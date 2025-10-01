Vibe Working : faites semblant de travailler, avec la nouvelle IA Microsoft Office

Avec son concept Vibe Working, Microsoft veut simplifier la vie des travailleurs. Un simple prompt, et l’IA s’occupe de la génération de documents, l’analyse ou des présentations. Fini les prises de tête !

Microsoft continue d’accélérer dans l’IA, et ça se voit. Après avoir intégré Copilot directement dans Windows 11 pour discuter à tout moment, l’entreprise dévoile maintenant Vibe Working. Sous ce nom se trouvent des outils pensés pour simplifier le travail des agents.

Le Vibe Working de Microsoft veut booster la productivité dans Office. Plutôt que de faire tout manuellement, l’utilisateur n’a qu’à donner un prompt simple. L’IA prend ensuite le relais et exécute les étapes nécessaires.

L’idée est de transformer la manière dont on travaille avec les outils Office (Excel, Word, PowerPoint), grâce à des agents IA.

Alors, comment ça marche ? Le Vibe Working embarque d’abord le mode Agent, conçu pour automatiser les tâches lourdes.

Dans Excel, il génère par exemple un rapport financier mensuel à partir de données existantes. Il peut aussi créer un simulateur de prêt ou bien d’autres outils. Bref, l’IA devient un vrai assistant financier.

Dans Word, l’agent est tout aussi pratique. Il corrige une mise en forme, met à jour une table ou ajuste la pagination. Plus besoin de perdre du temps dans les menus.

Le Vibe Working inclut aussi l’Office Agent, intégré à Copilot Chat. Cette fois, c’est l’IA qui orchestre tout depuis une simple conversation. L’agent se charge de créer ou modifier le document. Puis il vous le rend prêt à l’emploi.

Vous vouliez l’essayer ? Seulement si vous êtes dans le cercle fermé

Vous pouvez dès aujourd’hui mettre la main sur le Vibe Working de Microsoft. Le fameux mode Agent de Copilot, sur Excel ou Word, est déjà disponible.

Pourtant, ce n’est pas ouvert à tout le monde. Pour l’instant, seuls les abonnés du programme Microsoft 365 Frontier y ont droit. Cela concerne notamment les formules Personnel ou Famille.

Concrètement, si vous êtes concerné, vous devriez déjà voir l’option apparaître dans Copilot pour Word. En revanche, pour profiter du mode Agent dans Excel, il faudra un petit détour supplémentaire. Vous devez télécharger l’extension Excel Labs proposée par Microsoft.

Actuellement, le programme est surtout disponible pour les utilisateurs aux États-Unis. Microsoft prévoit toutefois d’étendre la disponibilité à d’autres régions dans les mois à venir. Pour l’instant, il faudra donc patienter si vous êtes ailleurs.

