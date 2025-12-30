L’IA supprime les jobs de bureau des jeunes… voici le métier qui explose à la place

L’IA remplacera bientôt les travailleurs. Et les jeunes employés de bureau sont les plus exposés. Mais ce n’est pas plus mal qu’on ne le pense en fin de compte. Pourquoi ?

Tout simplement parce que le bâtiment y trouve un avantage. Au fait, les jeunes suivent désormais les revenus disponibles. Et de plus en plus se dirigent vers la construction, car l’IA remplace difficilement ces métiers.

Que choisir à l’ère de l’IA ?

Vous avez beau avoir des diplômes, à l’ère de l’IA, vous devez revoir vos plans d’avenir. Tenez ! Un entrepreneur expliquait, par exemple, que les études de son fils sur quatre ans lui avaient coûté environ 200 000 dollars.

L’entrepreneur affirmait pouvoir lancer une entreprise de construction avec ce budget. Il jugeait cet usage plus rentable. Cependant, son fils a choisi l’université. Quatre ans plus tard, le jeune homme a obtenu un diplôme d’histoire et aujourd’hui, il travaille dans le bâtiment. Surprenant, non ?

Notez par contre que cette trajectoire devient courante ces derniers temps. Voyez-vous, les professionnels du secteur manquent de personnel qualifié actuellement. Les chiffres confirment.

Plus de neuf entreprises sur dix peinent à recruter. Beaucoup retardent même leurs projets. Près de la moitié ont, par exemple, déjà repoussé au moins un chantier. Le secteur devra recruter près de 499 000 travailleurs supplémentaires en 2026. D’autres estimations parlent même de 723 000 postes à pourvoir chaque année.

Cette pénurie trouve plusieurs explications, mais la première concerne le désintérêt des jeunes. Les métiers manuels ont été délaissés au profit des bureaux. La main-d’œuvre vieillit rapidement. Et beaucoup partiront à la retraite avant 2031.

Les politiques migratoires compliquent aussi les recrutements. L’arrivée de travailleurs étrangers a fortement diminué. Certains ouvriers, même en règle, acceptent des emplois discrets. Le secteur perd ainsi une partie de sa stabilité.

La construction de centres de données change la donne. Quoique, temporairement. Les ouvriers spécialisés y sont très demandés. Leurs salaires grimpent alors fortement pour attirer encore plus d’équipe. Certains reçoivent des hausses de 25 à 30 %. Cette situation profite aux travailleurs.

Ceci dit, cela ne durera pas

En effet. Les taux d’intérêt baissent progressivement. Les incitations fiscales reviennent. La demande immobilière prépare donc son retour. Après plusieurs années calmes, les projets vont reprendre. La croissance annoncée exigera beaucoup de main-d’œuvre.

Cela inquiète de nombreux acteurs du secteur. En revanche, il ouvre aussi des perspectives. L’IA supprime surtout les postes administratifs de début de carrière. Les jeunes chercheront alors des voies plus stables. Beaucoup regarderont vers les métiers manuels.

Cette orientation apparaît déjà dans les chiffres. Les inscriptions dans les écoles de métiers progressent depuis la pandémie. Elles pourraient croître de 7 % par an jusqu’en 2030. Les formations du bâtiment ont enregistré une hausse de 23 % l’an dernier.

Il faut donc croire que les jeunes analysent désormais les risques et choisissent la sécurité. Ils savent que certaines compétences restent difficiles à automatiser. Le bâtiment bénéficie de cette lucidité nouvelle.

