le montre en image.

Voici également une petite révolution pour les utilisateurs européens (et Insider). La recherche Windows vous permet maintenant de taper par exemple « chien sur la plage » ensuite, il vous sort vos photos cloud qui collent à la description.

Par ailleurs, si vous utilisez Voice Access, vous pouvez désormais lui apprendre vos mots. Expressions techniques, noms propres, mots chelous que même Siri bégayerait… Vous les ajoutez au dico, et votre PC les reconnaît directement. Et c’est disponible dans plein de langues, dont le français.

Quel PC vous faut-il alors ?

Pour l’instant, toutes ces nouveautés sur Windows 11 sont réservées aux PC Copilot+ avec puces Snapdragon. Par contre, Microsoft a promis une ouverture vers les processeurs AMD et Intel.

En plus, vous savez, ce sont des PC boostés à l’IA, avec des puces Snapdragon basées sur ARM. Ce n’est donc pas juste une question de mise à jour. Il vous faut une machine adaptée. Et attention, car certaines fonctions comme Recall (qui retient tout ce que vous faites pour vous aider à vous en souvenir) arrivent aussi très bientôt, en build Release Preview (26100.3902).

Par contre, si votre PC ne fait pas partie de la team Copilot+, vous aurez quand même quelques nouveautés. Mais pour débloquer toute la puissance de l’IA façon Microsoft, il va falloir penser à l’avenir. Je vous conseille donc de garder un œil sur les annonces à venir concernant les PC AMD et Intel compatibles.

