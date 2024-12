Multi-cloud sans compromis : LayerOPS vous simplifie la vie

LayerOps se distingue comme une plateforme tout-en-un conçue pour déployer, sécuriser et superviser des applications sur des environnements multi-cloud et hybrides. Elle combine simplicité, souveraineté et résilience. Cette solution répond aux besoins des entreprises qui souhaitent optimiser leurs infrastructures et garder un contrôle total sur leurs ressources.

Une gestion centralisée pour des environnements variés

LayerOps simplifie le déploiement et la gestion des ressources sur des fournisseurs cloud comme AWS, Azure ou Google Cloud. Cela concerne aussi des environnements privés avec des serveurs bare metal. Grâce à l’approche « Bring Your Own Cloud » (BYOC), les entreprises déploient leurs applications directement sur leurs propres comptes cloud, sans frais additionnels. Cette stratégie garantit une indépendance complète et une administration directe des ressources. De plus, elle offre une gestion centralisée via une interface unique.

Avec LayerOps, il est possible de connecter différents environnements grâce à un réseau privé et sécurisé. Cette interconnexion garantit une communication fluide entre les services et une gestion optimisée des ressources. C’est le cas quel que soit le fournisseur ou le type d’infrastructure utilisé.

Des fonctionnalités avancées pour des performances accrues

LayerOps met l’accent sur l’amélioration de la disponibilité et des performances des applications. La mise à l’échelle automatique ajuste les ressources en fonction de la charge pour permettre de maintenir une efficacité constante même en période de forte activité. La plateforme intègre également des flux de communication sécurisés grâce au ServiceMesh. Cela renforce ainsi la sécurité des échanges entre services.

Pour garantir un accès contrôlé, LayerOps offre un système de gestion des accès basé sur les rôles (RBAC), ce qui permet de définir précisément les permissions des utilisateurs. De plus, la solution est compatible avec les pipelines CI/CD existants pour faciliter les déploiements continus et l’intégration des services via des fichiers de déclaration YAML.

Une supervision proactive et une sécurité renforcée

LayerOps propose une supervision centralisée des applications et des ressources via une interface intuitive. Avec Grafana, la plateforme permet de surveiller en temps réel les performances, d’analyser les journaux d’activité et de maintenir un suivi précis de l’ensemble des environnements. Les alertes, configurées pour signaler les indisponibilités ou incidents techniques, sont transmises rapidement aux équipes via des outils tels que Slack ou OpsGenie pour une réactivité optimale. La sauvegarde des données est également intégrée dans la solution, avec un support pour les protocoles S3. Cela garantit une protection fiable des informations critiques.

L’automatisation de ces processus renforce la continuité des services et la résilience des infrastructures. LayerOps se positionne comme une solution incontournable pour les entreprises qui cherchent à unifier et à sécuriser leurs déploiements multi-cloud et hybrides. Avec une gestion simplifiée, des outils performants et une autonomie totale, cette plateforme répond aux exigences des environnements IT actuels. Avec LayerOps, les entreprises peuvent maîtriser leurs infrastructures et s’appuyer sur une solution évolutive et adaptée à leurs besoins.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

