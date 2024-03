Elle demande un simple conseil à ChatGPT et gagne 55 000 € par an

L'intelligence artificielle, notamment ChatGPT, se révèle être un outil précieux pour une multitude d'utilisateurs à travers le monde. Cela va de la rédaction de contenu à l'obtention d'une augmentation de salaire.

ChatGPT influence positivement la carrière de beaucoup d'individus. Cela s'illustre par l'exemple d'une jeune femme ayant réussi à négocier une augmentation significative, toujours grâce à l'assistance de cette IA.

ChatGPT et son impact

Depuis son apparition, ChatGPT s'impose comme une référence incontournable dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cela vaut pour un large éventail d'utilisateurs. Cette IA générative se distingue effectivement par sa capacité à produire des contenus diversifiés. On peut citer, à ce titre, la création de données, la réalisation d'œuvres d'art, ce qui offre une polyvalence remarquable comparée aux intelligences artificielles traditionnelles. Ces dernières sont plutôt concentrées sur des tâches plus spécifiques comme la résolution de problèmes ou la classification. Elles ne proposent donc pas la même étendue d'applications.

Aujourd'hui, la nouvelle génération se tourne de plus en plus vers ChatGPT. Celle-ci y délègue des tâches qu'elle considère comme rébarbatives, et accroît ainsi sa dépendance vis-à-vis de cette technologie. Outre les étudiants utilisant l'IA pour rédiger leurs devoirs, certains professionnels exploitent ChatGPT à des fins plus ambitieuses. Parmi toutes ces utilisations, on compte l'amélioration de leur situation professionnelle.

Cas d'usage : une négociation salariale réussie grâce à cet outil

Une jeune femme, illustrant parfaitement cette tendance, a partagé sur TikTok sa réussite à obtenir une augmentation de salaire en utilisant ChatGPT. Elle a préparé sa demande d'augmentation en formulant précisément sa requête à l'IA. Cela lui a permis de recevoir des conseils adaptés à sa situation. En effet, ChatGPT lui a fourni un exemple de dialogue à tenir avec son employeur potentiel, basé sur une analyse de fourchettes salariales par métier.

Grâce à l'accompagnement de l'IA qu'est ChatGPT, la TikTokeuse a su présenter son cas de manière convaincante. Elle a pu argumenter en faveur d'une augmentation de son salaire initial de 50 000 dollars à une fourchette de 55 000 dollars à 60 000 dollars annuellement. L'IA a donc joué un rôle crucial en orientant ses réponses pour maximiser ses chances de succès.

