Paris : les bureaux de X assailis par la police, Elon Musk menacé d’arrestation

La police a investi les bureaux parisiens de X sans prévenir ce mardi. L’enquête, ouverte depuis plus d’un an, prend désormais une tournure judiciaire lourde. Et le patron de X se retrouve directement dans le viseur des autorités françaises. Mais qu’est-ce qui s’est passé ?

Je sais, imaginer Elon Musk derrière les barreaux semble impensable. Mais cela pourrait devenir une réalité. Un premier acte vient d’ailleurs d’être posé. En effet, la police judiciaire a lancé une perquisition ciblée dans les bureaux de X à Paris. Cela sous l’autorité directe du parquet de la capitale.

L’opération s’inscrit dans une enquête ouverte depuis janvier 2025, restée jusqu’ici relativement discrète. Il faut admettre qu’une telle intervention n’est rien. Elle confirme que la justice française agit quand elle juge nécessaire.

Bureaux de X perquisitionnés par la Police, Musk convoqué

La police judiciaire a perquisitionné les bureaux parisiens de X dans le cadre d’une enquête menée par le parquet de Paris. Longtemps restée discrète, celle-ci prend désormais une dimension judiciaire plus visible.

BREAKING: French police raided the Paris offices of Elon Musk’s X and summoned the tech billionaire for questioning as part of a widening probe into the social media company

—CNN pic.twitter.com/xCKAlKwLbx — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 3, 2026

Dans le même temps, le parquet a convoqué Elon Musk pour répondre aux questions des enquêteurs. L’audience est fixée au 20 avril 2026 à Paris. Linda Yaccarino, ancienne dirigeante de X, devra aussi témoigner.

Ces convocations restent qualifiées de volontaires. Toutefois, elles sont juridiquement obligatoires. Leur exécution peut poser problème pour des personnes résidant hors de France.

Que va-t-il se passer ensuite ? À l’issue de cette audience, la justice pourra décider de classer l’affaire ou de la poursuivre. Une mise en détention reste légalement envisageable selon l’évolution du dossier.

Pourquoi la police s’est rendue dans les bureaux de X à Paris ?

L’enquête initiale cible les biais algorithmiques de la plateforme. Pourquoi ? Parce que selon les autorités, certains réglages auraient faussé un système automatisé de traitement des données.

Les enquêteurs soupçonnent donc une mise en avant volontaire de contenus politiques spécifiques. Certains messages d’Elon Musk auraient aussi bénéficié d’une visibilité accrue, sans information claire des utilisateurs.

Un élu français a alerté le parquet dès janvier 2025. Il estimait que ces algorithmes pouvaient altérer la neutralité du débat public.

Depuis, le dossier s’est considérablement élargi. Les procureurs s’intéressent désormais au chatbot Grok, développé par xAI et intégré à X.

Selon Reuters, des plaintes visent la capacité de Grok à générer des images et vidéos à caractère sexuel explicite. Certaines concerneraient des deepfakes non consentis, y compris impliquant des mineurs. Rappelons que même la victime du crash Montana a été affectée.

Ces contenus ont conduit les autorités françaises à élargir leur enquête. Le parquet évoque désormais une possible complicité dans la détention et la diffusion d’images pédopornographiques. Il mentionne aussi des violations du droit à l’image par des contenus générés artificiellement.

X a aussi sa version

Face à ces accusations, X rejette toute responsabilité. En juillet, Elon Musk a dénoncé une enquête criminelle « à motivation politique ». La plateforme estime que les autorités françaises ciblent abusivement son fonctionnement interne.

Le parquet adopte en revanche un discours différent. Il affirme agir dans une démarche constructive, afin d’assurer la conformité de X avec la législation française.

Symbole fort, le parquet a annoncé son retrait de X. Il communiquera désormais via LinkedIn et Instagram.

Cette affaire rappelle un précédent marquant. La même unité de cybercriminalité avait arrêté Pavel Durov, fondateur de Telegram, en 2024. Une procédure qui avait déjà fait réagir l’écosystème tech.

Quoi qu’il en soit, avec cette affaire d’Elon Musk, il est clair que les autorités européennes sont catégoriques. Elles ne comptent plus accorder de traitement particulier aux grandes plateformes américaines.

« Je suis ravi de constater que ma plainte de janvier 2025 porte ses fruits ! », a déclaré le député Eric Bothorel sur X. « En Europe, et particulièrement en France, l’État de droit signifie que nul n’est au-dessus des lois. »

En Europe et singulièrement en France, l'Etat de Droit signifie que "nul n'est au-dessus des lois" et que la règlementation européenne, retranscrite dans le droit français, s'impose à toutes et tous.



Heureux que ma plainte de janvier 2025 soit suivie d'effets ! https://t.co/g9rjykPbZ8 — Éric Bothorel #FluctuatNecMergitur (@ebothorel) February 3, 2026

Oui, le dossier X dépasse le simple cadre judiciaire. Il s’inscrit dans un conflit grandissant entre régulation européenne et vision américaine de la liberté d’expression. Je pense que cette affaire est loin d’être terminée. Une affaire à suivre !

