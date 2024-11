Nomination dévoile les révolutions IA pour le marketing

Avec 80 % des tâches professionnelles transformées par l’IA d’ici 2025, le marketing se trouve en pleine révolution. Nomination décrypte comment les directeurs marketing doivent intégrer ces technologies pour rester compétitifs et optimiser leur relation client.

L’IA, moteur de transformation marketing

D’ici 2025, les méthodes de travail des directeurs marketing seront bouleversées. Une étude d’IBM IBV révèle que 76 % d’entre eux s’attendent à voir leur quotidien modifié par l’IA générative. Mais cette révolution ne s’arrête pas là. L’impact potentiel de l’IA s’étend à l’ensemble des entreprises avec 80 % des tâches professionnelles. À l’ère de l’hyper-personnalisation, l’intégration de l’IA devient une question de survie.

Benoît Marcellin, Directeur Général de Nomination, met en avant une solution basée sur l’IA : « Nous avons développé une fonctionnalité d’étude des portefeuilles clients alimentée par l’IA. Cela permet d’identifier les marchés prometteurs, de cibler les entreprises intéressées et d’anticiper les besoins. » Ce type d’outil peut affiner les stratégies marketing grâce aux modèles prédictifs pour optimiser ainsi les actions commerciales.

Une personnalisation poussée à son paroxysme

La personnalisation des contenus constitue désormais une priorité pour 42 % des directeurs marketing. Grâce à l’IA, la création de contenus devient ultra-ciblée, avec des campagnes qui s’ajustent précisément aux besoins des consommateurs. En 2026, l’utilisation de l’IA pour créer des contenus deviendra courante pour 80 % des équipes créatives. L’expérience client en profite également. Selon Gartner, 86 % des PDG anticipent une augmentation de leurs revenus grâce à une meilleure personnalisation rendue possible par l’IA. Des profils clients plus détaillés facilitent la création d’offres sur mesure. une relation client plus efficace et profitable.

Éthique, environnement et défis à venir

Le développement de l’IA ne se fait pas sans préoccupations éthiques et environnementales. Nomination souligne l’importance de solutions écoresponsables pour limiter l’empreinte énergétique des systèmes d’IA. Le respect de la vie privée et la transparence des algorithmes sont des impératifs, l’IA devant demeurer un outil d’assistance, loin d’être une boîte noire imprévisible. Les entreprises doivent diffuser une culture de l’IA au sein de leurs équipes. Elles doivent mettre l’accent sur les synergies entre technologies et compétences humaines. L’IA ne doit pas remplacer l’humain mais le renforcer. Le but est d’avoir la possibilité de prendre des décisions transparentes et justifiées.

Nomination s’engage à fournir des données stratégiques pour que les entreprises maximisent leur efficacité sans compromettre leur éthique ou leur impact écologique. L’avenir s’écrit désormais avec l’IA en première ligne. Elle transforme non seulement le marketing, mais aussi la manière dont chaque entreprise envisage sa croissance.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

