Perplexity lance Computer : l’IA qui prend votre PC et travaille à votre place

Perplexity ne veut plus seulement répondre à vos questions. Avec Computer, la startup lance une IA capable de découper vos objectifs, mobiliser plusieurs modèles spécialisés, agir dans vos outils professionnels et exécuter des tâches complètes à votre place. Recherche, rédaction, email, planification : l’ordinateur devient un opérateur autonome. Reste à savoir si cette promesse marque un vrai tournant dans notre façon de travailler, ou simplement une nouvelle couche premium dans la guerre des agents IA…

Pendant des années,on a demandé aux IA de répondre plus vite, plus juste, plus longuement. Perplexity vient de changer la question. Avec Computer, la startup ne veut plus seulement fournir des réponses. Elle veut faire le travail.

L’idée est simple en apparence et ambitieuse dans l’exécution : vous donnez un objectif, et l’IA découpe la mission, choisit les bons modèles, utilise vos outils connectés, produit les documents nécessaires, envoie les emails, planifie les tâches et peut même continuer à tourner pendant que vous êtes hors ligne. On ne parle plus d’un assistant. On parle d’un opérateur logiciel.

Computer, ce n’est pas un chatbot

Perplexity Computer fonctionne comme un agent autonome. Vous ne lui demandez pas “explique-moi ce marché”. Vous lui dites “analyse ce marché, crée un deck, rédige un email de synthèse pour l’équipe commerciale et programme un rappel vendredi”.

Il segmente la demande en sous-tâches, les exécute, puis assemble le résultat final. La logique ressemble moins à une conversation qu’à un workflow automatisé.

Surtout, Computer peut agir directement dans vos outils. Il se connecte à Gmail, Outlook, GitHub, Slack, Notion, Salesforce et d’autres services professionnels. Il peut rédiger des documents, créer des présentations, manipuler du code, envoyer des emails ou préparer des comptes rendus.

La différence est fondamentale : un chatbot répond. Computer exécute.

Une IA qui orchestre plusieurs cerveaux

Le cœur du système repose sur une idée stratégique : un seul modèle ne suffit plus.

Computer utilise un moteur central de raisonnement, présenté comme Opus 4.6, qui coordonne l’ensemble. Mais pour certaines tâches, il délègue à des modèles spécialisés :

Gemini pour la recherche approfondie et la création de sous-agents d’exploration



Grok pour les tâches rapides et légères



ChatGPT 5.2 pour la gestion de longs contextes et les recherches étendues



L’approche est assumée : les modèles ne sont pas interchangeables. Ils sont complémentaires.

Perplexity transforme ainsi l’IA en équipe virtuelle. Au lieu d’un généraliste qui fait tout correctement, vous avez plusieurs experts qui interviennent chacun sur leur terrain.

L’utilisateur peut même choisir quel modèle utiliser pour certaines sous-tâches, notamment pour optimiser la consommation de crédits ou la rapidité d’exécution.

On passe d’un outil monolithique à une boîte à outils orchestrée.

L’ère des IA orchestratrices

Computer s’inscrit dans une tendance plus large : l’agentic AI.

Les grandes plateformes cherchent toutes à dépasser le simple échange conversationnel pour aller vers l’exécution autonome. OpenAI expérimente des agents capables d’agir sur le web. Google multiplie les intégrations dans Workspace. Anthropic pousse des modèles capables de planifier et structurer des tâches complexes.

La bataille ne porte plus uniquement sur la qualité des réponses. Elle porte sur la capacité à enchaîner des actions cohérentes sans intervention humaine.

Computer va dans ce sens. Un seul prompt peut déclencher une recherche, une analyse, la production d’un document, l’envoi d’un message et la planification d’un suivi. L’utilisateur ne gère plus les étapes intermédiaires. Il fixe le cap.

Un modèle premium, basé sur des crédits

La fonctionnalité est réservée aux abonnés Perplexity Max, proposée à 200 dollars par mois.

Le système repose sur des crédits mensuels. Les tâches effectuées par Computer consomment ces crédits, avec possibilité d’activer un rechargement automatique et de définir un plafond de dépenses. Si le quota est atteint, les tâches se mettent en pause et reprennent au rechargement.

Ce modèle économique montre une chose : l’IA agentique coûte cher en calcul. On ne paie plus seulement une réponse. On finance une exécution complète.

Pour l’instant, Computer est accessible via le web desktop. L’accès entreprise est annoncé comme imminent.

Ce que ça change concrètement

Pour un professionnel, l’intérêt est clair.

Moins d’interruptions. Moins de copier-coller entre outils. Moins de friction cognitive.

Au lieu d’alterner entre moteur de recherche, traitement de texte, messagerie et tableur, l’utilisateur décrit le résultat attendu. L’IA gère la chaîne de production.

Autre avantage potentiel : l’optimisation des coûts. Si une tâche simple peut être confiée à un modèle rapide et moins gourmand, tandis qu’une analyse stratégique mobilise un modèle plus puissant, l’utilisateur garde une forme de contrôle budgétaire.

Cela transforme la relation à l’ordinateur. Le PC devient un espace supervisé plutôt qu’un espace manipulé.

Les limites et les questions ouvertes

Tout cela suppose un accès profond à vos données professionnelles. Même avec une sandbox isolée et des mécanismes de sécurité, la question de la confiance reste centrale.

Il y a aussi la fiabilité multi-étapes. Plus une chaîne d’actions est longue, plus les risques d’erreurs cumulées augmentent. Un email mal interprété, un document mal formaté, une mauvaise synthèse peuvent créer des effets en cascade.

Enfin, le modèle par crédits peut limiter l’usage intensif. Une automatisation permanente de workflows complexes pourrait rapidement consommer le budget alloué.

Computer promet un PC qui agit pour vous. Mais comme tout employé numérique, il faudra le superviser.

Introducing Perplexity Computer.



Computer unifies every current AI capability into one system.



It can research, design, code, deploy, and manage any project end-to-end. pic.twitter.com/dZUybl6VkY — Perplexity (@perplexity_ai) February 25, 2026

Vers un ordinateur piloté par objectifs

Perplexity ne vend pas simplement une nouvelle fonctionnalité. L’entreprise propose une vision : l’ordinateur n’est plus une interface que l’on manipule, mais une infrastructure que l’on dirige.

Vous ne cliquez plus. Vous définissez un objectif.

L’IA répartit le travail, choisit les bons outils, mobilise les bons modèles et assemble le résultat.

La question n’est plus seulement “quel modèle est le plus performant”. La vraie compétition devient : qui orchestre le mieux l’intelligence artificielle.

Avec Computer, Perplexity tente de se positionner comme ce chef d’orchestre. Reste à voir si les utilisateurs adopteront cette nouvelle manière de travailler, ou si la promesse d’un PC autonome restera encore, pour un temps, un concept fascinant mais sous-utilisé.

Et vous, qu’en pensez-vous ? Êtes-vous intéressé par ce nouveau concept ? Allez-vous laisser l’IA faire le travail à votre place ? Partagez votre avis en commentaire !

