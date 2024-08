Prévenez les cyberrisques durant les Jeux Paralympiques et les vacances avec Cloudflare

Les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 approchent, et Cloudflare alerte sur l'importance de renforcer la sécurité informatique, surtout en période estivale. Le télétravail et le travail hybride, très en vogue cette année, accentuent les risques pour les entreprises. Voici quatre conseils pour rester protégé.

Protégez-vous des réseaux publics et des emails frauduleux

Les Jeux de Paris 2024 marquent une période particulièrement sensible pour la cybersécurité des entreprises, notamment en raison de l'augmentation du télétravail et du travail hybride. Cloudflare, entreprise reconnue pour ses solutions de sécurité en ligne, met en garde contre les dangers croissants des réseaux Wi-Fi publics. Ces réseaux, souvent utilisés dans des lieux comme les hôtels, les restaurants ou les gares, peuvent sembler pratiques mais représentent une aubaine pour les cybercriminels.

En effet, ils permettent à des individus malveillants de se connecter simultanément et de potentiellement accéder aux appareils des utilisateurs. Cela expose ainsi des données sensibles. Pour éviter ces risques, il est vivement recommandé de désactiver les paramètres de partage sur les appareils et de s'abstenir d'effectuer des opérations sensibles lorsque vous êtes connecté à un réseau public.

En parallèle, Cloudflare souligne une autre menace omniprésente : les emails frauduleux ou phishing. Ces messages, souvent déguisés en communications légitimes, exploitent l'actualité pour attirer l'attention et piéger les utilisateurs. Avec les Jeux Olympiques et et Paralympiques, le nombre de ces emails a considérablement augmenté. Entre janvier et février 2024, Cloudflare a intercepté plus d'un million de mails avec des mots-clés tels que « Jeux Olympiques » ou « Paris 2024 ». Ce chiffre impressionnant démontre la nécessité de rester constamment vigilant, même en période de vacances. Si un email semble suspect, il est conseillé de vérifier directement sur le site officiel de l'entreprise ou de l'organisation prétendue avant de cliquer sur un lien ou de fournir des informations.

Renforcez vos mots de passe et respectez la législation

La sécurité des mots de passe est un autre aspect crucial de la cybersécurité, surtout en période de télétravail. Les salariés, souvent en déplacement pendant l'été, doivent veiller à choisir des mots de passe robustes pour protéger leurs données. Il est également essentiel de verrouiller leurs appareils lorsqu'ils sont en public. Un simple oubli, comme laisser son ordinateur ouvert dans un train ou un café, peut permettre à une personne malintentionnée de consulter ou même de voler des informations sensibles. Pour minimiser les risques, il est recommandé de changer régulièrement de mot de passe. C'est surtout recommandé en cas de doute sur la sécurité de son appareil.

Au-delà des bonnes pratiques individuelles, le respect des législations locales, telles que le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) en Europe, est indispensable pour les entreprises. Cependant, il est important de noter que ces législations ne s'appliquent pas de manière universelle. Ainsi, lorsqu'un employé travaille depuis un pays hors de l'Union européenne, l'entreprise doit s'assurer que les données restent protégées par des lois adaptées.

Dans ce contexte, Cloudflare encourage les entreprises à adopter une approche de sécurité dite « Zero Trust ». Cette stratégie vise à protéger non seulement les utilisateurs, mais aussi les applications et les réseaux. Avec cette méthode, les organisations peuvent grandement réduire les chances de subir une cyberattaque, même en période de grande activité comme celle des Jeux Olympiques et Paralympiques.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

