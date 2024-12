Motul renforce sa cybersécurité avec l’expertise d’I-Tracing

Motul, spécialiste des lubrifiants industriels, s’associe depuis 2022 à I-TRACING pour développer une feuille de route cybersécurité ambitieuse. Cette initiative vise à protéger les actifs stratégiques du groupe et à renforcer sa cyber-résilience face aux menaces croissantes.

Une stratégie de cybersécurité sur trois ans

Confronté à des cyberrisques en constante évolution, Motul, présent dans 160 pays, a décidé de transformer sa posture de sécurité. Dès 2020, Matthieu Blin, DSI de Motul, identifie la nécessité d’un accompagnement expert. En collaboration avec I-TRACING, le groupe élabore une feuille de route cybersécurité structurée. Elle est intégrée au plan de transformation de son système d’information (SI).

Cette stratégie repose sur une évaluation complète des risques, suivie de la mise à jour des infrastructures obsolètes et de la sécurisation des applications critiques. Des solutions comme Endpoint Detection and Response (EDR), SASE, et des protections avancées contre le phishing et la perte de données (DLP) ont été déployées. Elles visent à atténuer les vulnérabilités et renforcer la résilience. Matthieu Blin précise : « Grâce au suivi quotidien d’I-TRACING, nous sommes challengés en permanence, ce qui positionne Motul à un niveau de cybersécurité similaire aux grands groupes. »

Formation et sensibilisation : des piliers essentiels

Au-delà des aspects techniques, Motul et I-TRACING investissent dans la sensibilisation des collaborateurs. Ils ont mis en place un programme complet de formation en cybersécurité. Il comprend des modules e-learning et a permis de développer une véritable culture de sécurité au sein de l’entreprise. Cette démarche proactive contribue à une meilleure identification des risques. Elle favorise également une réaction rapide face aux menaces. Nicolas Pauty, RSSI part-time d’I-TRACING, souligne : « La collaboration étroite entre les équipes IT et métiers, associée à un reporting régulier, renforce la prise de conscience des enjeux de sécurité à tous les niveaux de l’entreprise. »

Des résultats concrets et un avenir prometteur

Cette collaboration a permis à Motul de réduire significativement sa surface d’attaque. L’entreprise a migré ses infrastructures obsolètes et déployé des outils de sécurité avancés. Le groupe dispose désormais d’une meilleure visibilité sur son environnement informatique. Il a la capacité accrue de détecter et d’analyser les signaux faibles. Motul dispose d’une roadmap prévue jusqu’en 2025. L’entreprise souhaite continuer à développer sa maturité cyber. Elle prévoit d’intégrer un SOC (Security Operations Center) pour renforcer sa surveillance. Face à des cybermenaces toujours plus sophistiquées, l’expérience de Motul illustre l’importance d’un partenariat stratégique avec des experts comme I-TRACING pour bâtir une sécurité robuste et durable.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

