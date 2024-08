Netflix et Crunchyroll hackés ! Arcane S3, Heartstopper… voici les séries en fuite

HBO, et le dernier épisode de la saison 2 de House of the Dragon ne sont pas les seules victimes des fuites actuellement. Netflix, ainsi que Crunchyroll traversent aussi cette phase sombre. Mais qui sont les hackers à l'origine de ces coups ?

SPOILER ALERT !!! Des séquences inachevées, des extraits sur les réseaux sociaux suffisent pour faire rager les fans. En effet, ces contenus gâchent le plaisir, surtout pour les séries les plus suivies. Mais on n'a pas pu échapper à la situation, car des hackers ont publié des extraits de la série Arcane S3 sur X, et sur TikTok. Et ce n'est que le début des leaks.

Fuite sur Netflix et Crunchyroll : évitez à tout prix les réseaux sociaux

Quoi de pire que de se faire spoiler sa série favorite sur X, ou sur TikTok. C'est une mauvaise expérience pour les fans à travers la planète. Même si les utilisateurs de X ont supplié les hackers, mais le mal était fait. Il ne reste plus qu'à éviter ces plateformes dans les jours à venir.

La saison 3 de Heartstopper a été la première cible de ces fuites. On a pu voir l'anime Arcane, et aussi « RE : ZERO ». Cependant, les équipes de Netflix tentent de corriger le tir.

« L'un de nos partenaires de postproduction a été compromis et des images de plusieurs de nos titres ont malheureusement fuité en ligne. Notre équipe prend des mesures pour que ces images soient retirées », explique le porte-parole de Netflix.

De leur côté, les spécialistes de Crunchyroll tentent le tout pour le tout afin de stopper ce fléau.

« Nous sommes au courant d'une fuite de contenu avant l'une de nos soirées d'automne. Nous avons ouvert une enquête pour identifier la source de cette fuite, et notre équipe prend des mesures pour la faire supprimer ».

Ce ne sont que les débuts. D'autres séries, et films ont aussi été victime de cette fuite sur X. voici une liste afin de vous éviter de vous faire spoiler dans les jours à venir :

Dandadan : 6 épisodes

Ranma ½ : 4 épisodes

Terminator Zero : saison complète

Mononoke The Movie: Phantom

Les spécialistes de Netflix n'ont pas démenti l'existence de ces contenus en avant-première. Selon leurs explications, ces extraits sont destinés à un usage interne. C'est une habitude, surtout pour tester la qualité des images et du son avant le lancement officiel.

Netflix, Crunchyroll Among Companies Impacted By Online Leaks Of Anime Titles Including 'Arcane', 'Terminator Zero', More https://t.co/4BrfA8poBI — Deadline Hollywood (@DEADLINE) August 9, 2024

Ce n'est pas une première pour les plateformes de streaming

HBO, le studio derrière Game of Thrones, a été une des victimes de ces leaks. Sa série phare, House of the Dragon a aussi subi le même sort. Des hackers ont publié l'épisode final de la saison 2 sur Facebook, X, et les autres plateformes. HBD a immédiatement réagi afin d'éviter une baisse de popularité au fil du temps.

« Nous sommes conscients que des extraits de la finale de la saison de House of the Dragon ont fait surface sur les réseaux sociaux. Les extraits ont été publiés après une diffusion involontaire par un distributeur tiers international. HBO surveille et supprime activement les extraits d'internet, et les fans peuvent regarder l'épisode dans son intégralité ce dimanche soir sur HBO et Max » explique les spécialistes du studio après la détection des leaks.

