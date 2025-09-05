Mise à l’eau, mise à mort : un yacht de 800 000 € disparaît en 15 minutes

C’est LA vidéo qui fait le buzz cette semaine. Les propriétaires pensaient vivre une mise à l’eau tranquille pour leur yacht valant plusieurs centaines de milliers d’euros. Mais rien ne s’est passé comme prévu.

Si le Titanic a mis plusieurs heures à disparaître, Dolce Vento n’a eu besoin que de 15 minutes. En effet, à peine mis à l’eau à Zonguldak, sur les rives de la mer Noire en Turquie, ce yacht flambant neuf, a sombré sous les yeux médusés des témoins. Ce qui devait donc être un moment de gloire pour ses propriétaires s’est transformé en naufrage express. Et la scène a même été filmée.

L’échec le plus spectaculaire de l’année

Tout s’est passé mardi dernier, à Zonguldak, en Turquie, au bord de la mer Noire. Un grand évènement avait été organisé pour célébrer la mise à l’eau du Dolce Vento, un yacht de luxe tout neuf. Il s’agit d’un navire de 25 mètres, fraîchement sorti du chantier naval Med Yilmaz.

Brand new $1M luxury yacht tips over and sinks just minutes after launching — forcing crew to jump overboard https://t.co/k2DG8c6eJQ pic.twitter.com/o7hMghIKVw — New York Post (@nypost) September 3, 2025

Au départ, tout semblait parfait. Sur la vidéo partagée sur les réseaux, on voit le yacht glisser tranquillement sur l’eau. Les spectateurs filmaient, les propriétaires savouraient l’instant. Bref, la scène idéale.

Mais la fête a tourné au cauchemar en seulement quinze minutes. Le yacht a commencé à pencher dangereusement. Lentement, il s’est ensuite couché sur le flanc, avant de disparaître totalement sous les flots.

Depuis la terre ferme, ils ont filmé chaque seconde de cette scène incroyable. Heureusement, le drame est resté matériel. À bord, ils n’étaient que quatre, le propriétaire, le capitaine et deux membres d’équipage. Tous ont pu sauter à l’eau à temps. Ils ont regagné le rivage à la nage.

Pourquoi la mise à l’eau du yacht a-t-elle mal tourné ?

C’est la question que tout le monde se pose après avoir vu la vidéo. Pour le moment, la cause exacte reste inconnue.

Néanmoins, plusieurs pistes circulent toutefois, selon le quotidien britannique The Sun. Certains évoquent une instabilité structurelle. D’autres parlent d’une erreur de calcul au moment du centrage. Une panne mécanique pourrait aussi être en cause.

Dans tous les cas, le chantier naval Med Yilmaz, constructeur du yacht, n’a pas pris l’affaire à la légère. Une enquête technique a été ouverte pour comprendre ce qui s’est réellement passé.

De leur côté, les autorités locales ne sont pas restées inactives. Elles ont également ouvert une enquête et sécurisé la zone du naufrage pour éviter tout nouvel incident.

