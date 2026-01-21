Nvidia fait trembler les géants Intel et AMD avec sa puce N1X

L’entreprise américaine Nvidia s’apprête à bouleverser l’équilibre du marché des PC portables avec sa puce N1X.

Avec la puce N1X, Nvidia ne veut plus seulement fournir des GPU. Le constructeur américain veut également contrôler l’ensemble de la machine. Cette offensive place ainsi Nvidia face à Intel, AMD et même Apple sur leur terrain historique.

Pourquoi la puce N1X change tout Nvidia ?

Cette puce représente la première vraie incursion grand public de Nvidia dans le monde des processeurs pour PC portables. Jusqu’ici, la marque se contentait d’équiper les machines avec ses cartes graphiques. Désormais, Nvidia vise une plateforme complète qui combine CPU ARM et GPU maison dans un même silicium. Cette stratégie rappelle celle d’Apple avec ses puces M, mais appliquée à l’écosystème Windows.

Les informations issues de la chaîne d’approvisionnement nous en disent plus sur le lancement. Apparemment, les premiers PC portables équipés de la puce N1X de Nvidia arriveraient dès le premier trimestre 2026. Le constructeur aurait volontairement attendu une version de Windows mieux optimisée pour l’architecture ARM. Ce choix souligne une volonté de proposer une expérience aboutie dès le lancement.

Un nouveau PC portable qui menace Intel et AMD

Intel et AMD dominent le marché des PC depuis des décennies grâce à l’architecture x86. Avec la puce N1X, Nvidia mise sur l’efficacité énergétique de l’ARM, déjà éprouvée sur les ordinateurs MacBook. L’objectif reste de délivrer des performances élevées tout en améliorant l’autonomie.

Les rumeurs évoquent en outre une configuration très ambitieuse. On aurait un CPU ARM de 20 cœurs associé à un GPU intégré basé sur l’architecture Blackwell. Nvidia chercherait ainsi à réduire le besoin de cartes graphiques dédiées sur certains usages. Pour les créateurs et les joueurs nomades, cette approche pourrait changer la donne.

Les vraies performances de la puce N1X de Nvidia

Les premières fuites ont révélé quelques informations sur les performances. Une partie graphique intégrée serait comparable, sur le papier, à une RTX 5070 en nombre de cœurs. Bien entendu, les contraintes thermiques d’un PC portable limitent ce potentiel brut. Néanmoins, même une fraction de cette puissance placerait la puce N1X très au-dessus des solutions intégrées actuelles.

La gravure en 3 nm chez TSMC jouerait en fait un rôle clé dans ce positionnement. La société chercherait à maximiser le rapport performance par watt , un critère devenu central sur les ordinateurs portables modernes. Cette efficacité des PC avec la puce N1X de Nvidia pourrait séduire aussi bien les professionnels que les utilisateurs exigeants.

Pourquoi Nvidia a-t-il choisi le Windows sur ARM ?

Le choix du Windows sur ARM n’est pas anodin. Microsoft prépare en fait une grosse mise à jour de Windows 11 pour ces nouvelles puces. Nvidia profiterait alors de cette fenêtre pour s’installer comme un acteur crédible face à Qualcomm. Ce dernier est d’ailleurs déjà présent avec Snapdragon.

L’arrivée de la puce N1X de Nvidia pourrait également renforcer l’intérêt des fabricants comme Dell ou ASUS. Nvidia leur proposerait une alternative complète avec CPU, GPU et accélération IA. Cette approche réduit ainsi la dépendance à Intel ou AMD et ouvre de nouvelles possibilités de design.

La stratégie N1X suffit-elle à rebattre les cartes en 2026 ?

Nvidia ne cache plus ses ambitions à long terme. Une génération N2 serait d’ailleurs déjà prévue pour 2027, preuve que la marque vise une présence durable. Cette feuille de route rassure alors les partenaires et montre que la puce N1X n’est pas un simple test.

On a toutefois encore une inconnue qui est le prix. Si les premiers PC portables Nvidia restent cantonnés au très haut de gamme, l’impact restera limité. Les choses seraient différentes si la marque parvient à combiner performances, autonomie et tarifs compétitifs. La puce N1X de Nvidia pourrait alors redessiner le paysage du PC portable dès 2026.

