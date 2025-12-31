Pourquoi SoftBank investit 4 milliards dans DigitalBridge

Lundi, SoftBank et DigitalBridge ont annoncé un accord d’acquisition évalué à 4 milliards de dollars. L’offre, fixée à 16 dollars par action, représente une prime de 15 % par rapport au dernier cours de clôture.

La transaction est attendue au second semestre de l’année prochaine. Elle propulse DigitalBridge sous le giron du géant japonais. Pour Masayoshi Son, le fondateur de SoftBank, cette opération est une réponse directe à la demande grandissante de capacités de calcul nécessaires aux applications d’IA.

DigitalBridge possède des centres de données, des tours de téléphonie mobile et des réseaux de fibre optique. L’entreprise investit aussi dans les systèmes périphériques et les petites cellules.

Ces actifs permettent à SoftBank de sécuriser l’accès aux infrastructures indispensables à l’IA. L’opération reflète une approche stratégique sur le long terme. Le groupe collabore d’ailleurs déjà avec OpenAI, Oracle et MGX sur le projet Stargate.

Cinq centres de calcul seront construits au Texas, au Nouveau-Mexique et dans l’Ohio. Leur capacité combinée atteindra environ sept gigawatts. Ces installations visent à soutenir les applications complexes d’intelligence artificielle. L’opération montre l’importance stratégique de DigitalBridge pour SoftBank.

Et la continuité du management garantit la cohérence des projets. Marc Ganzi, le PDG de l’entreprise, continuera de diriger la société de manière autonome, préservant son expertise.

Pour info, fondée en 1991 comme Colony Capital, l’entreprise s’est détournée de l’immobilier pour se concentrer sur le numérique. Le changement de nom en 2021 a officialisé cette orientation. DigitalBridge gère aujourd’hui environ 108 milliards de dollars d’actifs.

D’ailleurs, il faut croire que le marché a bien accueillie l’annonce. L’action de DigitalBridge a augmenté de 9,7 % lundi. Les investisseurs réagissent positivement

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.