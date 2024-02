Comment les robots vont augmenter votre salaire sans provoquer d’inflation

Ces dernières années, les progrès rapides de l’IA ont suscité à la fois enthousiasme et inquiétude dans divers secteurs, dont l’emploi. Beaucoup d’analystes ont dressé une sombre perspective d’avenir pour les travailleurs, mais la réalité prouve le contraire. Les robots et l’IA ont pu augmenter le salaire tout en jugulant l’inflation.

Robot et automatisation : une meilleure productivité et une hausse du salaire

L’IA promet une efficacité, une innovation et une commodité accrues. D’ailleurs, au fil des années, les gains de productivité se sont avérés réels. Néanmoins, IA et robots soulèvent également des questions quant à son impact potentiel sur la main-d’œuvre, notamment en termes de rémunération.

À mesure que l’IA et les robots continuent d’évoluer, il devient crucial de comprendre leurs implications sur le salaire. Si beaucoup craignaient une perte d’emploi, la réalité sur le terrain est tout autre. Les robots et l’automatisation ont stimulé la productivité, entraînant une hausse de la rentabilité.

Avec les robots et l’IA, la main-d’œuvre produisent plus en travaillant moins. Parallèlement, les entreprises gagnent plus, et peuvent augmenter les salaires sans faire grimper le prix des produits. Ce qui permet de maîtriser l’inflation.

Avec les robots, l’IA et l’automatisation, « Vous pouvez avoir des augmentations de revenus plus rapides, une croissance des salaires plus rapide, un PIB plus rapide sans générer d’inflation », explique Austan Goolsbee, président de la banque de la Réserve fédérale de Chicago.

Les progrès technologiques créent des emplois à long terme

Dans un rapport qui examine les effets de l’IA comme ChatGPT, DALL-E et LaMDA sur la croissance économique, la banque d’investissement Goldman Sachs dresse un portrait quelque peu pessimiste du marché de l’emploi. « Le marché du travail pourrait être confronté à des perturbations importantes », peut-on lire dans le document publié en mars 2023.

Toujours selon ce rapport, l’IA pourrait supprimer environ 300 millions d’emplois en Europe et aux États-Unis. L’automatisation fait effectivement craindre que les machines remplacent les travailleurs et suppriment des emplois. D’ailleurs, bon nombre d’employés supplantés par les robots ont dû trouver un nouvel emploi, parfois difficilement.

Néanmoins, « le déplacement des travailleurs du fait de l’automatisation a toujours été compensé par la création de nouveaux emplois, et l’émergence de nouveaux métiers suite aux innovations technologiques représente la grande majorité de la croissance de l’emploi à long terme », explique l’institution financière.

L’histoire suggère qu’à long terme, les progrès technologiques créent en réalité plus d’emplois qu’ils n’en détruisent. Il faut du personnel pour construire, moderniser, réparer et faire fonctionner des machines sophistiquées.

