OpenAI recrute un nouveau CEO : sa mission ? Remettre ChatGPT sur le trône de l’IA !

Comme je l’ai évoqué dans un récent article, OpenAI vient de recruter Fidji Simo, l’ancienne patronne d’Instacart. Elle rejoint officiellement l’entreprise en tant que première « PDG des applications ».

Je vous le dis directement, Sam Altman ne va pas céder son siège de CEO. Il délègue juste à un autre le plus gros travail. Celui de propulser ChatGPT.

Plus précisément, Simo sera la Chief Executive Officer des applications. Son parcours est impressionnant et vu qu’elle n’est pas étrangère chez OpenAI, elle devrait pouvoir gérer.

so excited that @fidjissimo is joining openai in a new role: ceo of applications, reporting to me.



i'll remain ceo of openai, but in this new configuration i'll be able to increase my focus on research, compute, and safety.



these are critical as we approach superintelligence.