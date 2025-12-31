OnePlus Turbo 6 : un monstre à 20 000mAh (le double du Galaxy S25)

OnePlus prépare une entrée remarquée sur le terrain des smartphones pour joueurs avec sa série Turbo 6. Sa promesse simple : une autonomie pensée pour durer très longtemps.

La nouvelle série comprend deux modèles confirmés : le Turbo 6 et le Turbo 6V. Une bande-annonce diffusée sur Weibo les a dévoilés. Le lancement chinois est fixé au 8 janvier. Pour l’instant, la zone de commercialisation est inconnue. Des modèles chinois ont déjà connu une sortie mondiale. Certains sont apparus sous d’autres noms. Il y a donc de l’espoir.

OnePlus Turbo 6 : tout ce que nous savons

La vidéo promotionnelle nous donne un aperçu des premières images officielles. Le design rappelle celui du OnePlus 15. Le dos présente un triple module photo. L’ensemble conserve des lignes sobres et reconnaissables.

Le Turbo 6 intègre un écran 165 Hz. Une puce Snapdragon 8s Gen 4 anime au moins un modèle. Une protection contre l’eau et la poussière figure aussi. Ces éléments placent l’appareil dans la catégorie jeu mobile.

Les coloris varient selon les versions. Le Turbo 6 arrive en argent, noir et vert. Le Turbo 6V existe en bleu, noir et blanc. Ce dernier se veut plus simple.

Le Turbo 6V est équipé d’un écran OLED 1,5K de 6,8 pouces. Son taux de rafraîchissement atteint 144 Hz. OnePlus le présente comme une option plus abordable. Aucun prix officiel n’a encore été publié.

Côté autonomie, si l’on croit OnePlus, Turbo 6 et Turbo 6V embarquent chacun une batterie de 9 000 mAh. Un record donc pour ses appareils. New Review Technology a publié un test. Et le Turbo 6 atteint 10 heures et 37 minutes sur une charge.

Ce chiffre provient d’une traduction chinoise citée par OnePlus. Cependant, les conditions exactes du test ne sont pas détaillées. Ce qui est bizarre c’est que le ROG Phone 9 Pro affiche une batterie de 5 800 mAh.

Et pourtant, son endurance dépasse vingt heures lors de tests indépendants. L’iPhone 16 Pro Max atteint 17 heures et 17 minutes. Le Galaxy S24 Ultra tient 16 heures et 45 minutes.

Quoi qu’il en soit, le lancement est fixé au 8 janvier. Nous en saurons plus lors de la présentation officielle.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.