ORO AI, l’assistant de recherche d’emploi qui optimise vos potentiels

80 % des recruteurs français utilisent l’intelligence artificielle pour leurs processus. Parmi les outils disponibles, ORO AI transforme la recherche d’emploi pour les candidats et présente un intérêt majeur pour mieux valoriser les talents. Je vous invite à décrypter comment cette technologie s’impose aujourd’hui comme un assistant clé de votre carrière.

Avant de poursuivre, si vous trouvez que vous subissez trop de publicités intrusives, cette vidéo propose la solution, mais pensez surtout à vous abonner à notre chaîne !

Qu’est-ce que ORO AI?

ORO AI est avant tout un assistant qui utilise l’intelligence artificielle pour la recherche d’emploi. La plateforme technologique vise donc la rationalisation complète du parcours candidat. Son objectif fondamental est de transformer la candidature en succès. Ses cofondateurs sont Sudhir Bhojwani, Lalitha Rajagopalan, ainsi que Yuan Tung. L’architecture de la solution s’appuie sur des AI Agentic Workflows de dernière génération. Ces systèmes font collaborer les agents d’IA, les personnes et divers systèmes.

Simplifier la recherche d’emploi

L’application mobile grand public ORO AI (Level-Up Your Potential) pour la recherche d’emploi est assez récente puisque sa première version fut lancée en juillet 2024. L’outil aspire à augmenter de manière notable le taux d’obtention d’entretiens. L’intelligence artificielle compare des milliers de modèles de CV réussis à cette fin.

ORO AI recommande le langage, le contenu et le formatage idéal du CV pour le poste visé. La plateforme assure un document apte à l’embauche et compatible avec les systèmes de suivi des candidatures. La plateforme agit ainsi comme un conseiller stratégique personnel.

Les cibles principales de la plateforme sont, de ce fait, les étudiants et les professionnels. Ces profils recherchent une évolution ou envisagent de carrière plus adaptée à leur ambition. Néanmoins, la solution s’étend aussi aux recruteurs et aux entreprises en tant que plateforme IA dédié à la gestion des ressources humaines.

Pour les entreprises, le Pôle Recruteurs est l’interface dédiée. Il facilite la recherche intelligente de profils et la publication d’offres d’emploi. D’autres outils supportent la collaboration interne. Ces outils incluent Dialogue et Appel Direct.

Quelles sont les fonctionnalités de ORO AI?

Créateur de CV par IA

Le module Créateur de CV par IA produit des CV optimisés et crée des documents personnalisés prêts pour les systèmes de suivi des candidatures en quelques clics. Cela augmente vos chances d’obtenir plus d’entretiens. L’outil compare les profils les plus demandés dans l’industrie et l’adéquation au poste visé. Il recommande le langage, le contenu et le formatage idéal. Le CV se démarque ainsi auprès des évaluateurs humains et des systèmes.

L’outil Réviseur de CV par IA analyse, modifie et structure votre document. Il fournit des commentaires instantanés pour améliorer votre candidature. Ces conseils augmentent vos chances de passer les systèmes de suivi des candidatures. Un autre module révise et améliore le CV pour l’aligner sur les missions précises en entreprise. Il souligne les réalisations et les compétences clés à valoriser. L’outil les présente dans un format clair et percutant. Le but est de garantir l’impact maximal de votre document professionnel.

Optimiseur LinkedIn

L’Optimiseur LinkedIn est un outil numérique qui rationalise le profil professionnel. L’intelligence artificielle incluse suggère des améliorations pour maximiser l’attractivité. Il donne des informations sur la visibilité et le classement de votre profil. Cet outil emploie des techniques de référencement spécifiques à l’algorithme de cette plateforme BtoB.

Une bonne optimisation augmente jusqu’à 70 % la visibilité auprès des recruteur. L’outil vous aide à modifier le profil pour vous classer dans les recherches d’employés. Il fournit un guide étape par étape pour augmenter les opportunités d’emploi. De plus, il indique les nouveautés du secteur pour assurer la pertinence du profil.

Recherche d’emploi automatisée

La Recherche d’emploi automatisée explore une multitude de sites d’offres. Le moteur effectue un appariement intelligent entre les postes et le profil du candidat. Il vise à vous faire gagner du temps et à augmenter les opportunités potentielles. L’outil filtre surtout les emplois non pertinents.

Il envoie uniquement les meilleures correspondances. Les utilisateurs économisent ainsi des heures de travail de prospection. Vous téléchargez seulement votre CV et vos préférences d’emploi. L’outil extrait l’information pour vous montrer les emplois les mieux adaptés. Tous les emplois récents sont de ce fait présentés en un seul endroit.

Simulation d’entretien par IA

Le module Simulation d’entretien par IA aide les utilisateurs à se préparer activement. Il soutient la pratique des entretiens simulés. Les exercices gérés par l’intelligence artificielle sont personnalisés pour le secteur et le poste que l’on vise. Ce module pose des questions pertinentes pour votre profil et le travail.

Vous recevez une évaluation et des retours immédiats en quelques secondes. Il fonctionne comme un entraînement intensif pour tous les rôles ciblés. Le module prépare un ensemble de questions qui répond aux exigences du poste. Il prépare votre maîtrise des compétences spécifiques requises. Ce module débloque l’accès prioritaire dans les plans premium.

