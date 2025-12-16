PS5 Pro + lecteur + Battlefield 6 à prix cassé : le pack tombe à 769 € chez Cdiscount

La PS5 Pro devient enfin accessible. Longtemps critiquée pour son prix très élevé, la console la plus puissante de Sony se retrouve aujourd’hui dans un pack ultra-complet à 769 € chez Cdiscount. Une offre idéale à glisser sous le sapin.

Lors de son lancement fin 2024, la PS5 Pro avait refroidi beaucoup de joueurs. Sans lecteur de disque et affichée à un tarif premium, elle s’adressait surtout aux passionnés les plus exigeants. Mais à l’approche de Noël, Cdiscount frappe fort avec ce pack sous les 800 €, qui rend enfin la console beaucoup plus attractive. Une vraie exception sur le marché, surtout pour un produit aussi récent.

La PS5 Pro : pensée pour les gamers exigeants

Si vous jouez sur un téléviseur 4K et que vous voulez le meilleur rendu possible, la PS5 Pro fait clairement la différence. En jeu, elle brille par sa capacité à offrir une image plus nette, plus fluide et plus réaliste, notamment sur les titres récents et à venir.

Que ce soit pour le gaming compétitif, les jeux solo spectaculaires ou les grosses productions comme Battlefield 6, la console assure une expérience haut de gamme, avec des temps de chargement toujours ultra-rapides et une stabilité exemplaire.

Des améliorations techniques bien concrètes

Sous le capot, la PS5 Pro va plus loin que la PS5 classique. Elle embarque 2 To de stockage interne, contre 1 To sur la version Slim. Elle dispose également d’un GPU jusqu’à 45 % plus puissant, avec un ray tracing 2 à 3 fois plus performant et d’un PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution). Il s’agit de l’upscaling par IA de Sony pour une 4K fluide, voire de la 8K sur certains contenus. Wi-Fi 7 et port USB-C supplémentaire pour plus de confort. Et surtout, ce pack inclut le lecteur de disques, indispensable si vous possédez déjà une collection de jeux physiques.

Une réduction impressionnante : la PS5 Pro tombe à 769 €

Proposé 979 € à l’origine, ce pack complet passe aujourd’hui à 769 €, soit 210 € d’économie immédiate. À ce prix, il est bien plus intéressant que l’achat de la console seule, d’autant plus que le lecteur et Battlefield 6 sont inclus sans surcoût.

Une offre rassurante chez un marchand fiable

Sony reste une référence absolue dans l’univers du jeu vidéo, et Cdiscount est un acteur reconnu, avec garantie constructeur, livraison rapide et SAV en France. Un combo rassurant pour un achat aussi important.

Un pack parfait pour Noël

Ce pack PS5 Pro + lecteur + Battlefield 6 est idéal pour les gamers exigeants, les amateurs de graphismes spectaculaires et ceux qui veulent une console prête pour les prochaines années. À moins de 800 €, l’offre est rare… et les stocks pourraient fondre rapidement.

