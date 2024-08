Précarité numérique : 1 Français sur 2 impacté selon Back Market et Opinion Way

La précarité numérique touche près d'un Français sur deux, selon une étude menée par Back Market et Opinion Way. Elle impacte la vie quotidienne, professionnelle et creuse les inégalités, surtout parmi les jeunes et les familles modestes.

Un quart des Français freinés professionnellement par un équipement insuffisant

L'étude menée par Back Market, en collaboration avec Opinion Way, dévoile des chiffres alarmants sur la précarité numérique en France. Près d'un Français sur quatre se sent freiné dans sa carrière à cause d'un équipement numérique insuffisant. Ce manque de matériel performant devient un obstacle majeur dans un monde de plus en plus digitalisé, où les compétences numériques et l'accès à la technologie sont essentiels pour saisir les opportunités professionnelles.

Les résultats montrent également que plus d'un Français sur deux doit puiser dans ses économies pour remplacer ou acheter de nouveaux équipements numériques. Cela met en lumière le poids financier que représente l'achat de ces appareils pour de nombreux foyers. En effet, 62% des jeunes déclarent avoir déjà été confrontés à la précarité numérique. Cela démontre l'ampleur du problème parmi les nouvelles générations.

Les jeunes, premières victimes de la fracture numérique

L'étude souligne que les jeunes sont particulièrement touchés par ce phénomène. Environ 61% des moins de 35 ans expriment un sentiment de précarité numérique. Les parents, conscients des enjeux pour leurs enfants, partagent cette préoccupation. Près de 63% des parents déclarent rencontrer des difficultés pour équiper leur foyer, et 48% se sentent impuissants face à l'incapacité d'offrir un équipement adéquat à leurs enfants. Cette situation est encore plus marquée dans les familles à revenus modestes, où 62% des parents partagent ces préoccupations.

La situation est d'autant plus critique lorsque les équipements doivent être partagés au sein des foyers. Un Français sur cinq doit partager son ordinateur avec les autres membres du foyer, ce qui limite ainsi son temps d'accès personnel. Ce chiffre atteint 37% chez les parents, dont beaucoup cèdent leur ordinateur à leurs enfants pour leurs études. Cette répartition des ressources aggrave la précarité numérique et réduit l'accès individuel aux outils essentiels pour le travail, l'éducation et les démarches administratives.

La précarité numérique : un problème accentué par l'inflation et les contraintes budgétaires

L'inflation a exacerbé les tensions financières autour des équipements numériques. Plus de 63% des Français souhaitent renouveler ou acquérir au moins un appareil dans les mois à venir, mais 42% d'entre eux ne disposent pas des moyens financiers nécessaires. Cette contrainte touche particulièrement les familles, dont 58% admettent ne pas pouvoir se permettre de tels achats, ainsi que les foyers les plus modestes.

Les jeunes, notamment les 18-24 ans, ressentent intensément ce poids financier. Près de 74% de cette tranche d'âge estime que les équipements numériques représentent un coût trop élevé par rapport à leurs revenus. Pour les 25-34 ans, ce pourcentage grimpe à 76%. Ces contraintes budgétaires poussent les jeunes à reporter ou renoncer à des achats cruciaux, comme les ordinateurs portables nécessaires en fin de cursus scolaire ou pour débuter une carrière professionnelle.

Face à cette précarité numérique, des solutions telles que l'achat de produits reconditionnés gagnent en popularité. Plus de 54% des Français envisagent cette option pour réduire les coûts, une proportion qui atteint 64% chez les 18-24 ans. Avec les offres promotionnelles et les facilités de paiement, les consommateurs tentent de pallier leurs difficultés financières pour s'équiper en matériel numérique.

Cependant, malgré ces efforts, la fracture numérique continue de s'aggraver, cela accentue les inégalités d'accès aux opportunités digitales. Cette situation freine aussi de nombreux individus dans leur vie quotidienne et professionnelle. La précarité numérique demeure ainsi un défi majeur pour la société française, ce qui nécessite des mesures concrètes pour garantir un accès équitable à la technologie pour tous.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