Négociateur Salarial

Le Négociateur Salarial facilite l’obtention de meilleures offres. Il assure une préparation stratégique aux discussions financières. Cet outil insiste sur des conseils pratiques pour argumenter le salaire et les avantages. Il couvre la préparation stratégique aux négociations. Le module gère l’aspect financier du processus de recrutement.

Ne manquez pas non plus :

Chercher un emploi avec l’IA : mode d’emploi

Tout savoir sur les métiers de la donnée

l’IA au cœur du recrutement moderne

Une Tiktokeuse révolutionne sa carrière avec ChatGPT

RH et Big Data : l’analyse de données au service des ressources

Quels sont les prix sur ORO AI?

Plan gratuit et fonctionnalités incluses

La plateforme ORO AI adopte une structure tarifaire flexible puisqu’elle convient aux besoins des individus comme des grandes entreprises. Le système utilise des crédits d’IA qui rendent tangible la consommation de ressources. La consommation d’un seul crédit équivaut à 1000 jetons. Le Plan gratuit autorise l’accès aux fonctions essentielles avec 25 crédits IA.

Pour utiliser ORO AI, téléchargez simplement l’application mobile « ORO AI: Level-Up Your Potential » sur l’App Store (iOS) ou le Google Play Store (Android). L’application pèse généralement entre 30 et 60 Mo sur votre terminal. Son utilisation principale se fait via l’application mobile. Cependant, sachez il n’y a pas de version navigateur disponible publiquement. Après l’installation, créez un compte pour accéder immédiatement au plan gratuit et commencer à utiliser les 25 crédits IA inclus.

Plans premium et options supplémentaires

Des plans payants sont ainsi disponibles pour les entreprises et les individus. L’abonnement annuel engendre une économie notable comparée à une facturation mensuelle. Pour les individus, par exemple, le plan De Base est à $19.99 /mois et débloque 500 crédits IA. Cependant, le Plan Premium fournit 3000 crédits mensuels pour $109.99 /mois.

Le Plan Essentiel propose ainsi 1000 crédits mensuels pour $49.99 /mois. Les plans premium débloquent l’accès prioritaire à des modules récents, comme le module Entretien. Les équipes peuvent choisir des plans spécifiques à leur convénance. Ces derniers incluent, entre autres, des tableaux de bord d’administration et des outils de collaboration.

Politique d’accès et langues disponibles

Les déblocages de contacts s’améliorent à mesure que l’abonnement progresse. Cela accroît le nombre d’interactions directes avec le réseau. Les crédits sont utilisés pour des opérations intensives. Notamment, la traduction automatique de modèles de documents est incluse.

De ce fait, la plateforme supporte plusieurs langues majeures dans ses fonctionnalités de traduction. Le Français, l’Espagnol, le Danois et le Portugais sont disponibles pour la traduction de modèles. Ce choix facilite notamment l’adaptation des documents pour les marchés étrangers. Pour les grandes organisations qui nécessitent une personnalisation poussée, l’Édition Entreprise est proposée.

Que vaut ORO AI face à ses concurrents ?

Comparaison avec Jobscan et Zety

L’évaluation d’ORO AI demande une comparaison avec des acteurs majeurs sur le marché de l’optimisation de carrière. Deux concurrents dominent le segment: Jobscan et Zety. La plateforme Zety se distingue par la création de CV visuellement attractifs. Elle fournit des guides pour la rédaction et de nombreux modèles.

Néanmoins, les suggestions générées par l’IA de Zety manquent parfois de personnalisation profonde. Elles peuvent parfois paraître trop génériques. Pour sa part, l’outil Jobscan s’est imposé comme une référence en matière d’analyse de la conformité des systèmes de suivi des candidatures. Son objectif est surtout de maximiser la correspondance entre les mots-clés de l’offre d’emploi et ceux du CV.

Différences en termes de fonctionnalités

ORO AI ne se limite pas à la simple vérification de mots-clés ou l’aide au design. La plateforme ajoute des outils stratégiques de préparation décisive. La simulation d’entretien et le module de négociation salariale sont, en effet, peu courants chez les concurrents directs.

L’optimisation proactive du profil LinkedIn par l’IA assure également une visibilité prolongée. L’outil de Recherche d’Emploi Automatisée filtre les emplois peu pertinents. Alors, l’assistant IA présente uniquement les meilleures options, ce qui économise un temps précieux. L’analyse des fonctionnalités met en lumière son avantage intégré. L’outil propose un accompagnement complet et ciblé.

Positionnement unique d’ORO AI

L’atout majeur d’ORO AI est son intégration verticale des processus. Le passage de la création du CV à la négociation salariale illustre cette vision complète. L’avantage stratégique principal est l’intégration des solutions pour les entreprises avec le parcours candidat.

Le Pôle Recruteurs autorise les entreprises à sourcer directement les talents. Il assure une recherche intelligente de profils. En définitive, cette couverture complète positionne ORO AI de manière supérieure. La plateforme s’impose comme l’écosystème complet qui facilite l’emploi aidé par l’IA. Elle ne sert pas seulement de support pour la candidature.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.