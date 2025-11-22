Pass Navigo sur smartphone : voici à quelle date vous n’aurez plus besoin de carte

C’est fini, la carte en plastique qui traîne et qu’on oublie tout le temps. La dématérialisation de notre cher Pass Navigo arrive enfin à son terme. Et franchement, c’est la meilleure nouvelle de l’année pour tous les utilisateurs. Votre téléphone va bientôt être votre seul et unique ticket, et ça, c’est une sacrée mise à jour !

Le compte à rebours est lancé pour qu’on puisse tout faire avec le téléphone. Les petits utilisateurs de Navigo et ceux qui ont l’abonnement Liberté+ sont déjà passés au mobile. Souvent depuis 2024 pour les iPhone, et depuis l’été dernier en général. Mais les plus assidus, les « gros consommateurs » du réseau, ceux qui ont le Pass Annuel (à 88,80 € par mois) ou le forfait étudiant Imagine R, attendaient toujours leur tour. Heureusement, leur attente touche à sa fin, et ça va vraiment nous simplifier la vie.

On dit Ciao aux cartes Navigo en 2026

Bloquez cette période dans vos agendas virtuels : le printemps 2026, c’est la date de la délivrance ! À ce moment-là, IDFM (Île-de-France Mobilités) va enfin rendre compatible l’abonnement Annuel et l‘intégralité du forfait Imagine R (392,30 € l’année) avec le smartphone.

C’est le grand changement. Car j’avoue, c’était bizarre de voir les plus réguliers obligés de continuer à utiliser une carte physique. Les touristes pouvaient valider leur Pass Navigo avec leur téléphone. Mais les Parisiens qui paient plein pot devaient encore fouiller leurs poches.

Après 2026, vous n’aurez qu’à stocker votre pass Navigo dans l’application Apple Cartes sur iPhone ou l’appli Android. Plus de stress pour recharger, plus de panique si vous égarez votre portefeuille. Votre mobile, c’est tout ce dont vous aurez besoin.

🇫🇷🚇 FLASH | Le NAVIGO ANNUEL et IMAGINE R devraient arriver sur iPhone au 1er semestre 2026, d’après Valérie Pécresse. pic.twitter.com/MD77t8qlIl — Cerfia (@CerfiaFR) November 21, 2025

Objectif numérique, mais on avance à deux à l’heure ?

Ainsi, IDFM veut que la moitié des abonnements Navigo soient numériques avant 2027. Aujourd’hui, on est loin du compte, avec seulement un tiers de dématérialisation. Le passage des abonnements annuels en 2026 est donc super important pour atteindre cet objectif.

Par contre, entre nous, il y a un truc qui nous agace un peu. Partout dans le monde (regardez Lyon ou Londres !), on paie le métro ou le bus directement avec sa carte bancaire sans contact. Ça s’appelle l’« Open Payment », et c’est le standard actuel.

Toutefois, à Paris, on traîne ! Installer des bornes juste pour acheter un ticket de secours à 2,50 € dans les bus, ça fait un peu démodé. IDFM dit qu’ils vont « étudier la question » de l’Open Payment pour le métro et le RER, avec une décision prévue en avril 2026. Étudier quoi ? La technologie est très connue et tout le monde la demande.

Même si le printemps 2026 est une super bonne nouvelle pour les abonnés Navigo, on espère que Paris va enfin appuyer sur l’accélérateur pour le paiement par CB, parce que là, on a un train de retard !

