Windows 11 : n’installez pas cette mise à jour ou vous ne pourrez plus jouer aux jeux vidéo !

Depuis peu, une mise à jour 24H2 circule pour Windows 11. Vous l’avez peut-être installée, attiré par ses optimisations et correctifs de sécurité. Hélas, elle crée des ennuis majeurs chez les joueurs, surtout pour ceux qui aiment jouer en ligne.

La récente mise à jour de Windows 11 plonge les joueurs dans une frustration immense. Plantages, ralentissements, et bugs se multiplient… Si vous êtes gamer, cette version pourrait transformer vos sessions en cauchemar. Voici tout ce que vous devez savoir pour éviter les problèmes.

Depuis cette mise à jour, des jeux comme Assassin’s Creed: Origins ou Path of Exile 2 ne fonctionnent plus correctement. Les joueurs signalent des écrans bleus, des ralentissements et parfois des redémarrages forcés. D’ailleurs, ces dysfonctionnements semblent liés à l’activation d’AutoHDR.

Je trouve frustrant qu’une mise à jour censée améliorer le système provoque autant de problèmes. Par exemple, Assassin’s Creed: Origins, qui fonctionnait parfaitement, est désormais quasi injouable.

Sur Reddit et Steam, les témoignages affluent, et les critiques négatives explosent. Toutefois, je note que ces bugs proviennent de Windows 11, et non des jeux eux-mêmes.

De même, les titres Ubisoft semblent particulièrement affectés. Valhalla et Odyssey subissent des plantages récurrents depuis plusieurs jours.

Quant à d’autres jeux comme Warhammer 40,000: Rogue Trader, les joueurs signalent également des baisses de performance.

Assassin's Creed Origins is getting bombed with negative reviews because of Microsoft‘s 24H2 Windows 11 update which has bricked the game for a lot of people. Black screens, crashes, and freezes, and still no fixes yet. pic.twitter.com/kldzId77HY