Votre Windows 11 ne s’éteint pas après MAJ ? Voici la solution

Votre PC ne voulait pas non plus s’éteindre après la dernière MAJ de Windows 11 ? Pas de panique, Microsoft a déjà réglé le problème !

Depuis la dernière MAJ de Windows 11, certains utilisateurs ont eu une très mauvaise surprise. Impossible d’éteindre correctement leur PC, qui redémarre systématiquement à la place. Ce bug, confirmé par l’entreprise Microsoft, a rapidement semé l’incompréhension. Heureusement, une solution officielle est déjà disponible.

Windows 11 refuse de s’éteindre après la MAJ

Le problème est apparu après le Patch Tuesday de janvier 2026. Cette mise à jour de sécurité, identifiée sous le numéro KB5073455, concerne Windows 11 version 23H2. Dans certains cas précis, l’ordinateur redémarre au lieu de s’éteindre ou de passer en veille prolongée.

Microsoft a expliqué l’origine du bug dans sa base de connaissances. Le dysfonctionnement touche en fait uniquement les PC configurés avec la fonction Secure Launch. Cette technologie renforce la sécurité au démarrage, mais elle interagit mal avec la dernière mise à jour. Résultat, Windows 11 interprète mal la commande d’arrêt à la suite de la MAJ.

Qui est réellement concerné par ce bug Windows 11 ?

Contrairement aux premières craintes, ce souci ne concerne pas tous les utilisateurs. Le bug concerne principalement les éditions Enterprise et IoT de Windows 11 23H2. Les versions grand public restent ainsi épargnées dans la majorité des cas. Cela explique pourquoi on n’a pas immédiatement détecté le problème à grande échelle.

Les environnements professionnels sont donc les plus impactés. Pour ces utilisateurs, l’impossibilité d’éteindre leur Windows 11 après la MAJ peut vite devenir problématique. Microsoft a reconnu le souci quelques jours seulement après les premiers signalements.

Microsoft a déjà trouvé une solution au problème

Face à la situation, l’entreprise a déployé un correctif d’urgence hors cycle. Cette MAJ corrective porte le numéro KB5077797. Elle vise à corriger le bug d’arrêt lié à Secure Launch sur Windows 11. Une fois installée, elle restaure ensuite le comportement normal du système.

Cette mise à jour règle également un autre problème que la MAJ initiale a introduit dans Windows 11. Certains utilisateurs ne pouvaient plus se connecter à distance via le Bureau à distance. Le correctif agit donc sur plusieurs failles apparues en janvier.

Microsoft recommande d’installer ce patch sans attendre. La mise à jour KB5077797 est disponible via Windows Update. Tout ce que vous avez à faire, c’est vous rendre dans les paramètres. Puis, dans la section dédiée aux mises à jour. Le téléchargement et l’installation se font dès lors de façon automatique. Pour les environnements professionnels gérés, on peut aussi déployer le correctif manuellement.

Les critiques battent leur plein après cet incident

Ce n’est pas la première fois qu’une MAJ de Windows 11 introduit des effets indésirables. Les Patch Tuesday sont censés renforcer la sécurité, mais ils apportent parfois leur lot de surprises. Ce nouvel épisode relance donc les critiques sur la fiabilité des mises à jour mensuelles.

Notez toutefois la réactivité de Microsoft. En moins d’une semaine, l’entreprise a su proposer une solution officielle. Pour les utilisateurs concernés, le problème reste donc temporaire. Windows 11 continue d’évoluer, parfois avec des accrocs, mais rarement sans correctif.

