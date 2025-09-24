Vous voulez tester les IA du futur ? Découvrez Windows AI Lab

Windows AI Labs initie un programme pilote pour tester des fonctionnalités IA expérimentales, débutant avec Microsoft Paint.

Sans éclat médiatique, le géant de Redmond déploie Windows AI Labs dans la discrétion des mises à jour préliminaires. Ce programme vise à accélérer le développement et la validation de fonctionnalités IA au sein de l’écosystème Windows.

Une expérimentation limitée s’étend

Des membres du programme Windows Insider ont relevé des références inhabituelles dans les versions bêta de Microsoft Paint. Une notification apparaît en haut à droite : « Essayez les fonctionnalités expérimentales d’IA dans Paint : inscrivez-vous au programme Windows AI Labs dans les Paramètres. » Un bouton « Essayez maintenant » accompagne ce message.

Pourtant, certains testeurs affirment n’avoir installé aucune mise à jour du Microsoft Store, preuve d’un déploiement côté serveur effectué par erreur. Ce qui devait rester une expérimentation restreinte s’ouvre à un cercle plus large, incluant même des utilisateurs en version stable.

Par la suite, Microsoft a confirmé l’existence du programme Windows AI Labs. Mike Harsh, directeur associé de la gestion des produits, précise que le Windows AI Lab est un programme pilote conçu pour valider rapidement de nouvelles idées de fonctionnalités d’IA dans Windows. « Il repose sur les retours des utilisateurs pour mesurer l’ergonomie, l’intérêt et la pertinence sur le marché. », précise-t-il.

Windows AI Labs un laboratoire agile dédié à l’IA

Le programme Windows AI Labs repose sur les retours des utilisateurs afin d’éviter les écueils des développements isolés. Cette approche garantit une meilleure adéquation entre innovations technologiques et besoins réels.

En guise de première étape, Microsoft choisit Paint. En effet, l’application, longtemps simple outil de dessin, s’est transformée en espace créatif.

Paint intègre déjà des fonctions inspirées de logiciels professionnels comme Adobe Photoshop : transparence des couches, gestion de calques ou format de projet .paint.

Windows AI Labs prolonge cette évolution avec l’introduction d’outils d’IA expérimentaux. Aucun détail n’a été officialisé.

Toutefois, les spéculations évoquent la suppression automatique d’arrière-plan, la génération d’images par texte ou des retouches intelligentes.

D’autres applications profitent déjà de l’IA. Le bloc-notes avec des suggestions automatisées gratuites. L’explorateur de fichiers qui propose des actions intelligentes pour organiser les médias.

Le processus d’inscription au programme

Pour rejoindre Windows AI Labs, il suffit de cliquer sur « Essayez maintenant ». L’utilisateur est alors redirigé vers les Paramètres de Windows, où s’affiche une carte dédiée : « Essayez les fonctionnalités expérimentales d’IA dans Paint », accompagnée d’un bouton « S’inscrire ».

Un lien vers l’accord du programme précise les conditions : fonctionnalités en préversion, instabilité possible et absence de garantie quant à leur diffusion à grande échelle.

Microsoft rappelle le caractère non définitif de ces outils. La firme prévient aussi que l’accès aux versions définitives pourrait nécessiter une mise à jour de Paint. Refuser l’offre via « Pas intéressé » ferme simplement la fenêtre.

