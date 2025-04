OpenAI abandonne progressivement GPT-4.5, son plus puissant modèle d’IA

L’un des modèles d’IA les plus puissants jamais conçus va bientôt tirer sa révérence. OpenAI a annoncé la fin progressive de GPT-4.5 via son API, quelques mois à peine après son lancement.

C’est officiel ! GPT-4.5, alias Orion, ne fera pas de vieux os dans l’écosystème d’OpenAI. Lancé ce 27 février, ce puissant modèle d’IA va déjà être mis de côté côté API d’ici l’été. Mais pourquoi un tel choix ? Apparemment, il est trop cher à faire tourner, il n’a pas assez de performances en retour, et surtout le petit nouveau GPT-4.1 pointe son nez dans les starting-blocks.

Adieu GPT-4.5 car OpenAI passe à autre chose !

OpenAI va bientôt tirer un trait sur GPT-4.5, son modèle d’IA le plus costaud jusqu’ici. Enfin, du moins via l’API. Ce modèle, pourtant tout frais, ne sera plus disponible pour les développeurs après le 14 juillet 2025. Ça laisse juste trois petits mois pour dire au revoir.

Laissez-moi vous rappeler qu’ils entrainent Orion avec plus de données et de puissance de calcul que n’importe quel autre modèle OpenAI. Il brillait dans des domaines comme la rédaction ou la persuasion. Mais malgré ça, il ne dominait pas tous les classements de référence dans l’univers IA.

OpenAI avait d’ailleurs déjà prévenu en février que maintenir GPT-4.5 dans l’API sur le long terme serait compliqué, voire pas viable.

L’entreprise recommande désormais GPT-4.1, lancé en même temps que cette annonce. Et d’après un porte-parole, ce nouveau modèle ferait encore mieux que GPT-4.5 sur les tâches importantes et le tout pour beaucoup moins cher.

Par contre, retenez bien qu’Orion ne disparaît pas complètement. Si vous utilisez ChatGPT avec un abonnement payant, vous pouvez encore accéder à la version preview. C’est uniquement dans l’API que le modèle va progressivement s’éclipser.

Et vous, vous l’utilisiez ce puissant GPT-4.5 ? Êtes-vous triste ou soulagé de cette décision d’OpenAI ? Dites-moi tout en commentaire !

